Remedy valmistautuu vuoden tärkeimpään peliinsä – vahva alkuvuosi yllätti analyytikot

Remedyn alkuvuosi ylitti odotukset, mutta yhtiön tulevien vuosien suunnan voi ratkaista Control Resonant -pelin menestys.
25.5.2026
KirjoittajaRiku-Matti Akkanen
Helsingin pörssissä listattu peliyhtiö Remedy Entertainment aloitti vuoden 2026 vahvasti, vaikka liikevaihto jäi hieman vertailukaudesta.

Yhtiön tammi–maaliskuun liikevaihto oli 13,1 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti noin kahden prosentin laskua vuodentakaisesta.

Tulos ylitti kuitenkin selvästi markkinoiden odotukset. Käyttökate nousi 2,9 miljoonaan euroon, kun analyytikot olivat odottaneet selvästi heikompaa kehitystä.

Taustalla olivat etenkin odotettua suuremmat kehitysmaksut sekä pelimyynnin ja rojaltien vahva kehitys.

Tuloja kertyi erityisesti peleistä Alan Wake 2, Alan Wake Remastered ja Control.

Remedyn uusi toimitusjohtaja Jean-Charles Gaudechon kuvaili alkuvuotta onnistuneeksi.

Hänen mukaansa yhtiö aikoo keskittyä entistä vahvemmin siihen, mikä tekee Remedystä poikkeuksellisen pelistudion.

Gaudechonin mukaan Remedy satsaa jatkossa erityisesti omiin pelibrändeihinsä, itsejulkaisuun ja kaupalliseen kurinalaisuuteen.

Parhaillaan yhtiö valmistautuu vuoden tärkeimpään julkaisuunsa, Control Resonant-peliin.

”Remedyllä oli kannattava ensimmäinen vuosineljännes ennen Control Resonantin markkinoinnin kiihtymistä ja siihen liittyviä kulupanostuksia”, Gaudechon sanoi yhtiön tuloskommenteissa toukokuussa.

Remedy kertoi käynnistäneensä kunnianhimoisen globaalin markkinointikampanjan pelille.

Yhtiö on esitellyt peliä muun muassa Sonyn State of Play -tapahtumassa, julkaissut uusia pelivideoita yhdessä sirujätti Nvidian kanssa sekä lisännyt näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa erityisesti Kiinassa.

Gaudechonin mukaan tavoitteena on tehdä pelistä ”pakollinen ensimmäisen päivän ostos” sekä nykyisille Control-faneille että uusille pelaajille ympäri maailmaa.

Yhtiö hakee kasvua myös Euroopan ja Pohjois-Amerikan ulkopuolelta.

Remedy kertoi tehneensä markkinointia muun muassa Kiinassa ja Brasiliassa sekä työskentelevänsä paikallisten kumppaneiden kanssa Aasian markkinoilla.

Control-pelisarjan suosio antaa tulevalle julkaisulle vahvan pohjan. Remedy kertoi alkuperäisen Control-pelin ylittäneen kuuden miljoonan myydyn kappaleen rajan.

Analyytikko: Remedyn historian tärkein julkaisu

Analyysitalo Inderes suhtautuu Remedyn näkymiin edelleen optimistisesti.

Yhtiötä seuraava analyytikko Atte Riikola toisti osakkeelle osta-suosituksen ja 19 euron tavoitehinnan.

Riikolan mukaan alkuvuoden tulos oli selvästi odotuksia parempi, mutta hänen mukaansa huomio on jo siirtynyt tulevaan pelijulkaisuun.

”Remedyn historian tärkein pelijulkaisu on aivan nurkan takana”, Riikola kirjoittaa raportissaan.

Hänen mukaansa Control Resonantin onnistunut julkaisu voisi antaa merkittävää vauhtia myös osakkeelle.

Riikola arvioi pelin myyvän vuonna 2026 noin 1,7 miljoonaa kappaletta ja seuraavana vuonna noin 2,2 miljoonaa kappaletta.

Inderes uskoo myös Remedyn liikevaihdon nousevan vuosina 2026–2027 yli 120 miljoonaan euroon ja käyttökatteen kohoavan noin 24–26 miljoonaan euroon.

Analyytikon mukaan yhtiön arvostus näyttää houkuttelevalta suhteessa pitkän aikavälin kasvupotentiaaliin.

Riikola kuitenkin muistuttaa, että Remedyn tulevaisuus nojaa vahvasti siihen, miten hyvin Control Resonant onnistuu kaupallisesti.

”Onnistuneen julkaisun tuomat kassavirrat käytännössä mahdollistavat yhtiön seuraavien hankkeiden rahoittamisen ja julkaisun itse”, hän uskoo.

Markkinointikulut kasvavat loppuvuotta kohti

Inderes arvioi, että pelin julkaisu siirtyy aiemmin odotetusta toisen vuosineljänneksen lopusta kolmannen neljänneksen puolelle.

Muutos ei kuitenkaan juuri heiluttanut myyntiodotuksia.

Riikolan mukaan suurimmat markkinointipanostukset ovat vielä edessä, mikä voi hetkellisesti painaa kannattavuutta mutta samalla kasvattaa pelin näkyvyyttä maailmanlaajuisesti.

Remedyllä on työn alla myös muita hankkeita.

Max Payne 1&2 remake on täydessä tuotannossa, ja lisäksi yhtiöllä on nimeämätön uusi projekti, jonka Inderes arvioi mahdollisesti liittyvän Alan Wake -pelisarjaan.

Sijoittajien näkökulmasta asetelma on selvä. Jos tulevat pelijulkaisut onnistuvat, osakkeessa voi olla huomattavaa nousuvaraa.

Toisaalta pelialalle tyypilliset riskit, kuten julkaisujen viivästykset tai heikko vastaanotto, voivat heiluttaa kurssia voimakkaasti.

Alkuvuoden vahva kassavirta ja 34 miljoonan euron kassapositio antavat kuitenkin Remedylle aiempaa vakaamman lähtökohdan vuoden ratkaiseviin kuukausiin.

Remedyn osakkeen kurssi on noussut puolessa vuodessa noin seitsemän prosenttia.

25.5.2026
