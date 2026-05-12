Outokummun kannattavuus nousi rajusti, mutta jäi silti odotuksista

Outokummun toimitusjohtaja Kati ter Horst.

Ruostumattoman teräksen valmistaja Outokumpu julkisti tiistaina vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen lukunsa, jotka kertovat selvästä elpymisestä loppuvuoden 2025 syvänteestä. Oikaistu käyttökate kipusi 65 miljoonaan euroon edellisen vuosineljänneksen 10 miljoonasta eurosta.

Vara Researchin keräämä analyytikoiden konsensusennuste oli kuitenkin 71 miljoonaa euroa, joten parannuksesta huolimatta tulos jäi markkinoiden odotuksista. Vuoden takaisesta 49 miljoonan euron tasosta käyttökatetta kertyi 16 miljoonaa euroa enemmän.

Toimitusjohtaja Kati ter Horst nostaa katsauksessa keskeiseksi ajuriksi tammikuussa 2026 voimaan astuneen EU:n hiilirajamekanismin, joka tunnetaan lyhenteellä CBAM. Mekanismi asettaa hiilikustannuksen ruostumattoman teräksen tuonnille unionin rajalla ja suosii eurooppalaista romupohjaista tuotantoa, jolla on selvästi pienempi hiilijalanjälki.

”Tämän seurauksena kylmävalssatun ruostumattoman teräksen tuonnin osuus EU:hun on lähes puolittunut”, ter Horst kirjoittaa katsauksessa.

Euroferin tilastojen mukaan kylmävalssattujen tuotteiden tuontiosuus EU30-alueella putosi 28 prosentista 15 prosenttiin yhden neljänneksen aikana. Vaikutus heijastui suoraan Outokummun toimituksiin, jotka kasvoivat 27 prosenttia 465 tuhanteen tonniin.

Liikevaihto nousi 1,45 miljardiin euroon. Vuoden takaisesta 1,52 miljardin euron tasosta liikevaihto jäi silti taakse, kun Europe-alueen keskihinta laski ja tuotevalikoima muuttui.

Tornion ERP-haasteet painoivat yhä

Liiketoiminta-alueiden välinen kuilu kärjistyi neljänneksen aikana. Yhdysvalloissa ja Meksikossa toimiva Americas-segmentti paransi oikaistun käyttökatteen 52 miljoonaan euroon, kun edellisellä neljänneksellä jäätiin 31 miljoonaan.

Europe-alueen oikaistu käyttökate jäi sen sijaan 13 miljoonaa euroa tappiolle. Tulos parani edellisestä neljänneksestä 43 miljoonalla eurolla mutta painui yhä syvälle pakkasen puolelle. Vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä alue tuotti vielä kuusi miljoonaa euroa positiivista käyttökatetta.

Jälkeenjäänti selittyy osin yhä jatkuvilla haasteilla Tornion tehtaan toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa. Yhtiön mukaan tilanne on tasaantunut, mutta vaikutukset näkyivät yhä alkuvuonna.

”Outokummun tulokseen vaikutti edelleen negatiivisesti uuden toimitusketjuratkaisun käyttöönotto”, ter Horst myöntää katsauksessa.

Ferrochrome-segmentti, jonka rooli on muuttunut sisäisestä toimittajasta vapaammaksi markkinatoimijaksi, raportoi 30 miljoonan euron oikaistun käyttökatteen. Lukema valui vuoden takaisesta 43 miljoonan euron tasosta. Selittäjinä olivat heikentynyt euron ja dollarin valuuttakurssi, sähköistämistuen lakkaaminen sekä Suomen kaivosmineraaliveron nousu.

Ohjeistus vihjaa kasvuun mutta välttää euromäärät

Toiselle neljännekselle Outokumpu ohjeistaa oikaistun käyttökatteen kasvavan edelleen ensimmäisen neljänneksen tasosta. Ruostumattoman teräksen toimitusten arvioidaan nousevan nollasta enintään kymmeneen prosenttiin.

Ohjeistus on yksiselitteisesti positiivinen, joskin varovaisen pidättyvä euromäärissä. Yhtiö ei anna lukuhaarukkaa eikä erittele, kuinka suuren osan parannuksesta odotetaan tulevan suojatoimista, kuinka paljon CBAM-edusta ja kuinka paljon Tornion toiminnanohjausjärjestelmän normalisoitumisesta.

Heinäkuun alussa 2026 voimaan tulevat EU:n uudet teräksen suojatoimet vahvistavat Outokummun asemaa entisestään.

Yhtiön viesti suuntautuu kuitenkin myös politiikan kentälle, sillä ter Horst painottaa hiilirajamekanismin laajentamista.

”On tärkeää laajentaa hiilirajamekanismi teräsintensiivisiin lopputuotteisiin, jotta asiakkaillemme voidaan varmistaa tasapuoliset toimintaedellytykset ja estää hiilivuoto”, toimitusjohtaja toteaa.

Liiketoiminnan rahavirta vahvistui 85 miljoonaan euroon kymmenen miljoonan euron pakkasesta. