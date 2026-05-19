Iranin sota käänsi pääomavirrat raaka-aineisiin, kulta menetti loistonsa

Yhdessä päivässä raaka-aine-ETF:ään virtasi lähes 86 miljoonaa dollaria. Kulta painui samaan aikaan Fedin koronnostopuheissa.

Sijoittajat ohjasivat viime viikolla yhden päivän aikana lähes 86 miljoonaa dollaria yhdysvaltalaisen Invescon hallinnoimaan DB Commodity Index Tracking -rahastoon, raportoi uutistoimisto Bloomberg. Suurempaa päivätason rahavirtaa tuotteeseen ei ole kirjattu vuoden 2022 jälkeen.

Tilanne tuo mieleen neljä vuotta sitten käynnistyneen liikkeen, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan ajoi sijoittajat hakeutumaan hyödykkeisiin energian ja maakaasun hintojen ampaistessa nousuun.

Taustalla painaa Yhdysvaltojen ja Iranin sota, joka käynnistyi 28. helmikuuta 2026 amerikkalais-israelilaisella iskulla.

Sodan jälkimainingeissa Hormuzinsalmen liikenne käytännössä pysähtyi, ja salmen kautta kulkenut viidesosa maailman päivittäisestä öljytarjonnasta katosi markkinoilta. Brent-raakaöljy ylitti 100 dollarin tynnyrihinnan ensimmäisen kerran sitten vuoden 2022, ja sijoittajat hakeutuivat samaan aikaan energiaan, maatalouteen ja muihin hyödykesidonnaisiin tuotteisiin.

Kullan kuva on kääntynyt päinvastaiseksi. Tammikuun lopussa metalli kävi ensimmäistä kertaa yli 5 500 dollarissa unssilta, mutta sen jälkeen suunta on ollut alaspäin. Maanantaina kullan spot-hinta painui alle 4 600 dollarin.

Painetta tuovat nousseet Yhdysvaltain valtionlainakorot ja vahvistunut dollari, joiden yhteisvaikutus on hiipunut korottoman omaisuuden vetovoiman. Odotettua kuumempi inflaatiolukema sulki ovet tämänvuotisilta Fedin koronlaskuilta.

Inflaatioshokki pitää pitkät korot korkealla

Bloombergin datassa noin kaksi kolmasosaa sijoittajista hinnoittelee jo Fedin nostavan ohjauskorkoa joulukuussa. Vielä alkuvuodesta moinen käänne olisi kuulostanut etäiseltä.

Yhdysvaltain kymmenvuotisten valtionlainojen korko on liikkunut sodan alusta saakka 4–4,5 prosentin haarukassa, ja nyt korko on jo lähes 4,6 prosenttia. Öljyn korkea hinta ylläpitää inflaatiopainetta, mikä on estänyt korkojen merkittävän laskun.

Reutersin maanantaina julkaisemassa katsauksessa kuvailtiin globaalia bondien myyntiaaltoa. Sijoittajat ovat alkaneet hyväksyä mahdollisuuden, että Iranin sodan inflaatioshokki jää pitkäaikaiseksi.

Bondien tuotot kävivät maanantaina hetkellisesti laskussa, kun Iranin puolivirallinen Tasnim News Agency kertoi Washingtonin esittäneen tilapäistä pakotteiden helpotusta Iranin öljyviennille neuvottelujen ajaksi. Helpotuksen kerrottiin sisältyvän Pakistanin välittämään amerikkalaiseen ehdotukseen.

Anadolu-uutistoimiston kautta tieto eteni Reutersille, mutta sitä ei ole virallisesti vahvistettu Washingtonissa eikä Teheranissa. Reutersin tavoittama iranilainen virkamies ei kommentoinut asiaa.

Trumpilta uusi varoitus

Liennytyssignaali nousi pintaan kireän retoriikan keskellä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump varoitti viikonloppuna, että Teheranin ”aika alkaa loppua” sopimuksen saavuttamiseksi.

Iranin ulkoministeriön mukaan pakotteet on poistettava kokonaan ja pysyvästi minkä tahansa järjestelyn osana. Asetelma jättää neuvottelijoille kapean liikkumavaran.

Sijoittajat joutuvat seuraamaan yhtä tarkasti Hormuzin yli kulkevia tankkereita kuin Washingtonin signaaleja. Joulukuun Fed-kokous on lähikuukausien tärkein tarkistuspiste sekä kullan että hyödykerahastojen kannalta.