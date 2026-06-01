Sijoitusstrategi: ”Osakkeiden tuottonäkymät houkuttelevimmat”

Nordean päästrategi Antti Saari. Kuva: Nordea Oyj.

Osakkeiden tulosperusteinen arvostus on laskenut tänä vuonna, kun osakkeiden kurssinousu ei ole pysytellyt alati paranevien tulosnäkymien perässä. Näin toteaa Nordean päästrategi Antti Saari pankin viikkokatsauksessa.

Saaren mukaan yritysten kannattavuuden koheneminen parantaa pidemmän aikavälin kasvunäkymiä, mikä osaltaan tukee myös osakkeiden tuottonäkymiä.

”Myöskään yhtiötason tarkastelussa osakkeet eivät ole mitenkään erityisen kalliita. Toisaalta koko markkinoiden arvostuskertoimien ollessa pitkän aikavälin keskiarvonsa yläpuolella on hyvä myös varautua siihen mahdollisuuteen, että useamman vuoden tähtäimellä osakemarkkinoiden tuotot jäävät jonkin verran totutusta”, Saari toteaa.

Joka tapauksessa tuottonäkymät suosivat edelleen selvästi osakkeita. Vaikka myös joukkolainojen tuottonäkymät ovat omaan historiaansa verrattuna hyvät, eivät ne ole Saaren mukaan lähellekään yhtä hyvät kuin osakkeilla.

Kovan kurssinousun jälkeen sijoittajien kannattaa kuitenkin varautua myös ajoittaisiin korjausliikkeisiin, Saari muistuttaa. Pidemmällä aikavälillä vahva tuloskehitys ja riittävä talouskasvu kirittävät silti pörssikursseja yhä uusiin korkeuksiin, päästrategi uskoo.

Kehittyvät markkinat ylipainossa

Nordea suosii osakealueista tällä hetkellä kehittyviä osakemarkkinoita.

”Alue hyötyy tekoälyinvestoinneista ja puolijohdekysynnän reippaasta piristymisestä. Tämä on näkynyt jo hurjana tuloskasvuennusteiden nousuna”, Saari toteaa.

Päästrategin mukaan Aasian ja Latinalaisen Amerikan maiden kasvunäkymät ovat edelleen riittävän hyvät, vaikka Hormuzinsalmen sulku heikentääkin hieman joidenkin Aasian maiden kasvua.

Eurooppa jatkaa Nordean aluesuosituksissa edelleen alipainossa. Saaren mukaan energian hinnan ja korkojen nousu iskee vanhalle mantereelle osakealueista eniten. Kuitenkin strategisilla toimialoilla on kuitenkin yhä mahdollisuuksia, eikä Nordea pidä Euroopankaan näkymiä mitenkään huonoina.

Kansainvälisissä toimialasuosituksissa Nordea pitää IT- ja rahoitusalat ylipainossa. Syy tähän tuskin yllättää.

”Odotamme IT-alan yhtiöiden hyötyvän tekoälyinvestoinneista. Myös alan arvostuskertoimissa on vielä nousuvaraa”, Saari toteaa.

Rahoitusalan Nordea uskoo hyötyvän riittävän hyvästä talouskasvusta sekä kohonneesta korkotasosta. Päivittäistavarat jatkavat Nordean suosituksissa alipainossa.

Tuoko Hormuzinsalmen avautuminen helpotusrallin?

Sijoittajat saattavat aliarvioida sen mahdollisuuden, että Hormuzinsalmen ripeä avaaminen kaupalliselle merenkululle käynnistäisi laajan helpotusralllin rahoitusmarkkinoilla. Näin arvioi yhdysvaltalainen kaupankäyntitalo Citadel Securities.

Yhtiön strategi Frank Flight näkee kaksi merkkiä, jotka viittaavat hänen mukaansa merkittävään todennäköisyyteen siitä, että Yhdysvallat ja Iran ovat etenemässä kohti sopimusta. Sopimus palauttaisi laivaliikenteen elintärkeän öljyväylän läpi.

Ensimmäinen merkki on Iranin internetyhteyksien elpyminen. Kuukausia kestäneen katkon jälkeen verkkoyhteydet ovat palautuneet noin 86 prosenttiin sotaa edeltäneestä tasosta. Flight tulkitsee tämän viittaavan siihen, että Teheran odottaa konfliktin laantuvan pian. Arvionsa hän nojaa verkkohäiriöitä seuraavan NetBlocksin dataan.

Toinen merkki liittyy iranilaisten sotilasjohtajien julkisiin esiintymisiin. Niiden perusteella maan johto näyttää uskovan, että lähiajan kärjistymisen tai täsmäiskujen riski on pienentynyt. Sekin nostaa rauhansopimuksen todennäköisyyttä, Flight kirjoittaa asiakaskirjeessään.

Yhdessä edistyksestä kertovien raporttien kanssa nämä tekijät viittaavat siihen, että sopimus voi olla lähellä. Flight kertoo suhtautuvansa konsensusta myönteisemmin näkymiin sopimuksesta, joka avaisi salmen kohtuullisessa aikataulussa.