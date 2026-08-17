Analyysitalo nosti Applen osakkeen tavoitehintansa Wall Streetin kärkeen

Apple iPhone 17 Pro Max ja Apple iPhone 17 Pro. Kuva: Depositphotos.

Riippumaton osaketutkimus- ja arvopaperinvälitysyritys Rothschild & Co Redburn nosti maanantaina Applen suosituksen neutraalista ostosuositukseen. Osakkeen tavoitehinnan yhtiö nosti 260 dollarista peräti 400 dollariin. Uusi tavoitehinta vastaa noin 31 prosentin nousuvaraa perjantain päätöskurssista, joka oli 306 dollaria.

Suositusmuutoksen takana on analyytikko Timm Schulze-Melander, jonka tavoitehinta on nyt Wall Streetin korkein. TipRanksin kokoamien ennusteiden keskiarvo on 339 dollaria ja matalin tavoite 245 dollaria.

”Applen tuoteputken vahvuutta ja yhtiön tuloa taittuvien puhelimien markkinalle ei ole markkinoilla ymmärretty riittävästi”, Schulze-Melander kirjoitti asiakaskirjeessään.

Ennusteen ytimessä on syyskuussa julkistettavaksi odotettu taittuva puhelin, jota Redburn kutsuu iPhone Ultraksi. Analyysitalo arvioi laitteen hinnaksi 2 199 dollaria eli 83 prosenttia enemmän kuin iPhone 17 Pro Maxin hinta, ja myynniksi 14 miljoonaa kappaletta tilikaudella 2027.

Näistä vain neljän miljoonan arvioidaan syövän perinteisten iPhonejen myyntiä. Loput ovat Redburnin laskelmissa lisämyyntiä, joka nostaisi iPhone-puhelinten keskihintaa 11 prosenttia kesäkuuhun 2027 mennessä.

Laskelma nojaa Applen historiaan uusien tuoteryhmien valtaajana. Redburn muistuttaa, että AirPods ja Apple Watch nappasivat julkaisunsa jälkeen 65–75 prosenttia omien markkinoidensa kappalemääräisestä kasvusta.

Taittuvien puhelimien markkina on yhä kapea

Counterpoint Researchin ennusteen mukaan taittuvien puhelinten toimitusmäärät kasvavat tänä vuonna 21 prosenttia. Samsungin osuus painuisi samalla viime vuoden 40 prosentista 32 prosenttiin.

Apple yltäisi saman ennusteen mukaan 25 prosentin osuuteen jo ensimmäisenä vuonna, Huawei jäisi 24 prosenttiin. Smart Analytics Global arvioi koko markkinan kooksi noin 27 miljoonaa laitetta tänä vuonna ja ensi vuodelle 38 prosentin kasvua.

Redburnin 14 miljoonan kappaleen ennuste on tätä taustaa vasten kunnianhimoinen, sillä se vastaisi kolmannesta koko taittuvien markkinasta. Apple joutuisi siis kasvattamaan markkinaa reippaasti, ei vain jakamaan sitä uudelleen.

Samsung ehti markkinoille ensin. Yhtiö esitteli kesän Unpacked-tilaisuudessaan leveämmän Galaxy Z Fold 8:n sekä Fold 8 Ultran ja Flip 8:n, joissa näytön taitekohtaa vähentää uusi titaanipohjainen rakenne.

”Samsungilla on yhä selvä etu tuotteen kypsyydessä, jakelukanavissa ja käyttökokemuksessa”, Counterpointin tutkija Lee Yoon-jung arvioi.

Applen oma valmistus on takkuillut. Toimitusketjulähteiden mukaan massatuotanto siirtyi kesäkuulta elokuulle, ja loppuvuodelle 2026 on suunniteltu vain seitsemän miljoonaa kappaletta.

Ensimmäinen taittuva iPhone saattaa tulla myyntiin aluksi vain Yhdysvalloissa, ja muut markkinat odottaisivat kahdesta kolmeen kuukautta. Analyytikko Ming-Chi Kuo on ennakoinut porrastettua julkaisua, joka muistuttaisi vuoden 2017 iPhone X:n aikataulua.

