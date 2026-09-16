Tehostetut indeksirahastot hakevat lisätuottoa pienistä poikkeamista

Indeksirahaston ja aktiivisesti hoidetun rahaston väliin on vakiintunut rahastotyyppi, jota kutsutaan englanniksi nimellä Enhanced Index ja suomeksi tehostetuksi indeksirahastoksi. Sen lähtökohtana on vertailuindeksi, mutta salkunhoito saa poiketa indeksin painoista rajatusti ja tavoittelee näin indeksiä parempaa tuottoa.

Tavallinen indeksirahasto ostaa indeksin osakkeet niiden indeksipainojen mukaisesti. Tuotto jää vertailuindeksistä käytännössä kulujen verran, eikä salkunhoitaja edes yritä muuta.

Aktiivinen rahasto puolestaan voi rakentaa salkkunsa lähes vapaasti ja poiketa indeksistä voimakkaasti kumpaan suuntaan tahansa.

Tehostettu rahasto omistaa tyypillisesti satoja indeksin osakkeita, kasvattaa lupaavimpina pitämiensä yhtiöiden painoa ja keventää heikoimpina pitämiään. Muutokset ovat kuitenkin pieniä, ja kokonaisriski pyritään pitämään lähellä vertailuindeksiä.

Poikkeamien suuruutta mitataan tracking errorilla eli aktiivisella riskillä. Luku kertoo, kuinka paljon rahaston tuotto vaihtelee vuositasolla vertailuindeksin tuoton ympärillä.

Nimeen ei silti kannata ladata liikaa odotuksia. Sijoitustutkimusyhtiö Morningstar muistuttaa, että sana enhanced kuvaa rahaston tavoitetta indeksin voittamisesta tai paremmasta riskin ja tuoton suhteesta, eikä nimestä voi päätellä tavoitteen toteutuvan.

Lisätuoton lähteet vaihtelevat rahastoyhtiöittäin. Osa nojaa analyytikoidensa yhtiökohtaiseen tutkimukseen, osa laskennalliseen malliin, joka pisteyttää osakkeita esimerkiksi arvostuksen, kannattavuuden ja kurssikehityksen perusteella.

Painoja siirrellään desimaaleissa, ei prosenteissa

J.P. Morgan Asset Managementin Research Enhanced Index -rahastot ovat lajityypin tunnetuin esimerkki. Morningstarin analyysin mukaan rahastoyhtiön Yhdysvaltain osakkeisiin sijoittava ETF omistaa tavallisesti noin 250 osaketta, ja sen aktiivisen riskin raamiksi on asetettu noin yksi prosentti.

Salkusta vain 25–30 prosenttia poikkeaa indeksistä, kun mittarina käytetään niin sanottua aktiivista osuutta. Loput salkusta on käytännössä samaa kuin indeksissä. Toimialojen, alueiden ja sijoitustyylien painot pidetään lähellä vertailuindeksiä, joten ero indeksiin syntyy lähes kokonaan yksittäisten osakkeiden valinnasta.

Valinnat tekee J.P. Morganin analyytikkotiimi. Rahastoyhtiö järjestää analyytikoiden pitkän aikavälin tuotto-odotukset paremmuusjärjestykseen ja jakaa osakkeet viiteen yhtä suureen ryhmään. Ylipainot kohdistuvat kahteen parhaaseen ryhmään ja alipainot kahteen heikoimpaan.

Hollantilainen Robeco tekee saman laskennallisesti. Sen maailman kehittyneiden markkinoiden rahasto omistaa satoja osakkeita ja suosii yhtiöitä, joiden arvostus on houkutteleva, liiketoiminta kannattavaa, kurssikehitys vahvaa ja joiden tulosennusteita analyytikot ovat hiljattain nostaneet.

BlackRock tuli lajiin vuonna 2024 viidellä iShares-brändin Enhanced Active -ETF:llä, joita hoitaa yhtiön systemaattisen sijoittamisen tiimi.

BlackRockin iShares-liiketoiminnan EMEA-alueen johtaja Jane Sloan perusteli laajennusta kasvuennusteella. ”Aktiivisten ETF-rahastojen toimialan odotetaan kasvavan 4 000 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä, kun sijoittajat hakevat ETF-rahastojen avulla tehokasta riskinottoa skaalautuvalla ja toistettavalla tavalla”, Sloan sanoi julkistuksen yhteydessä.

JPMorgan hallitsee suurimpien rahastojen listaa

Eurooppalaisten UCITS-säännösten mukaisista tehostetuista rahastoista suurimmat ovat pörssinoteerattuja ETF-rahastoja. ETF-vertailupalvelu justETF:n elo–syyskuun 2026 tietojen perusteella kärkisijat kuuluvat selvästi J.P. Morganille, jonka Research Enhanced Index -ETF:ien suurimmissa osakesarjoissa on yhteensä yli 23 miljardia euroa.

Rahasto

(suurin osakesarja) Koko,

mrd euroa Juoksevat

kulut JPM US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF 11,0 0,20 % JPM Global Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF 5,6 0,25 % JPM Europe Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF 2,9 – JPM Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF 2,1 0,35 % iShares World Equity Enhanced Active UCITS ETF 1,7 0,30 % iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF 1,2 0,30 % Lähde: justETF, tilanne elo–syyskuu 2026. Vertailussa ovat mukana ETF-rahastot, joiden koko on julkisesti vertailtavissa.

