Keskon myynti väkivahvassa kasvussa

Kesko tekee kovia myyntilukuja, joita kuitenkin kalenteri ja yritysostot paisuttavat.

Keskon maaliskuun myynti nousi 12,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna ja ylsi 1,18 miljardiin euroon. Vertailukelpoinen kasvu, josta on puhdistettu yritysostot ja valuuttakurssien vaikutus, jäi kuitenkin 9,7 prosenttiin.

Pääjohtaja Jorma Rauhalan mukaan päivittäistavarakaupan kehitykseen vaikutti positiivisesti pääsiäisen tukkumyynnin painottuminen pääosin maaliskuulle.

Pääsiäisen ajoitus on kuukauden kehityksen merkittävin yksittäinen selittäjä. Keskon oman arvion mukaan pääsiäinen nosti K-ruokakauppoihin suuntautuvaa päivittäistavaramyyntiä noin kuudesta seitsemään prosenttiyksikköä.

Inderesin analyytikko Arttu Heikura katsoo asiaa koko päivittäistavarakaupan tasolta. Hänen arvionsa mukaan ilman pääsiäisvaikutusta ja toimituspäiväkorjauksen jälkeen koko päivittäistavarakaupan kasvu olisi jäänyt hieman alle 10 prosentin.

Heikura pitää tasoa siitä huolimatta erittäin hyvänä suorituksena ja näkee sen riittävän markkinaa paremmalle kehitykselle.

”Konsernin Q1:n myynnin kehitys on ollut myönteistä suhteessa ennusteisiimme, mutta vuoden pienimmällä kvartaalilla ennusteylityksen vaikutus koko vuoden ennusteisiimme on marginaalinen”, Heikura toteaa.

Taulukko: Kesko Oyj.

Päivittäistavarakauppa kasvoi sekä raportoidusti että vertailukelpoisesti 11,3 prosenttia ja ylsi 585 miljoonaan euroon. Päivittäistavaramyynti K-ruokakaupoille ja käyttötavarakauppa yhteensä lisääntyi 12,6 prosenttia. Tukkukauppa Kespron kasvu jäi 5,6 prosenttiin.

Kespron luku vääristyy kalenterin vuoksi. Tukkukaupalla oli maaliskuussa yksi toimituspäivä enemmän kuin vertailukaudella, ja Heikura laskee toimituspäiväkorjatun kasvun jääneen noin yhteen prosenttiin. Kesko itse arvioi, että yhden toimituspäivän vaikutus kuukausimyyntiin on tavanomaisesti kahdesta neljään prosenttiyksikköä.

Rakennuskaupan kovat luvut nojaavat yritysostoihin

Rakentamisen ja talotekniikan kauppa ylsi 470 miljoonaan euroon ja 15,3 prosentin kasvuun. Vertailukelpoisesti muutos oli 8,9 prosenttia, mikä kertoo yritysostojen painoarvosta raportoidussa luvussa.

Rautakaupan raportoitu 19,3 prosentin kasvu on lukemana näyttävä. Vertailukelpoisesti rautakauppa kasvoi kuitenkin 7,3 prosenttia, ja tässäkin lukemassa on mukana yksi ylimääräinen toimituspäivä. Kesko osti viime vuonna Tanskasta kolme rautakauppaa, joista helmikuussa hankittu Roslev Trælasthandel sisältyy lukuihin kummallakin vertailukuukaudella. Kaksi muuta tanskalaisyhtiötä tuli osaksi konsernia vasta touko- ja kesäkuussa.

Tekninen tukkukauppa Onninen kasvatti myyntiään 11 prosenttia. Heikuran mukaan Onninen on joko hyötynyt tai hyödyntänyt toimialalla meneillään olevaa konsolidaatiota, joka on saattanut hidastaa kilpailijoiden prosesseja ja tavaravirtoja.

Tähän liittyy myös kasvun kestävyyden kysymys. Heikura pohtii, onnistuuko Onninen pitämään uudet asiakkuudet tai vanhojen asiakkaidensa kasvaneet volyymit vielä siinä vaiheessa, kun kilpailijat saavat toimintansa takaisin raiteilleen.

Maittain tarkasteltuna rakentamisen ja talotekniikan kauppa kasvoi vertailukelpoisesti Suomessa 10,2 prosenttia, Ruotsissa 12,3 prosenttia ja Tanskassa 13,4 prosenttia. Norja paistoi poikkeuksena, sillä siellä myynti supistui 0,7 prosenttia.

Autokaupassa kasvua, mutta uusien autojen markkinaosuus rapautui

Autokauppa-toimialan myynti nousi 5,7 prosenttia ja oli 125 miljoonaa euroa. Itse autokaupassa kasvua kertyi 5,4 prosenttia. Uusien autojen myynti laski, kun taas käytetyt autot ja palvelut kasvoivat.

Kehitys on Heikuran tulkinnan mukaan jokseenkin vaisu. Uusien autojen markkinavolyymit kasvoivat maaliskuussa koko markkinalla jopa 10 prosenttia, mutta Kesko jäi tästä vauhdista.

Käytännössä Kesko on menettänyt markkinaosuutta uusien autojen puolella ja voittanut sitä takaisin käytetyissä. Heikura arvelee syyn liittyvän sähköautoihin. Polttoaineiden hinnan nousu on kiihdyttänyt sähköautojen kysyntää, ja lisääntynyt kilpailu Teslan hinnanlaskun ja kiinalaisten valmistajien kautta on saattanut karsia VW-konsernin mallistojen kysyntää.

Analyytikko pitää notkahdusta todennäköisesti väliaikaisena. Perusteluina ovat Keskon laaja sähköautovalikoima, aiemmat näytöt markkinaosuuksien voittamisesta ja toimialan viimeaikainen kiivas kampanjointi.

Urheilukauppa kasvatti myyntiään 7,6 prosenttia.

Koko alkuvuoden osalta Kesko-konsernin myynti on noussut 7,2 prosenttia ja vertailukelpoisesti 4,7 prosenttia. Heikura muistuttaa, että ensimmäinen neljännes on Keskon volyymeissä kalenterin pienin, joten maaliskuun ennusteita paremmat luvut eivät merkittävästi muuta koko vuoden kuvaa.

Kun pääsiäinen on nyt maaliskuun puolella, huhtikuun vertailukauden korkea lähtötaso leikkaa kasvulukemia mekaanisesti, ja todellisen myynnin suunnasta saadaan osuvampi kuva vasta touko-kesäkuussa.

Lue myös tämä: Kesko uskoo tuloskäänteeseen