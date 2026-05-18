Hormuzinsalmi yhä lukossa – Moody’s näkee rakenteellisen energiahäiriön, ei ohimenevää shokkia

Brent-raakaöljyn hintakehitys viimeisen 12 kuukauden ajalta. Kuvaajan viimeisin noteeraus on perjantailta 15. toukokuuta. Sen jälkeen hinta on jatkanut nousuaan maanantaina 18. toukokuuta.

Iran rajoitti Hormuzinsalmen läpikulkua vastatoimena helmikuun 28. päivänä alkaneille Yhdysvaltojen ja Israelin ilmaiskuille. Lähes kaksitoista viikkoa myöhemmin maailman tärkein energialiikenteen solmukohta on yhä pääosin suljettu, eikä konfliktista näy nopeaa ratkaisua.

Brent-futuurit hinnoitellaan tällä hetkellä noin 111 dollarin tynnyrihinnalla. Viikossa hinta on noussut 5,7 prosenttia ja kuukaudessa 16 prosenttia.

Markkinat hinnoittelevat yhä voimakkaammin sitä, ettei diplomaattista läpimurtoa ole tulossa.

Luottoluokittaja Moody’s Ratings arvioi viime viikolla Brentin pysyvän 90–110 dollarin haarukassa suuren osan vuotta. Olennaista ei kuitenkaan ole pelkkä hintahaarukka.

Moody’s ei kuvaa tilannetta tilapäiseksi tarjontashokiksi vaan rakenteelliseksi rajoitteeksi globaaleille energiavirroille. Luottoluokittajan mukaan tilapäinen shokki ei katoaa nopeasti, vaan rakenteellinen häiriö jää vaikuttamaan hinnoitteluun pidemmäksi aikaa.

Vaikka osa laivaliikenteestä avautuisi kuuden kuukauden kuluessa, öljymarkkina pysyy luokittajan mukaan tarjontarajoitteisena ainakin syksyyn saakka.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA tuki arviota 13. toukokuuta julkaistussa kuukausikatsauksessaan. Markkina pysyy järjestön mukaan vakavasti alitarjontaisena vuoden kolmannen vuosineljänneksen loppuun saakka, vaikka konflikti päättyisi jo kesäkuun alussa.

Kumulatiivinen tarjontatappio ylittää IEA:n laskelmissa miljardin tynnyrin rajan sodan alkamisen jälkeen. Maailman öljyntuotannon arvioidaan supistuvan vuoden 2026 aikana 3,9 miljoonaa tynnyriä päivässä. Kysynnän puolella käänne on yhtä jyrkkä. Aiemmin kasvuun arvioitu maailmankysyntä supistuu nyt 420 000 tynnyriä päivässä koko vuonna tarkasteltuna.

Kauppavirrat hakeutuvat uusille reiteille

Kriisi on piirtänyt öljykaupan kartan uusiksi. Yhdysvaltain raakaöljy- ja öljytuotevienti on noussut ennätyslukemiin, kun aasialaiset ja eurooppalaiset ostajat etsivät korvaavia toimituksia Lähi-idän tilalle.

Pelkästään amerikkalaisen nestekaasun, LPG:n, vienti ylsi huhtikuussa 3,3 miljoonaan tynnyriin päivässä. Suurimmat ostajat olivat Kiina ja Japani.

Yhdysvaltain energiatietoviraston EIA:n arvion mukaan Brent- ja amerikkalaisen WTI-laadun hintaero saattaa kasvaa jopa 15 dollariin tynnyriltä, kun amerikkalaiset tuottajat lisäävät tuotantoaan vastatakseen tarjontavajeeseen.

Maantieteellinen etu on Yhdysvalloille selvä. Sen markkinat ovat suojassa Hormuzin häiriöiltä toisin kuin aasialaiset jalostajat.

Persianlahden sisään on jäänyt jumiin noin 1 600 alusta, eikä päivittäinen läpikulku salmesta yllä lähellekään sotaa edeltäneitä volyymejä. The New York Times raportoi Yhdysvaltain pysäyttäneen 9. toukokuuta mennessä 58 kaupallista alusta, jotka olivat lähdössä iranilaisista satamista tai matkalla niihin.

Iranin vallankumouskaarti vastasi varoittamalla ankarista vastatoimista mihin tahansa iranilaisia aluksia vastaan suunnattuun hyökkäykseen. Retoriikan vaikutus ei jää sanoihin. Sotariskipreemiot ovat nousseet tasolle, joka tekee kaupallisesta liikennöinnistä monelle varustamolle kannattamatonta.

Diplomatian kiilat eivät uppoa

Salmen avaamisen näkymä heikkeni entisestään viime viikolla, kun presidentti Donald Trumpin Kiinan-vierailu ei tuottanut läpimurtoa. Iran on perustanut Persian Strait Authority -nimisen uuden viranomaisen valvomaan kaikkea läpikulkua, ja se vaatii ehdoksi normalisaatiolle turvatakuita sekä pakotteiden purkamista.

Maailmanpankki ennusti huhtikuussa Brentin keskihinnaksi 86 dollaria tynnyriltä vuonna 2026. Ennuste oli kuitenkin sidoksissa olettamukseen, jonka mukaan akuutein häiriö päättyisi toukokuun aikana. Olettama vaikuttaa nyt optimistiselta.

IEA varoittaa toukokuun raportissaan, että nopeasti kutistuvat puskurit jatkuvien häiriöiden keskellä voivat enteillä uusia hintapiikkejä. UBS:n analyytikot ovat samalla linjalla ja huomauttavat öljyvarastojen lähestyvän ennätysalhaisia tasoja. Riskinä on paniikkiosto, mikäli fyysinen toimitushäiriö kärjistyy.

Analyytikoiden mukaan Brentin hinta saattaa kivuta 130–140 dollariin tynnyriltä jo seuraavan kuukauden aikana, mikäli salmi pysyy kiinni ja varastot tyhjenevät nykyvauhtia. Tämän tason ylittyminen veisi monen jalostajan marginaalit miinukselle ja kiihdyttäisi inflaatiopaineita uudelleen Yhdysvalloissa ja euroalueella.

Hintatason normalisoituminen näyttää nyt selvästi epätodennäköisemmältä kuin vielä huhtikuussa. Markkinoiden herkkyys yksittäisille uutisille on samanaikaisesti noussut. Yksi tapahtumaton viikko ilman diplomaattista edistystä riittää nostamaan futuureja, kun taas pelkkä vihje sovusta painaa hintoja nopeasti alas.