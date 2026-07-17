TSMC paransi nettotulostaan 77 prosenttia tekoälyn vetämänä

Piirivalmistaja TSMC teki historiansa parhaan vuosineljänneksen ja nosti koko vuoden näkymäänsä jo toista kertaa.

Kuva: Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd

Taiwanilainen TSMC raportoi torstaina huhti–kesäkuun luvut, jotka ylittivät niin analyytikoiden odotukset kuin yhtiön omat ennätyksetkin. Nvidian ja Applen piirit valmistavan yhtiön liikevaihto kasvoi 36 prosenttia vuodentakaisesta 1,27 biljoonaan Taiwanin dollariin eli noin 40 miljardiin Yhdysvaltain dollariin.

Nettotulos hyppäsi 77,4 prosenttia 706,6 miljardiin Taiwanin dollariin.

Tulos jäi selvästi ennusteiden yläpuolelle, sillä markkinat olivat odottaneet noin 633 miljardin Taiwanin dollarin lukemaa. Kyseessä oli yhtiölle jo viides peräkkäinen ennätysneljännes.

Tulos parani yli kaksi kertaa liikevaihtoa nopeammin. Ero syntyy tuotevalikoiman painottumisesta kalleimpiin piireihin ja yhtiön poikkeuksellisesta hinnoitteluvoimasta. Nettomarginaali kipusi 55,6 prosenttiin ja oman pääoman tuotto peräti 45,9 prosenttiin.

Yhtiö korotti samassa yhteydessä koko vuoden kasvunäkymäänsä toista kertaa tänä vuonna. Tammikuussa se ennakoi dollarimääräisen liikevaihtonsa kasvavan lähelle 30 prosenttia, huhtikuussa jo yli 30 prosenttia ja nyt reilusti yli 40 prosenttia.

Myös investointibudjetti nousi. Vuoden 2026 pääomamenot kasvavat 60–64 miljardiin dollariin aiemmasta 52–56 miljardista, ja talousjohtaja Wendell Huang kertoi 70–80 prosentin summasta ohjautuvan edistyneimpien valmistusprosessien kehittämiseen.

Sijoittajia ennätystulos ei riemastuttanut. Yhtiön Yhdysvaltain-noteeratut osakkeet laskivat 2,3 prosenttia, kun kurssi oli ehtinyt nousta alkuvuoden aikana lähes 40 prosenttia. Kyse oli lähinnä voittojen kotiuttamisesta korkealle nousseessa osakkeessa. Kurssilasku kertoo myös siitä, että markkinoiden odotukset TSMC:n tuloskasvusta ovat korkealla, joten kovatkin kasvuluvut saattavat tuoda mukanaan pettymyksen.

Sopimusvalmistuksen malli on tehnyt TSMC:stä alan välttämättömän lenkin

TSMC on maailman suurin puolijohteiden sopimusvalmistaja. Se tekee piirit muiden yritysten suunnitelmien mukaan eikä suunnittele lainkaan omia tuotteita. Liikeidean loi perustaja Morris Chang vuonna 1987, ja juuri oman suunnittelun puuttuminen tekee yhtiöstä asiakkaille turvallisen kumppanin, joka ei kilpaile niiden kanssa.

Asema alan kärjessä on murskaava. Yhtiön osuus kaikkein edistyneimpien piirien valmistuksesta ylittää 90 prosenttia, ja koko valimomarkkinasta se pitää hallussaan noin 70 prosenttia. Toiseksi suurin valmistaja Samsung jää alle kymmeneen prosenttiin, ja loput markkinasta jakautuvat pienten toimijoiden kesken.

Kasvun taustalla on tekoälypiirien kysyntä. Suurteholaskenta, johon tekoälypiirit lasketaan, tuotti neljänneksellä 66 prosenttia yhtiön liikevaihdosta, kun älypuhelinten osuus painui 22 prosenttiin. Edistyneimmät valmistustekniikat eli seitsemän nanometrin ja sitä pienemmät solmut vastasivat 77 prosentista kiekkoliikevaihtoa.

Etumatkaa kasvattaa edistynyt pakkausteknologia, jolla muisti ja laskentapiiri liitetään samaan koteloon tekoälyprosessoreita varten. Bruttokate laskee hieman, sillä yhtiö odottaa sen painuvan kuluvalla neljänneksellä 65–67 prosenttiin uuden kapasiteetin käynnistyskulujen vuoksi.

Toimitusjohtaja C.C. Wei vakuutti kysynnän jatkuvan vahvana pitkälle tulevaisuuteen.

”Asiakkaamme ja heidän asiakkaansa, jotka ovat pääosin pilvipalveluyhtiöitä, antavat meille edelleen erittäin vahvan signaalin ja myönteisen näkymän”, Wei sanoi tulosinfossa.

Sadan miljardin lisäys siirtää tuotantoa pois Taiwanista

Wei ilmoitti tulosinfossa myös 100 miljardin dollarin lisäinvestoinnista Arizonaan. Panostus nostaa yhtiön Yhdysvaltoihin lupaaman kokonaissumman 265 miljardiin dollariin ja tarkoittaa vähintään neljää uutta tehdasta, jotka valmistavat 2 nanometrin ja sitä pienempiä piirejä.

Ratkaisu kytkeytyy Yhdysvaltain ja Taiwanin kauppasopimukseen. Sen myötä taiwanilaistuotteiden tullit laskivat 15 prosenttiin, ja vastineeksi taiwanilaisyhtiöt sitoutuivat noin 250 miljardin dollarin investointeihin Yhdysvalloissa.

USA:n kauppaministeri Howard Lutnick kuvasi lisäinvestoinnin osoittavan, että presidentti Donald Trumpin politiikka ohjaa yrityksiä rakentamaan tehtaita Yhdysvaltoihin.

Ulkomaisilla tehtailla on TSMC:lle myös suojaava merkitys. Taiwania pidetään geopoliittisesti haavoittuvana Kiinan naapurina, ja tuotannon hajauttaminen vähentää riippuvuutta yhdestä sijainnista. Kääntöpuolena Yhdysvaltain-tuotanto on Taiwania kalliimpaa ja rasittaa marginaaleja.

Kysynnän laajuudesta kertoo koko toimitusketjun veto. Laitevalmistaja ASML nosti näkymiään kuluvalla viikolla, ja alan odotetaan laajentavan kapasiteettiaan useiden vuosien ajan.

Uusille Arizonan-tehtaille TSMC ei antanut rakennusaikataulua, vaan sitoi etenemisen kysynnän kehitykseen.

Kuluvalla neljänneksellä yhtiö odottaa kahden nanometrin tuotannon kiihtyvän jyrkästi ja liikevaihdon nousevan 44,6–45,8 miljardiin dollariin, mikä olisi keskikohdaltaan 12 prosentin kasvu edellisneljänneksestä.