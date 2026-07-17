Myyntikate kiritti Lindexin oikaistun liiketuloksen yli ennusteiden

Lindex Groupin oikaistu liiketulos kohosi toisella vuosineljänneksellä 30,5 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin se oli 22,2 miljoonaa euroa. Parannusta kertyi runsaat kolmannes.

Tulos ylitti myös analyytikkojen odotukset, sillä Factsetin kokoama ennuste oikaistulle liiketulokselle oli 29,0 miljoonaa euroa.

Liikevaihdossa yllätyksiä ei nähty. Huhti–kesäkuun liikevaihto oli 260 miljoonaa euroa ja vastasi Factsetin 260 miljoonan euron ennustetta. Vuotta aiemmin se oli 254 miljoonaa euroa, joten kasvua kertyi 2,2 prosenttia ja paikallisissa valuutoissa 1,2 prosenttia.

Tuloksen paranemisen takana oli ennen muuta myyntikate. Konsernin suhteellinen myyntikate nousi 61,3 prosenttiin edellisvuoden 58,0 prosentista, ja oikaistu liikevoittomarginaali kohosi 11,7 prosenttiin vuodentakaisesta 8,7 prosentista.

Osakekohtainen tulos jäi silti odotuksista: se oli 0,09 euroa analyytikkojen ennakoiman 0,10 euron sijaan, kun vuotta aiemmin tulos oli 0,08 euroa. Raportoitu liiketulos puolestaan kasvoi oikaistua vaimeammin, 30,0 miljoonaan euroon 25,5 miljoonasta, sillä vertailukautta oli keventänyt yrityssaneeraukseen liittynyt kertaerä.

Toimitusjohtaja Susanne Ehnbåge piti neljännestä konsernille suotuisana.

”Toinen vuosineljännes oli koko konsernissa vahvan edistymisen aikaa: liikevaihto kasvoi, suhteellinen myyntikate parani ja oikaistu liiketulos vahvistui huomattavasti edellisvuoteen verrattuna”, hän sanoi katsauksessa.

Lindex-divisioona veti kasvua, Stockmann käänsi tuloksensa

Divisioonista Lindex kantoi kasvun. Sen liikevaihto nousi 4,2 prosenttia 180 miljoonaan euroon ja oikaistu liiketulos 30,2 miljoonaan euroon 22,8 miljoonasta.

Stockmann-divisioonan liikevaihto laski 80 miljoonaan euroon, mutta vertailukelpoinen myynti kasvoi. Oikaistu liiketulos parani 1,5 miljoonaan euroon niukasta 0,2 miljoonasta.

Verkkokaupan kehitys erottui neljänneksen varjopuolena. Digitaalinen liikevaihto supistui paikallisissa valuutoissa 7,7 prosenttia, ja sen osuus konsernin myynnistä painui 17,0 prosenttiin edellisvuoden 18,7 prosentista.

Taustalla on Lindex-divisioonan uuden kaikkikanavaisen jakelukeskuksen käyttöönotto, joka on jarruttanut verkkomyyntiä vertailukauteen nähden. Siirtymävaihe eteni neljänneksellä, ja painopiste vaihtui kauden lopulla toiminnan vakauttamisesta sen optimointiin.

Kiinteistön kehityssuunnitelma valmistui katsauskauden lopussa, ja keskus on nyt kokonaan Lindexin omistuksessa. Ensimmäisiä tehokkuushyötyjä Ehnbåge piti merkkipaaluna.

”Ensimmäiset tehokkuusparannukset on jo saavutettu, mikä on meille tärkeä virstanpylväs strategisesti merkittävän keskuksen kehityksessä”, hän totesi.

Myymäläverkostoaan konserni laajensi katsauskaudella ulkomailla. Lindex sopi kolmannen myymälän avaamisesta Tanskan Århusiin lokakuussa ja avasi Islannissa kaksi uutta myymälää Reykjavikiin.

Taloudellinen asema koheni. Omavaraisuusaste nousi 33,3 prosenttiin vuodentakaisesta 30,3 prosentista, ja konsernilla oli ilman IFRS 16 -vaikutusta nettokassaa 30,7 miljoonaa euroa.

Ohjeistus säilyi, tulospaino nojaa loppuvuoteen

Koko vuoden näkymiään konserni ei muuttanut. Se odottaa liikevaihdon kasvavan paikallisissa valuutoissa ja oikaistun liiketuloksen asettuvan 70–95 miljoonaan euroon, joskin valuuttakurssit voivat vaikuttaa lopputulokseen merkittävästi.

Alkuvuoden 18,5 miljoonan euron oikaistuun liiketulokseen nähden ohjeistus nojaa vahvasti loppuvuoteen, joka on vähittäiskaupassa kausiluonteisesti painavin. Puolen vuoden liikevaihto oli 452,4 miljoonaa euroa ja tulos 4,5 miljoonaa euroa tappiollinen, kun vuotta aiemmin tappiota kertyi 7,1 miljoonaa euroa.

Muutoksiin ohjeistuksessa Ehnbåge ei nähnyt syytä.

”Pidämme koko vuoden ohjeistuksemme ennallaan, ja olemme hyvässä asemassa jatkamaan strategiamme toteuttamista sekä pitkän aikavälin arvon luomista”, hän sanoi.

Toimintaympäristöön konserni suhtautui varauksella. Se arvioi kuluttajaluottamuksen pysyneen hauraana ja geopoliittisten riskien koholla, mutta kertoi havainneensa elpymisen merkkejä erityisesti Suomessa ja Ruotsissa kauden loppua kohden.

Avoinna on yhä Stockmann-divisioonan asema konsernissa. Syyskuussa 2023 käynnistetty strateginen arviointi tavarataloliiketoiminnan vaihtoehdoista jatkuu, ja konserni ilmoitti joulukuussa 2025 kertovansa työn tuloksista, kun se on ajankohtaista.