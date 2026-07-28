Hyperskaalaajat käyttävät tekoälyinvestointeihin ennennäkemättömän määrän varoja

Hyperskaalaajien kasvuinvestoinnit vuosina 2022-2030(e).

Hyperskaalaajien nimet ovat tuttuja useimmille sijoittajille, sillä ne ovat Amazon, Alphabet, Meta Platforms, Microsoft ja Oracle.

Jotkut ehkä tuntevat nämä yritykset siitä, että henkilökohtaiset tiedot ovat useimmiten näiden yhtiöiden käyttämiä. Nämä yhtiöt mylläävät omia tietojamme ja kehittävät uusia tekoälysovelluksia, jotka tuovat uutta liiketoimintaa ja paljon rahaa meille tulevaisuudessa myytävistä erilaisista palveluista.

Hyperskaalaajat investoivat ennusteiden mukaan vuosina 2026–2030 jopa 1 000 miljardia dollaria joka vuosi. Onko tuhat miljardia dollaria paljon rahaa? S&P 500 -pörssiyhtiöt tekevät yhteenlaskettuna nettotulosta vuosittain runsaat 3 300 miljardia dollaria.

S&P 500 -indeksiyhtiöiden markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 67 000 miljardia dollaria, ja hyperskaalaajien markkina-arvo oli perjantain osakekursseilla noin 22 000 miljardia dollaria eli noin kolmannes kaikkien S&P 500 -yhtiöiden markkina-arvosta.

Nämä viisi hyperskaalaajayhtiötä investoivat noin 1 000 miljardia vuosittain, mikä on lähes kolmasosa kaikkien S&P 500 -yhtiöiden vuosittain tekemästä nettotulossummasta. Aiemmin näiden yhtiöiden nettotuloksella on maksettu muun muassa osinkoja, ostettu omia osakkeita ja investoitu yrityskauppoihin.

Lähivuosina hyperskaalaajien pelätään voivan aiheuttaa jättimäiset virheinvestoinnit, ja lisäksi ainakin omien osakkeiden ostot tulevat vähenemään reilusti. Vuosittain suurten yhtiöiden omien osakkeiden ostot ovat vastanneet S&P 500 -yhtiöiden osalta noin neljän prosentin osinkotuottoa, mikä tulee nyt vähenemään tai jäämään jopa pois.

Googlen perustajaosakas kertoi tekoälyn kehittämiseen osallistumisen olevan pakko. Hän kuvasi asiaa värikkäästi: mieluummin konkurssi kuin tekoälykilvassa häviäminen.

Hyperskaalaajat ovat ottaneet investointeihin tänä vuonna lainoja jo noin 400 miljardin dollarin verran. Lainoihin sijoittaneet ovat viime kuukausina alkaneet miettiä, mitä jos lainattuja rahoja ei saisi tulevaisuudessa takaisin tai ne muutettaisiin lainaajayhtiön osakkeiksi.

Alphabet ilmoitti viime viikolla yhtiön osavuosikatsauksessa liikevaihdon kasvaneen 119,8 miljardiin dollariin. Yhtiön liikevoitto kasvoi melkein 41 miljardiin dollariin. Alphabetin muissa tuotoissa oli 99 miljardin dollarin arvonnousu yhtiön osakesijoituksista.

Yhtiö ilmoitti, että sijoitusten arvon vaihtelut voivat tulevina vuosineljänneksinä heiluttaa sijoitusten arvoja. On mahdollista, että nämä hyperskaalaajien jätti-investoinnit pakottavat tulevaisuudessa jopa realisoimaan yhtiöiden aiemmin tekemiä osakesijoituksia. Kuka ostaa nämä sijoitukset ja millä hinnalla?

Nämä kysymykset ovat osaltaan olleet laukaisemassa viime viikkoina nähtyjä voimakkaita kurssilaskuja muun muassa Nasdaqissa ja Etelä-Korean Kospi-indeksin yhtiöissä.

Kospi-indeksin markkina-arvo oli muutama kuukausi sitten noin 5 200 miljardia dollaria eli suunnilleen vajaa puolet Euroopan Stoxx 600 -indeksin markkina-arvosta. Etelä-Korean kahden suurimman yhtiön eli Samsung Electronicsin (1 100 miljardia dollaria) ja SK Hynixin (840 miljardia dollaria) yhteenlaskettu markkina-arvo on lähes 2 000 miljardia dollaria.