EU:n kaasuvarastot hupenevat – nämä pörssiyhtiöt hyötyvät

EU:n kaasuvarastot ovat vuodenaikaan nähden matalimmillaan lähes kahteen vuosikymmeneen, ja tasapainotus siirtyy talven LNG-hankintoihin.

EU:n kaasuvarastojen täyttöaste oli 1. elokuuta päättyneen kaasupäivän jälkeen keskimäärin 57,1 prosenttia. Luku alitti niukasti aiemman saman ajankohdan pohjan, vuoden 2021 lukeman 57,3 prosenttia.

Mittakaavan hahmottaa vertaamalla kahden vuoden takaiseen tilanteeseen. Elokuussa 2024 varastot olivat jo 90 prosentin tasolla.

Alkuvuosi selittää eron. Täyttökausi käynnistyi huhtikuun alussa 28 prosentin varastotasolta, joka oli neljän vuoden matalin, ja kesän aikana Lähi-idän sota häiritsi toimituksia Persianlahdelta. Kesä- ja heinäkuun helteet lisäsivät kaasun kulutusta sähköntuotannossa juuri silloin, kun kaasua olisi pitänyt ajaa varastoon.

Hinta reagoi ennen politiikkaa. Euroopan tukkuhinnan viitearvo on Alankomaiden virtuaalisen kaasukauppapaikan TTF:n lähimmän kuukauden futuuri, jolla kaasua ostetaan ja myydään euroina megawattitunnilta ilman sidosta yksittäiseen terminaaliin.

Elokuun alussa noteeraus on liikkunut 57 euron tuntumassa megawattitunnilta. Heinäkuun nousu oli yli 30 prosenttia, ja vuoden takaiseen verrattuna hinta on noussut lähes 70 prosenttia.

Euroopan komissio korostaa vapaata tuontikapasiteettia, jonka turvin talvikuukausien lisähankinnat voivat täydentää varastojen käyttöä. Heinäkuussa kokoontunut kaasukoordinaatioryhmä ei nähnyt välitöntä uhkaa toimitusvarmuudelle, ja ryhmän arvion mukaan 80 prosentin varastotaso riittäisi talven yli.

Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto ACER on laskenut, mitä tavoitteet käytännössä vaativat. Marraskuun alun 90 prosentin täyttöaste edellyttäisi noin 13 prosenttia suurempaa LNG-tuontia kuin vuonna 2025, kun taas 80 prosenttiin päästäisiin viime vuoden tuontivolyymeilla.

Norjan kaasusta maksetaan nyt sotapreemiota

Suorin hyötyjä löytyy Pohjanmereltä. Norja toimittaa noin kolmanneksen Euroopan kaasun tuonnista, ja Equinor myy kaasunsa käytännössä samaan eurooppalaiseen hintaan, jonka varastopula on nostanut.

Yhtiön oikaistu liiketulos oli huhti–kesäkuussa 11,5 miljardia dollaria, kun vuotta aiemmin luku oli noin 6,5 miljardia. Kaasusta Equinor sai keskimäärin 15,8 dollaria MMBtu-yksiköltä eli miljoonalta brittiläiseltä lämpöyksiköltä, joka on kaasukaupan tavanomainen energiamitta ja vastaa noin 0,293 megawattituntia. Megawattitunneiksi muutettuna hinta oli siis noin 54 dollaria, eli samaa suuruusluokkaa kuin TTF:n eurohinta.

Kaupankäyntiyksikkö teki 777 miljoonan dollarin tuloksen ja ylitti analyytikoiden 623 miljoonan odotuksen. Yhtiö on kaksinkertaistanut omien osakkeiden osto-ohjelmansa kolmeen miljardiin dollariin.

Toimitusjohtaja Anders Opedal kytki tuloksen suoraan toimintaympäristöön. ”Luotettava energia on tärkeää epävakaassa maailmassa, jota leimaavat kohonneet geopoliittiset jännitteet”, hän totesi tulosjulkistuksessa.

Sijoittajan kannalta kyse on kuitenkin yhden muuttujan vivusta. Equinorin tulos seuraa kaasun hintaa lähes suoraan, joten Hormuzinsalmen tilanteen normalisoituminen tai leuto talvi purkaa preemion yhtä nopeasti kuin se syntyi.

Yhdysvaltain vientiterminaalit ovat rakenteellinen voittaja

Atlantin toisella puolella hyöty tulee volyymista. Cheniere Energy on Yhdysvaltain suurin LNG:n viejä, ja sen Sabine Passin ja Corpus Christin laitosten yhteiskapasiteetti on noin 55 miljoonaa tonnia vuodessa.

Tammi–maaliskuussa yhtiön liikevaihto oli 5,9 miljardia dollaria ja oikaistu käyttökate 2,3 miljardia. Kirjanpidollinen nettotappio oli 3,5 miljardia dollaria, mikä johtui johdannaispositioiden arvostuksesta, ja yhtiö nosti samalla koko vuoden 2026 ohjeistustaan.

