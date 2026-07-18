Jalkapalloa pörssissä: Eurooppalainen jalkapallo kymmenien miljardien bisnes

Heinäkuussa julkaistun Deloitten raportin mukaan eurooppalainen jalkapallomarkkina on kooltaan 40 miljardia euroa ja kasvoi kuusi prosenttia. Viisi suurinta jalkapallosarjaa, Englanti, Saksa, Espanja, Italia ja Ranska, toivat liikevaihdosta puolet.

Ilahduttavasti naisten Super League Englannissa kasvoi viidettä vuotta perätysten. Kasvua viime vuoteen kertyi 39 prosenttia. Sarjan joukkueiden liikevaihto ylsi hieman yli sataan miljoonaan euroon.

Keskimäärin jalkapalloseurat ovat kannattavia vain Bundesligassa. Viime kaudella Espanjan La Ligan seurat nousivat täpärästi plussalle ensimmäistä kertaa neljään vuoteen. Jalkapallon taloudellisena haasteena on kasvun jatkuminen. Pelaajat ja fanit ovat väsyneitä kasvaviin ottelumääriin, Deloitte arvioi.

Pääsylippujen hinnat ovat monin paikoin nousseet niin korkeiksi, ettei monilla faneilla ole niihin enää varaa. Lisäksi nousevat palkat ja siirtopalkkiot ovat puhuttaneet jo pitkään. Viiden suurimman liigan joukkueiden liikevaihdosta 64 prosenttia kuluu palkkoihin. Pitkällä aikavälillä palkat ovat kasvaneet prosenttiyksikön nopeammin kuin joukkueiden liikevaihdot.

CNBC:n toukokuisen listauksen mukaan maailman kolme arvokkainta jalkapalloseuraa ovat Real Madrid, Barcelona ja Manchester United. Ensimmäinen amerikkalainen joukkue, Inter Miami, löytyy sijalta neljätoista. Joukkueen arvo nousi 60 prosenttia edelliseen listaukseen verrattuna.

Jalkapallobisnes nojaa urheilumenestykseen

Jalkapalloseurojen ansaintamalli perustuu kolmeen päälähteeseen: sponsorisopimuksiin, televisio-oikeuksiin ja lipputuloihin. Lisäksi tulot ja menot pelaajasopimuksista vaihtelevat suuresti vuosittain. Seuran menestys vaikuttaa voimakkaasti liikevaihtoon, kun pelattujen otteluiden määrä vaikuttaa joka tulolähteeseen.

Viidestä suurimmasta liigasta Englannin Premier League on ylivoimaisesti rahakkain. Sen seurat tuottavat liikevaihtoa noin kahdeksan miljardia euroa. Keskimäärin puolet liikevaihdosta tulee televisio-oikeuksista, 35 prosenttia sponsorituloista ja 15 prosenttia ottelutuloista.

Manchester United (MANU) on yksi arvokkaimpia jalkapalloseuroja. Se on ollut listattuna New Yorkin pörssiin vuodesta 2012. Unitedin arvokkain omaisuus lienee sen yli miljardin kokoinen fanijoukko ympäri maailman. Joukkueen suurin tulonlähde on sponsorisopimus Adidaksen kanssa. Legendaarinen ja jatkuvasti loppuunmyyty Old Trafford vetää lähes 75 000 katsojaa. Yhtiön suunnitelmissa on rakennuttaa uusi satatuhatpaikkainen stadion.

Vielä kymmenen vuotta sitten Manchester Unitedin liikevaihto oli maailman korkein. Sittemmin espanjalainen suurkaksikko, Real Madrid ja FC Barcelona, ovat kasvaneet reilusti suuremmiksi, ja Manchester City, Arsenal ja Liverpool ovat kuroneet sen ohitse tai kantaan.

Eri Euroopan pörsseihin on listattu koko joukko jalkapallojoukkueita. Borussia Dortmund (BVB) on yksi ikonisimmista pörssilistatuista jalkapalloseuroista. Seura omistaa sen kotistadionin, Signal Iduna Parkin, joka vetää yli 80 000 katsojaa. Ottelut ovat poikkeuksetta loppuunmyytyjä. Seura pyrkii hinnoittelemaan liput niin, että jokaisella fanilla on mahdollisuus nauttia jalkapallosta paikan päällä. Yli 70 prosenttia Borussia Dortmundin liikevaihdosta tulee markkinointisopimuksista ja sponsoroinnista.

Lissabonin pörssiin listattu Futebol Clube Do Porto (FCP) on ollut viimeisen vuoden kurssiraketti 180 prosentin kurssinousulla. Sport Lisboa e Benfican (SLBEN) osake on niin ikään noussut voimakkaasti, yli 40 prosenttia. Sekä Porto että Benfica ovat tehneet suuria voittoja pelaajakaupoilla, ja Benfica on hyötynyt lisätuloista Mestarien liigasta.

Suomalaisille rakkaan Ajax Amsterdamin pörssikurssi on jo kuudetta vuotta alamäessä. Se on tulos heikosta urheilullisesta menestyksestä, ja erityisesti televisio-oikeustulojen menetyksestä.

FC Copenhagen on osa PARKEN Sport & Entertainment konsernia. Jalkapallo ja kiinteistöt tuovat hieman alle puolet yhtiön liikevaihdosta. Se omistaa liki 40 000 paikkaisen stadionin Kööpenhaminassa. Yhtiön suurin liiketoiminta on kuitenkin Lalandia vesipuistot ja niiden yhteyteen rakennetut kesämökit.

Joukkue Liikevaihto EV/S EV/EBITDA MANU €804 milj. 4,9 15,4 JUVE €478 milj. 2,4 9,7 BVB €560 milj. 0,8 3,8 AJAX €195 milj. 1,1 5,5 PARKEN €270 milj. 1,4 4,9 FCP €153 milj. 2,4 39 SLBEN €231 milj. 1,5 –

New Yorkiin listattu Cannae Holdings (CNNE) sijoitusyhtiö omistaa osuuksia useammasta jalkapalloseurasta. Sen portfolioon lukeutuu epäsuorasti AFC Bournemouth, FC Lorient ja Moreirense FC. Cannaen mukana tosin tulee niin ravintoloita kuin IT-liiketoimintaa sekä alle prosentin siivu rakettiyhtiö SpaceX:stä.

Syvät taskut ovat eduksi

Jalkapallo on tyypillisesti ollut rahaihmisten leikkikenttää. Niin on myös usean pörssiyhtiön kohdalla. Cannae Holdingsin taustalla on liikemies William Foley. Liikemies Jim Ratcliffen yhtiö INEOS puolestaan omistaa Manchester Unitedista neljänneksen. Saksassa faneja suojelee laki, joka määrää joukkueiden enemmistöomistajaksi kannattajaorganisaation.

Heinäkuussa Volkswagenin kerrottiin harkitsevan luopumista vähemmistöosuudestaan Bayern Munichista, josta vaikeuksissa oleva autotehdas omistaa yli kahdeksan prosenttia. CNBC:n arvion mukaan seuran arvo on maailman kuudenneksi suurin ja noin viisi miljardia euroa.

Italialainen Juventus (JUVE) on puolestaan Fiatin perustaneen Agnellin perheen sijoitusyhtiön, Exorin, hallinnassa. Juventus on varoittava esimerkki jalkapallon pääomavaateista. Viime vuoden lopussa se keräsi lähes 100 miljoonaa euroa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita, joka vastasi kymmentä prosenttia osakekannasta.

Listattujen joukkueiden valossa jalkapallo on liiketoimintana ristiinvetoa urheilumenestyksen ja pelaajapalkkioiden välillä.