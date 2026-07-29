Apple on nyt maailman arvokkain yhtiö

Applen toimitusjohtaja Tim Cook puhui Kiinan kehitysfoorumissa Pekingissä, Kiinassa maaliskuussa 2018.

Teknojätti Apple ylitti tiistaina päivänsisäisessä kaupankäynnissä viiden biljoonan dollarin markkina-arvon ensimmäistä kertaa. Osake kävi kaikkien aikojen huipussaan 342,89 dollarissa, ja yhtiön arvoksi tuli hetkellisesti 5,04 biljoonaa dollaria.

Päätöskurssi jäi 340,08 dollariin. Rajan virallinen ylittäminen olisi vaatinut 340,43 dollarin päätöskurssia, joten Applen markkina-arvo asettui aavistuksen alle viiden biljoonan.

Kynnys liikkuu koko ajan. Apple ostaa omia osakkeitaan takaisin, ja osakemäärän supistuessa rajan saavuttamiseen tarvittava kurssitaso nousee.

Ensimmäisenä viiden biljoonan rajan rikkoi Nvidia lokakuussa 2025. Piirivalmistajan arvo on sittemmin valunut noin 4,76 biljoonaan dollariin, ja Apple ohitti sen maailman arvokkaimpana pörssiyhtiönä maanantaina.

Nvidian osake laski maanantaina lähes viisi prosenttia sen jälkeen, kun Wall Street Journal kertoi yhtiön neuvottelevan noin 250 miljardin dollarin takauksesta OpenAI:n konesalihankkeelle. Ohioon suunnitellun kymmenen gigawatin kampuksen kokonaiskustannukset ylittäisivät 500 miljardia dollaria.

Applen osake on noussut tänä vuonna noin neljänneksen ja vuodessa lähes 60 prosenttia. Nvidia on samassa ajassa noussut kuutisen prosenttia, ja Microsoft on painunut noin 28 prosenttia lokakuun 2025 ennätystasoltaan.

Investointiero on viisikymmenkertainen

Apple käytti tilikautensa ensimmäisellä puoliskolla investointeihin 4,3 miljardia dollaria. Koko tilikauden arvio on noin 13 miljardia.

Neljä suurta pilvipalveluyhtiötä eli Microsoft, Amazon, Alphabet ja Meta aikovat käyttää investointeihin tänä vuonna 650–725 miljardia dollaria. Kasvua viime vuoteen kertyisi noin 70 prosenttia.

Investointiero selittyy strategialla. Apple ei rakenna omia tekoälykonesaleja vaan nojaa Googlen Gemini-malleihin ja pilvi-infrastruktuuriin, jolloin laskentakapasiteetti kirjautuu kuluihin eikä taseen investointeihin.

Yhtiö Markkina-arvo

(biljoonaa dollaria) Maa Nvidia 5,109 Yhdysvallat Apple 4,631 Yhdysvallat Alphabet (Google) 4,332 Yhdysvallat Microsoft 2,860 Yhdysvallat Amazon 2,639 Yhdysvallat TSMC 2,251 Taiwan SpaceX 1,914 Yhdysvallat Broadcom 1,902 Yhdysvallat Saudi Aramco 1,721 Saudi-Arabia Meta Platforms 1,698 Yhdysvallat 10 maailman suurinta yhtiötä markkina-arvolla mitattuna (29.7.2026). Lähde: companiesmarketcap.com.

Vielä vuosi sitten sijoittajat pitivät ratkaisua jälkeenjääneisyytenä. Applen tekoälyominaisuudet myöhästyivät, Siri-uudistus siirtyi ja yhtiö menetti asemansa maailman arvokkaimpana pörssiyhtiönä.

Asetelma kääntyi, kun huomio siirtyi investointien rahoitustapaan. Nvidian viimeisimmän osavuosiraportin mukaan yhtiön ilmoitettu vuokratakausvastuu on 3,5 miljardia dollaria, joten suunniteltu OpenAI-takaus olisi noin seitsemänkymmenkertainen siihen nähden.

Sijoittaja Michael Burry tiivisti epäilyt sosiaalisessa mediassa. ”Ympäri mennään ja yhteen tullaan”, hän kirjoitti järjestelystä, jossa piirivalmistaja takaa asiakkaansa velkaa ja asiakas ostaa takaajan piirejä.

Velkamarkkina alkoi hinnoitella riskiä uudelleen

Joukkolainamarkkinoilla muutos näkyy jo. Apollo Global Managementin pääekonomistin Torsten Slokin mukaan pilvipalveluyhtiöiden lainaemissioiden ylimerkintäkerroin putosi helmikuun lähes viisinkertaisesta alle kaksinkertaiseksi heinäkuuhun mennessä.

Amazon joutui heinäkuussa maksamaan 25 miljardin dollarin lainajärjestelyssään pisimmistä lainoistaan 18–21 korkopistettä ylimääräistä tuottoa. Tekoälyyn liittyvien velkaemissioiden arvioidaan yltävän tänä vuonna noin 570 miljardiin dollariin.