Kokoluokka suhteutuu, kun rinnalle ottaa perinteisen indeksi-ETF:n. iSharesin Core MSCI World -rahastossa on justETF:n mukaan noin 128 miljardia euroa ja sen vuosikulu on 0,20 prosenttia. J.P. Morganin maailman osakkeisiin sijoittava tehostettu ETF on siis kokoluokaltaan murto-osa, mutta vain 0,05 prosenttiyksikköä kalliimpi.

Kulueron pienuus on tehostettujen ETF:ien tärkein myyntivaltti. Morningstarin mukaan J.P. Morganin Yhdysvaltain strategia on pidemmällä aikavälillä tuottanut vertailuindeksiään ja kilpailijoitaan hieman paremmin, vaikka viime aikoina kapean joukon kasvuyhtiöiden vetämä markkina on tehnyt tehtävästä vaikeamman. Euroalueen rahasto on Morningstarin mukaan voittanut vertailuindeksinsä huhtikuun 2022 perustamisesta toukokuuhun 2026.

Tuloksia lukiessa kannattaa pitää mielessä, että ylituotto mitataan tyypillisesti prosentin murto-osina vuodessa. Jos rahasto maksaa selvästi enemmän kuin samaa markkinaa seuraava indeksirahasto, kulut syövät helposti koko tavoitellun lisän.

Kotimainen säästäjä pääsee mukaan kahta reittiä

Helpoin tie kulkee kotimaisten rahastoyhtiöiden kautta. Nordealla on oma Enhanced-rahastoperheensä, johon kuuluvat Maailma, Pohjois-Amerikka, Eurooppa, Kehittyvät Markkinat, Japani Kestävä ja Maailma Small Cap. Pankin mukaan rahastojen kulut asettuvat passiivisten ja aktiivisimpien rahastojen välimaastoon, ja rahastoja voi merkitä verkkopankissa.

Evli toi syyskuussa 2025 markkinoille Evli Atlas USA Enhanced Index- ja Evli Atlas Europe Enhanced Index -rahastot, jotka seuraavat MSCI USA- ja MSCI Europe -indeksejä.

”Enhanced-indeksirahastot eivät pyri tekemään valtavia suhteellisia tuottoja, vaan luovat indeksistä hieman mielenkiintoisemman ja paremman vaihtoehdon painottamalla taloudellisia perustekijöitä ja vastuullisuutta”, Evlin systemaattisten rahastojen johtaja Peter Lindahl sanoi lanseerauksen yhteydessä.

Evlin rahastot ovat saatavilla myös Nordnetin rahastovalikoimassa, jossa B-sarjojen vuosikuluiksi ilmoitetaan 0,66 ja 0,70 prosenttia. Taso on selvästi korkeampi kuin suurten tehostettujen ETF:ien, mikä nostaa lisätuoton rimaa vastaavasti.

Toinen reitti ovat ETF-rahastot, joita ostetaan pörssistä osakkeen tapaan. Suomalainen sijoittaja tarvitsee siihen arvo-osuustilin tai muun kaupankäyntitilin, sillä osakesäästötilille ETF-rahastoja ei voi hankkia.

Taulukon rahastot on rekisteröity Irlantiin, ja niillä käydään kauppaa useissa eurooppalaisissa pörsseissä, joten kaupan tekeminen alkaa oikean ISIN-tunnuksen, pörssipaikan ja kaupankäyntivaluutan tarkistamisesta.

Ennen ostopäätöstä rahaston lakisääteisistä asiakirjoista ja kuukausiraportista kannattaa selvittää neljä asiaa.

Ensimmäinen on vuosikulu suhteessa samaa markkinaa seuraavaan indeksirahastoon, toinen tuotto kulujen jälkeen suhteessa rahaston omaan vertailuindeksiin mahdollisimman pitkältä ajalta.

Yhtä tärkeää on tietää, kuinka paljon salkunhoitaja saa poiketa indeksistä ja mihin oletettu lisätuotto perustuu. Jos rahastoyhtiö ei pysty kuvaamaan menetelmäänsä ymmärrettävästi, sijoittaja maksaa lupauksesta, jota ei voi arvioida.

Skeptikko muistuttaa vanhoista kokeiluista

Parannelluilla indeksirahastoilla on Suomessa myös kirjava historia. Seligson & Co:n salkunhoitaja Anders Oldenburg muistuttaa blogissaan, että keväällä 2002 markkinoille tulleet parannellut indeksirahastot yhdistivät osakeriskiin luottoriskiä ja perivät viidenneksen korkeampaa palkkiota. Ensimmäiset niistä fuusioitiin pois jo lokakuussa 2004 ja loput vuonna 2007.

Oldenburg suhtautuu lajityyppiin varauksella. ”Yleisesti ottaen olet minusta aivan oikeassa, että indeksin parantelu harvoin kattaa sen tuomia lisäkuluja”, hän vastasi syyskuun alussa sijoittajan kysymykseen.

Samassa vastauksessa Oldenburg myöntää, ettei indeksi ole täydellinen. Hän viittaa tutkimukseen, jonka mukaan indeksimuutoksia etukäteen hyödyntävät kaupankävijät ovat vieneet S&P 500 -indeksin sijoittajilta 0,03–0,12 prosenttia ja Russell 2000 -pienyhtiöindeksin sijoittajilta 1,30–1,84 prosenttia vuodessa. Oldenburgin mukaan fiksumpi indeksi voi olla sijoittajalle jopa halvempi ratkaisu.

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