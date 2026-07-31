Microsoft teki pörssihistoriaa – yhden päivän arvonnousu ennätyksellinen

Microsoftin markkina-arvon kehitys.

Microsoftin osake nousi torstain kaupankäynnissä 15,5 prosenttia. Päivän aikana nousu kävi hetkellisesti jopa 17 prosentissa, jolloin yhtiön markkina-arvo oli kasvanut noin 490 miljardia dollaria. Päätöskurssin mukaan laskettuna Microsoftin lisäys jäi noin 450 miljardiin dollariin.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan teknojätin markkina-arvon yhden päivän nousu oli oli pörssihistorian suurin.

Aiempi ennätys kuuluu Nvidialle, joka kasvatti markkina-arvoaan 440 miljardia dollaria yhdessä istunnossa viime vuonna. Taustalla oli presidentti Donald Trumpin ilmoitus 90 päivän tullitauosta.

Bloombergin vertailussa päivän arvonnousu on suurempi kuin 96 prosentilla S&P 500 -indeksin yhtiöistä on markkina-arvoa lainkaan. Summa ylittää myös Etelä-Afrikan, Turkin, Suomen ja Vietnamin osakemarkkinoiden arvot.

Azuren kasvu kiihtyi nopeimmaksi neljään vuoteen

Kurssireaktion laukaisi tiistai-iltana julkistettu neljännen vuosineljänneksen tulos. Azure-pilvipalvelun liikevaihto kasvoi 43 prosenttia, eikä nopeampaa vauhtia ole nähty sitten alkuvuoden 2022.

”Azuren vuosiliikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa 100 miljardia dollaria”, toimitusjohtaja Satya Nadella sanoi. Konsernin liikevaihto nousi neljänneksellä 90 miljardiin dollariin, 18 prosenttia vuodentakaista suuremmaksi.

Microsoft Cloud -kokonaisuuden liikevaihto oli 59,3 miljardia dollaria ja kasvua kertyi 27 prosenttia. Azuren sisältävä Intelligent Cloud -segmentti ylsi 39,3 miljardiin dollariin, jossa kasvua oli 32 prosenttia.

Reaktion voimakkuus kertoo ennen kaikkea siitä, kuinka matalalle odotukset olivat painuneet. Osake oli tänä vuonna ennen torstaita halventunut noin 19 prosenttia ja kuulunut mahtiseitsikko-ryhmän heikoimpiin, kun sijoittajia painoivat tekoälyinvestointien mittakaava ja alkuvuoden hidastunut kasvu.

Huoli ei ollut tuulesta temmattu. Yhtiön investoinnit ovat viime vuosineljänneksillä liikkuneet yli 30 miljardin dollarin tasolla neljännestä kohden, ja lokakuussa 2025 julkistetun järjestelyn myötä Microsoft kirjasi omistusosuuttaan OpenAI:sta myös tulosta rasittavina osuuksina kumppanin tappioista.

Kertaluonteiset erät paransivat tulosta

Neljänneksen lukuihin sisältyi eriä, joita ei kannata lukea liiketoiminnan tuloskuntona. Anthropic-sijoituksesta kirjattiin 3,2 miljardin dollarin arvonnousu, ja OpenAI-omistuksesta syntyi nettomääräinen voitto.

Yhdessä nämä kasvattivat osakekohtaista tulosta noin 0,27 dollaria yli aiemman ohjeistuksen. Kyse on sijoitusten arvostuseristä, ei pilvipalvelujen katteesta.

Microsoft ilmoitti marraskuussa 2025 sijoittavansa Anthropiciin enintään viisi miljardia dollaria samaan aikaan, kun Nvidia lupasi enintään kymmenen miljardia. Anthropic sitoutui järjestelyssä ostamaan Azure-kapasiteettia 30 miljardilla dollarilla.

Asetelma on sijoittajan kannalta kiinnostava, sillä sama kumppani kirjautuu Microsoftin lukuihin kahdesti. Ensin sijoituksen arvonnousuna ja sitten Azuren liikevaihtona.

Optiomarkkina aliarvioi liikkeen puolella

Uutistoimisto Reutersin mukaan optiomarkkina hinnoitteli tulosjulkistukseen noin 190 miljardin dollarin heilahduksen markkina-arvossa. Toteutunut liike oli yli kaksinkertainen.

Kokoluokan yhtiössä tällainen hinnoitteluvirhe on harvinainen. Se kertoo, että positiot oli asetettu odottamaan pettymystä eikä kiihtyvää pilvikasvua.

Torstain nousun jälkeenkin Microsoftin markkina-arvo jää selvästi alle viime heinäkuussa saavutetun neljän biljoonan dollarin huipun. Sinne palaaminen vaatisi osakkeelta vielä noin viidenneksen lisänousun.