Redburn listaa riskeiksi myös näytön taitekohdan näkyvyyden ja saranan kestävyyden. CNETin vuoden 2023 kyselyssä 64 prosenttia vastaajista ei halunnut taittuvaa puhelinta, kun taas tuoreemmassa Forbesin kyselyssä 61 prosenttia kertoi luottavansa tuoteryhmään enemmän, jos Apple tulee siihen mukaan.

Tekoälystä Apple maksaa nyt kilpailijalleen

Toinen peruste suositusmuutokselle liittyy tekoälyyn. Apple Intelligence on tuottanut pettymyksen, ja yhtiö päätyi tammikuussa monivuotiseen sopimukseen Googlen kanssa räätälöidystä Gemini-mallista.

Uudistettu Siri AI esiteltiin kesäkuun kehittäjätapahtumassa, ja sen taustalla pyörii Googlen malli Applen omissa konesaleissa. Hintaa kertyy noin miljardi dollaria vuodessa.

Raha liikkuu myös toiseen suuntaan. Google maksaa Applelle arviolta 27,5 miljardia dollaria vuodessa siitä, että sen haku on oletuksena yhtiön laitteissa.

Redburn esittää vaihtoehdoksi avoimen lähdekoodin malleja ja mahdollista yhteistyötä Nvidian kanssa. Strategiaa se kutsuu nimellä Fast Follower 2.0 ja nostaa esiin Nvidian Nemotron-mallit, joskin talo myöntää yhtiöiden välien olleen aidosti riitaisat.

Avoimen lähdekoodin varaan rakentaminen keventäisi Redburnin mukaan omien huippumallien kehittämisen kustannuksia ja riskiä. Analyysitalo ennustaa Applen iPhone-liikevaihdon olevan 3–14 prosenttia konsensusta korkeampi tilikausina 2026–2030 ja koko yhtiön tuloksen 18 prosenttia konsensusta korkeampi vuonna 2030.

Uusi toimitusjohtaja astuu lavalle syyskuussa

Kesäneljännes oli Applen historian vahvin kesäkuun kvartaali. Liikevaihto kasvoi 16 prosenttia 109 miljardiin dollariin, iPhone-myynti 22 prosenttia 54 miljardiin ja palveluliiketoiminta 12 prosenttia 31 miljardiin dollariin.

Bruttokate oli 50 prosenttia, ja siihen sisältyi noin kahden prosenttiyksikön apu tullipalautuksista. Osakekohtainen tulos nousi 29 prosenttia 2,0 dollariin.

Muistipiirien hinnat ovat kuitenkin nousseet jyrkästi. Tim Cook kertoi tuloskeskustelussa, että Apple korotti Macien ja iPadien hintoja vastentahtoisesti juuri muistin kallistumisen takia.

Sama kustannuspaine osuu myös taittuvaan malliin, jonka komponenttilista on tavallista iPhonea kalliimpi. Bloombergin Mark Gurman on ennakoinut syksyn iPhoneihin 100–200 dollarin korotuksia.

Johdossa tapahtuu samaan aikaan harvinainen vaihdos. John Ternus aloittaa toimitusjohtajana 1. syyskuuta, ja Cook siirtyy hallituksen työskenteleväksi puheenjohtajaksi.

Applen osake on noussut alkuvuonna 12 prosenttia, ja yhtiön markkina-arvo on noin 4,4 biljoonaa dollaria. LSEG:n tietojen mukaan Applea seuraavasta 47 analyytikosta 29 antaa ostosuosituksen.

Syyskuun tilaisuuden päivämäärää Apple ei ole vahvistanut. Yhtiö on neljänä viime vuonna lähettänyt kutsun tasan kaksi viikkoa ennen tapahtumaa, joten kutsua odotetaan elokuun 26. päivän tienoilla.