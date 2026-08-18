Ilmarisen alkuvuoden sijoitustuotot eivät ole niin ruusuisia kuin päältä päin näyttää

Kuva: Ilmarinen.

Työeläkeyhtiö Ilmarisen sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 70,4 miljardia euroa, kun viime vuoden lopussa se oli 67,5 miljardia euroa. Sijoitukset tuottivat tammi-kesäkuussa 5,3 prosenttia , mikä ylitti viime vuoden vastaavan ajanjakso 2,1 prosentin tuoton.

Sijoitustuotto syntyi pääosin listatuista osakesijoituksista, jotka tuottivat yhtiön oman arvion mukaan erinomaisesti.

Ilmarisen osakesijoitusten tuotto oli 8,3 prosenttia ja korkosijoitusten tuotto 1,2 prosenttia.

Väite erinomaisesta tuotosta lienee silti hieman liioittelua, kun huomioidaan yleinen osakemarkkinoiden kehitys tammi-kesäkuussa.

Esimerkiksi pörssinoteeratun indeksirahaston Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating tuotto samalla ajanjaksolla oli 10,5 prosenttia dollarimääräisesti ja lähes 14 prosenttia euromääräisesti, dollarin heikentyessä euroa vastaan alkuvuoden aikana.

FTSE All-World -osakeindeksi on kattavin maailmaindeksi, sillä se sisältää yli 4000 yhtiötä ja kattaa 90–95 prosenttia maailman osakkeiden markkina-arvosta.

Ilmarinen ei siis kyennyt sijoituksillaan lyömään indeksituottoa.

Syy tähän eroon saattaa löytyä siitä, että huhtikuun elpymisen jälkeen vain alle 15 osaketta 4 250:stä FTSE All-World -indeksin osakkeesta vastasi yli puolesta koko tuotosta, ja kaikki niistä liittyivät tekoälyteemaan, erityisesti niin kutsuttuihin ”picks and shovels” -yhtiöihin kuten laitteistotoimittajiin.

Vanguardin ETF-rahaston 10 suurinta sijoitusta ovat kaikki suuria teknojättejä, joiden kurssit ovat kiitäneet tekoälybuumin siivillä.

Tämä poikkeuksellisen kapea markkinaleveys tarkoittaa, että suuri osa indeksin kokonaistuotosta tuli vain harvoista teknojäteistä.

Kiinteistösijoituksien tuotto ei mairittele

Ilmarisen kiinteistösijoitusten tuotto oli vaatimatonta, sillä ne tuottivat vain 0,3 prosenttia. Muiden sijoitusten tuotto 3,4 prosenttia. Viime vuonna osakesijoitukset tuottivat vain 1,5 prosenttia, korkosijoitukset 2,9 prosenttia, kiinteistösijoitukset 0,4 prosenttia ja muut sijoitukset 4,4 prosenttia.

Syy hyviin osaketuottoihin löytyy tekoälystä.

”Vuoden ensimmäistä puoliskoa leimaavat useat geopoliittiset tapahtumat ja käänteet. Inflaatio- ja korkoepävarmuuksista huolimatta yritystalouden suoriutuminen on ollut vahvaa ja osakemarkkinatuotot hyviä. Vahvana jatkuvat AI-investoinnit alkavat vaikuttaa laajemminkin talouteen”, Ilmarisen sijoitusjohtaja Annika Ekman kertoo.

Ilmarisen sijoitusjohtaja Annika Ekman. Kuva: Ilmarinen.

Ilmarisen pitkän aikavälin tuotot ovat hyvällä tasolla. Sijoitusten pitkän aikavälin keskituotto vuodesta 1997 alkaen oli 6,0 prosenttia. Se vastaa 4,1 prosentin reaalituottoa. Ilmarisen sijoitukset ovat tuottaneet vuodesta 2017 lähtien yhteensä 32,0 miljardia euroa.

Osakesijoitusten osuus kasvoi 62 prosenttiin

Eläkeuudistus lisää työeläkeyhtiöiden mahdollisuuksia riskinottoon ja mahdollistaa sijoitussalkun osakepainon kasvattamisen.

Ensimmäinen vaihe sijoitussääntelyn uudistuksesta tuli voimaan heinäkuun alussa. Loput muutokset tulevat voimaan vaiheittain.

Ekmanin mukaan eläkevarat tulee jatkossakin sijoittaa tuottavasti ja turvaavasti. Riskinoton lisääntyminen johtaa hänen mukaansa kuitenkin totuttua suurempiin sijoitustuottojen vaihteluihin.

”Olemme Ilmarisessa valmistautuneet uudistukseen pitkään ja huolellisesti. Olemme kasvattaneet osakesijoitusten osuutta sijoitustemme riskijakaumasta ensimmäisen vuosipuoliskon aikana 54 prosentista 62 prosenttiin”, Ekman sanoo.

Sijoituksista viidennes on Suomessa

Ilmarisen sijoituksista 19 prosenttia eli 13,4 miljardia euroa on Suomessa. Näistä sijoituksista 7,7 miljardia euroa on sijoituksia suomalaisiin pörssiyhtiöihin. Sijoituksia listaamattomiin suomalaisyhtiöihin Ilmarisella on 1,3 miljardia euroa.

”Sijoittamalla yhteisiä eläkevaroja turvaamme nykyisten ja tulevien eläkkeiden rahoitusta. Sijoittaminen kotimaisiin yrityksiin on osa sitä työtä, jolla rakennamme kestävää kasvua Suomeen”, Ilmarisen toimitusjohtaja Mikko Mursula sanoo.

Ilmarinen ja OP Pohjola käynnistivät kesäkuussa 300 miljoonan euron kasvurahoitusohjelman. Tavoitteena on parantaa suomalaisten pk-yritysten rahoituksen saatavuutta ja tukea kasvuhankkeita eri puolilla maata. OP Pohjolan osuus kokonaisuudesta on 200 miljoonaa euroa ja Ilmarisen 100 miljoonaa euroa.

”Suomi on saatava vahvasti kasvu-uralle. Yhteistyö on merkittävä yritysten kasvun piristäjä hankalassa taloustilanteessa. Uskon, että voimme löytää entistä ketterämmin yrityksiä, joilla on edellytykset kasvaa ja menestyä”, Mursula sanoo.