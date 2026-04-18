Pörsseissä osakekurssien heiluntaa ja uusia kaikkien aikojen ennätyksiä

Pörssiviikko päättyi uusiin piste-ennätyksiin Yhdysvaltojen S&P 500- ja Nasdaq-indekseissä.

Pörssikursseja nosti viikon loppua kohden ilmoitus Hormuzinsalmen avaamisesta liikenteelle sekä Iranin ja Yhdysvaltojen välisen tulitauon pidentämisestä. Raakaöljyn hinnat eli WTI ja Brent romahtivat perjantaina noin kymmenisen prosenttia, mikä antoi vauhtia osakekursseille.

Vanhan sanonnan mukaan pörssivälittäjän unelma on osakekurssien suuri volatiliteetti eli kurssien voimakas heilunta. Silloin välittäjät pääsevät hyödyntämään suurta osakevaihtoa ja kurssien vaihtelua, kun osa asiakkaista haluaa myydä osakkeita ja osa ostaa laskeneita.

Vuoden 2026 alusta laskettuna Yhdysvaltojen S&P 500- ja Nasdaq-indeksit nousivat viikon päätteeksi jälleen plusmerkkisiksi. Paikallisella valuutalla tarkasteltuna alkuvuoden voittajia ovat olleet Nikkei 225, jonka nousu on 16,2 prosenttia, sekä kehittyvät markkinat, joiden nousu euromääräisesti on 13,6 prosenttia.

Hyvin on mennyt myös Helsingin pörssin portfoliotuottoindeksillä, jonka nousu on 10,3 prosenttia, ja yleisindeksin hintaindeksillä, jonka nousu on 8,9 prosenttia.

Euroopan yleisindeksi Stoxx 600 on noussut vuoden alusta 5,8 prosenttia, jonka jäljessä tulevat Nasdaq 5,2 prosentin ja S&P 500 4,1 prosentin nousulla.

Jonon jatkona on edelleen MAGS eli mahtiseitsikko 0,7 prosentin nousulla. Seitsemän suurimman yhtiön indeksi pääsi tällä viikolla jälleen positiivisen merkin puolelle.

Perjantaina amerikkalaiset tiedotusvälineet pöllyttivät uutista mahdollisesta uudesta markkinaheiluntaa lisäävästä riskistä. Suursijoittaja Apollon päästrategi ja ekonomisti Torsten Slok esitteli uuden riskin, jota markkinat eivät vielä ole hinnoitelleet.

Slok aloitti työskentelyn Apollossa vuonna 2020. Sitä ennen hän oli OECD:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston palveluksessa sekä Deutsche Bankin strategina vuosina 2005–2020.

Slok kertoi perjantaina hedge-rahastojen nopeasti kasvaneesta osuudesta Yhdysvaltojen valtion velkapapereissa. Apollon selvitysten mukaan hedge-rahastojen osuus on noussut noin kahdeksaan prosenttiin Yhdysvaltojen noin 31 biljoonan dollarin velkakannasta.

Käytännössä tämä kahdeksan prosentin osuus tarkoittaa noin 2 500 miljardin dollarin omistusta. Vuosina 2021–2022 hedge-rahastojen osuus oli vielä vain noin kolme prosenttia.

Slokin huoli kohdistuu mahdolliseen ketjureaktioon. Jos hedgerahastot joutuisivat jostakin syystä nopeasti alasajamaan omistustaan velkapapereista, seurauksena voisi olla järistyksiä maailman joukkolainamarkkinoilla.

Yhdysvaltojen velkapaperimarkkinoilla erityisesti kiinalaiset sijoittajat ovat pienentäneet osuuttaan. Kiinan valtio on ollut yksi suurimmista velkapapereiden myyjistä ja tilastojen mukaan vaihtanut Yhdysvaltojen velkapapereita kultasijoituksiin. Kullan hinta on noussut markkinoilla 12 kuukauden aikana 41 prosenttia ja hopean hinta 146 prosenttia.

Viikon yhteensattumana entinen valtiovarainministeri Henry Paulson varoitteli Yhdysvaltojen yhteensä 39 000 miljardin dollarin velkamarkkinoiden houkuttelevuuden kääntymisestä nopeasti alaspäin. Moni muistaa Paulsonin vuodelta 2009, jolloin hän oli valtiovarainministerinä polvillaan keskuspankissa pelastamassa Yhdysvaltojen pääomamarkkinoita romahdukselta.

Osa markkinatoimijoista piti Slokin ja Paulsonin varoituksia lähinnä luurankojen kolisteluna kaapissa.