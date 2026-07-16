Keskon kesäkuu ylitti odotukset – rakentamisen vahva kasvu jatkui

Kesko kasvatti kesäkuussa myyntiään 7,9 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta 1,17 miljardiin euroon.

Vertailukelpoinen kasvu oli 7,5 prosenttia, kun siitä on puhdistettu yritysostot ja valuuttakurssien vaikutus.

Kasvua kertyi kaikilla toimialoilla.

Kauppakomsernin toimialoista tutuimmassa, päivittäistavarakaupassa, myynti nousi 4,3 prosenttia ja ulottui 557,0 miljoonaan euroon.

Päivittäistavaramyynti K-‍ruokakaupoille ja käyttötavarakauppa kasvoi 4,6 prosenttia. HoReCa-tukkukauppa Kespron kasvu jäi 2,7 prosenttiin. Urheilukaupan myynti kasvoi 2,9 prosenttia.

Tekninen kauppa paukutti vahvat numerot

Pääjohtaja Jorma Rauhalan mukaan kehitys oli erityisen vahvaa rakentamisen ja talotekniikan kaupassa.

Se olikin jälleen Keskon vahvin toimiala.

Rakentamisen ja talotekniikan myynti nousi 502,4 miljoonaan euroon, mikä tarkoitti 13,7 prosentin kasvua. Vertailukelpoisesti kasvua kertyi 12,7 prosenttia.

Toimialan vertailukelpoinen myynti kasvoi Tanskassa 16,2 prosenttia, Norjassa 14,4 prosenttia, Ruotsissa 11,8 prosenttia ja Suomessa 10,2 prosenttia.

Rauhalan mukaan erityisen vahvaa kehitys oli teknisessä kaupassa, jossa vertailukelpoinen myynti kasvoi 16,2 prosenttia.

Myynti vahvistui kaikilla yhtiön päämarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Rautakaupassa vertailukelpoinen kasvu oli 10,4 prosenttia.

Kesko osti viime vuonna Tanskasta kolme rautakauppaa, Roslev Trælasthandel CF Petersen & Søn ja Tømmergaarden, jotka sisältyvät toimialan lukuihin.

Kesäkuun luvuissa näkyy myös kalenterivaikutus.

Päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa toimituspäiviä oli Suomessa yksi enemmän kuin vuotta aiemmin. Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa jälkimmäisessä toimituspäiviä oli kaksi enemmän.

Keskon arvion mukaan yhden ylimääräisen toimituspäivän vaikutus kuukausimyyntiin on toimialan mukaan 2–4 prosenttiyksikköä.

Onninen alansa valopilkku

Myös Inderesin analyytikko Arttu Heikura pitää rakentamisen ja talotekniikan kaupan kehitystä odotuksia parempana.

Tekninen tukkukauppa Onninen kasvatti myyntiään 17 prosenttia, mikä oli Heikuran mielestä erinomainen suoritus, sillä markkina ei hänen mukaansa ole yltänyt vastaavaan kasvuun.

Heikuran mukaan taustalla voi olla toimialan konsolidaatio Suomessa, joka on saattanut hidastaa kilpailijoiden prosesseja ja tavaravirtoja.

Onnisen luku sisältää kaiken toteutuneen myynnin, johon vaikuttavat esimerkiksi Keskon yritysostot ja uudet avatut toimipisteet.

Heikuran mukaan päivittäistavarakaupan kehitys jäi hieman hänen odotuksiaan vaisummaksi.

Kuluttajakaupan kasvu vastasi toimituspäiväoikaistuna suunnilleen markkinan kehitystä, tosin tarkkoja myyntilukuja ei vielä ole tiedotettu.

Autokaupan kehitys jäi odotuksista

Autokaupan myynti kasvoi kesäkuussa 3,1 prosenttia 117,1 miljoonaan euroon. Kasvua syntyi käytettyjen autojen ja palveluiden myynnistä, kun taas uusien autojen myynti laski.

Heikuran mukaan autokaupan kehitys jäi hieman odotuksista.

Keskon kehitys poikkesi markkinasta, jossa uusien autojen ensirekisteröinnit kasvoivat Suomessa, mutta käytettyjen autojen markkina supistui hieman.

”Kokonaisuutena Keskon kesäkuun myynnin kasvu oli aavistuksen odotuksiamme nopeampaa vahvasti sujuneen alkuvuoden ansiosta”, Heikura toteaa.

Hänen mukaansa ennusteita tarkistetaan lähipäivinä julkaistujen myyntilukujen mukaisiksi.

Etenkin Onnisen kehitys on ylittänyt markkinan kasvuvauhdin, mikä tukee Keskon tuloskehitystä myös lähikuukausina.

Analyytikot odottavat tuloskasvun jatkuvan

Inderes antaa Keskon osakkeille lisää-suosituksen 22,5 euron tavoitehinnalla.

Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 19,46 euroa.

Keskon maaliskuun yhtiökokous päätti 0,90 euron osingosta osaketta kohden vuodelta 2025.

Maksu jakautuu neljään erään, joista seuraava 0,22 euroa maksetaan heinäkuun puolivälissä.

Analyytikot uskovat niin ikään edelleen Keskon tuloskasvuun.

Vara Researchin keräämien tietojen mukaan analyytikoiden konsensus odottaa Keskon oikaistun liikevoiton nousevan tänä vuonna 704 miljoonaan euroon, kun se viime vuonna oli 654 miljoonaa euroa.

Ensi vuodelle odotuksissa on jo 765 miljoonan euron oikaistu liikevoitto.

Kesko julkaisee vuoden 2026 puolivuosikatsauksensa ja toisen neljänneksen tuloksensa keskiviikkona 22. heinäkuuta.

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