Liiketoimintamalli vaimentaa hintapiikkejä molempiin suuntiin. Valtaosa kapasiteetista on myyty pitkillä sopimuksilla, joissa asiakas maksaa nesteytyspalkkion riippumatta siitä, mitä TTF tekee, joten Euroopan hätä näkyy tuloksessa lähinnä markkinointiyksikön kautta.

Toimialan pidemmän aikavälin riski on tarjonnan aalto. Excelerate Energyn toimitusjohtaja Steven Kobos on arvioinut, että maailmalle tulee vuosikymmenen loppuun mennessä noin 200 miljoonaa tonnia uutta LNG-kapasiteettia, mikä painaa hintoja aivan toiseen suuntaan kuin tämän talven niukkuus.

Cheniere julkaisee toisen neljänneksen lukunsa 6. elokuuta. Silloin selviää, kuinka paljon kesän hintaralli valui yhtiön omaan katteeseen.

Rahtimarkkina hinnoiteltiin uudelleen kesken vuoden

Kuljetuskapasiteetti on tämän talven kireimmin hinnoiteltu pullonkaula. LNG-alusten spot-rahdit nousivat helmikuun syklisistä pohjista yli 250 000 dollariin vuorokaudessa, kun Qatarin toimitushäiriöt ja Hormuzinsalmen sulkeutuminen sekoittivat alusten sijoittelun.

Flex LNG ehti ensimmäisellä neljänneksellä vielä markkinan pohjalle. Aluskohtainen keskituotto oli yli 65 700 dollaria vuorokaudessa ja nettotulos 19,5 miljoonaa dollaria, mutta yhtiö nosti koko vuoden ohjeistustaan sodan jälkeisen käänteen perusteella ja jakoi 0,75 dollarin neljännesosingon.

Markkinan kireys näkyy myös aikarahtauksessa. Atlantin ja Tyynenmeren spot-tasot ovat olleet noin 2,7–2,8-kertaisia vuoden takaiseen verrattuna, ja Baltic Exchangen kuuden kuukauden ja vuoden periodinoteeraukset ovat nousseet selvästi.

Vastavoima on telakoilla. Vuoden 2026 aikana vesille lasketaan poikkeuksellisen suuri määrä uusia LNG-aluksia, ja juuri tonniston ylitarjonta painoi rahdit vuosina 2024 ja 2025 historiallisen alas. Rahtiyhtiöiden osakkeissa sijoittaja ostaa siis geopoliittista häiriötä, ei rakenteellista niukkuutta.

Kelluvat terminaalit ovat Euroopan joustovara

Ilman regasifiointikapasiteettia LNG-lastilla ei tee mitään. Kaasu on jäähdytetty laivakuljetusta varten noin 162 pakkasasteeseen ja kuudessadasosaan tilavuudestaan, joten vastaanottopäässä neste on lämmitettävä takaisin kaasuksi ennen kuin se voi virrata putkiverkkoon.

Tähän työhön on rakennettu myös kelluva ratkaisu. Maailmalla oli alkuvuonna käytössä 56 kelluvaa varastointi- ja kaasutusyksikköä eli FSRU:ta, ja niiden suurimpia omistajia ovat Excelerate Energy, Höegh Evi, Energos Infrastructure, Karpowership ja BW.

Excelerate on ryhmän selkein pörssivaihtoehto. Liikevaihto kasvoi tammi–maaliskuussa 37,6 prosenttia 433 miljoonaan dollariin, ja yhtiö ohjeistaa koko vuoden oikaistuksi käyttökatteeksi 480–510 miljoonaa dollaria.

Malli on defensiivisempi kuin rahtimarkkinalla. Tuotot tulevat pitkistä aikarahtaussopimuksista, joten Euroopan hintapiikki ei suoraan nosta tulosta, mutta se kasvattaa uusien terminaalihankkeiden kysyntää.

Sopimuspohjaisuus näkyy myös alaspäin. Irakin terminaalin käynnistys siirtyi alueen konfliktin vuoksi vuoteen 2027, ja yhtiö paikkasi aukkoa siirtämällä Excelerate Acadia -aluksen yhdeksän kuukauden rahtaukseen Jordaniaan noin 20 miljoonan dollarin käyttökatevaikutuksella.

Suomessakin ratkaisu on sama: Inkoon terminaalissa toimiva Exemplar on Excelerate Energyn alus, ja se kytkee Suomen ja Baltian samaan LNG-huutokauppaan, jossa Aasian ostajat kilpailevat lasteista.

Seuraavat mittapisteet ovat kalenterissa jo valmiina. Cheniere raportoi 6. elokuuta, kaasukoordinaatioryhmä kokoontuu syyskuussa, ja 1. marraskuuta nähdään, jäikö varastotäyttö lähemmäs 80:tä kuin 90:tä prosenttia.