Applen tase näyttää tässä valossa toisenlaiselta. Yhtiöllä oli maaliskuun lopussa nettokassaa 62 miljardia dollaria, ja huhtikuun lopussa hallitus valtuutti sadan miljardin dollarin takaisinosto-ohjelman sekä korotti osinkoa neljä prosenttia.

Samalla Apple luopui vuonna 2018 asetetusta tavoitteesta ajaa nettokassa nollaan. Talousjohtaja Kevan Parekh perusteli muutosta sillä, että tase on jo saatu oikeaan kokoon.

Evercoren analyytikko Amit Daryanani luki ratkaisun toisin. ”Nyt heillä on mahdollisuus tehdä sitä vähemmän”, hän sanoi takaisinostoista ja arvioi Applen valmistautuvan yritysostoihin.

Muistipiirien hinta tuo tekoälylaskun Cupertinoon

Tekoälybuumi on silti tavoittanut Applen toista reittiä. Palvelinkysyntä on imenyt muistipiirituotannon, ja TrendForcen mukaan tavanomaisen DRAM-muistin sopimushinnat nousivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 90–95 prosenttia ja toisella 58–63 prosenttia.

Tim Cook varoitti kustannuksista huhtikuun tuloskutsulla. ”Odotamme selvästi korkeampia muistikustannuksia”, toimitusjohtaja sanoi.

Apple ohjeisti kesäkuun neljänneksen bruttokatteen 47,5–48,5 prosenttiin maaliskuun neljänneksen ennätyksellisestä 49,3 prosentista. Jokainen katteen prosenttiyksikkö vastaa yhtiöllä noin 3,8 miljardia dollaria vuotuista liikevoittoa.

Kesäkuun 25. päivänä Apple korotti hintoja lähes koko laitevalikoimassaan ilman uusia ominaisuuksia. Osake laski samana päivänä 6,1 prosenttia 275 dollariin, mikä oli sen heikoin kaupankäyntipäivä sitten huhtikuun 2025.

Kurssi on noussut siitä kuukaudessa lähes neljänneksen. J.P. Morganin arvion mukaan muisti voi ensi vuonna vastata jopa 45:tä prosenttia iPhonen valmistuskustannuksista, kun osuus on nyt noin kymmenen prosenttia.

Toisen vuosineljänneksen tulosraportti jää Cookin viimeiseksi

Apple julkistaa kolmannen vuosineljänneksensä tuloksen torstaina 30. heinäkuuta. Analyytikot odottavat noin 108,9 miljardin dollarin liikevaihtoa ja 1,89 dollarin osakekohtaista tulosta, eli kasvua vertailukaudesta kertyisi noin viidennes.

Yhtiön oma ohjeistus lupasi 14–17 prosentin liikevaihdon kasvun. Tulosodotukset Apple on ylittänyt neljällä edellisellä neljänneksellä.

Arvostus on venynyt matkan varrella. Osake vaihtaa omistajaa P/E-kertoimella 39x, kun se lasketaan kuluvan vuoden analyytikoiden konsensusennusteella. Kymmenen vuoden P/E-kertoimen keskiarvo on ollut noin 25x.

Analyytikkojen keskimääräinen tavoitehinta liikkuu 311 ja 327 dollarin välillä eli päätöskurssin alapuolella. Morgan Stanleyn Eric Woodring nosti oman tavoitteensa 364 dollariin ja Bairdin William Power 330 dollariin.

Torstain tuloskutsu on Cookin viimeinen toimitusjohtajana. John Ternus ottaa paikan syyskuun alussa.

Kotiautomaatio on uuden johdon ensimmäinen näyttö

Syksyn tuotesykli mittaa vaihdoksen onnistumista nopeasti. Uudistettu Siri saapuu beta-vaiheessa iPhone 18 -mallien ja yhtiön ensimmäisen taittuvanäyttöisen iPhonen rinnalle.

Kotiautomaatiossa Apple valmistelee laajinta tuloaan tähän mennessä. Loppuvuodelle on kehitteillä seitsemäntuumainen kotikeskus sisäänrakennetulla kameralla, uudistettu Apple TV ja uusi HomePod sekä myöhemmin omat sisätilojen valvontakamerat.

Kotikeskus siirtyi alkuvuodesta noin syyskuulle, ja siinä toimii Apple Intelligencen varassa pyörivä uusi Siri. Kesäkuun kehittäjätapahtumassa yhtiö esitteli lisäksi 4K-tarkkuuden HomeKit Secure Videon, tekoälyn kokoamat videotiivistelmät ja luonnollisella kielellä ohjattavat automaatiot.

Vastassa ovat Amazonin Echo ja Alphabetin Nest, jotka ovat hallinneet kategoriaa vuosia.

Nettokassatavoitteen poistuminen antaa Ternusille liikkumavaraa, jollaista Applen johdolla ei ole aiemmin ollut. Yhtiön historian suurin yritysosto on yhä vuoden 2014 Beats-kauppa hintanaan kolme miljardia dollaria.

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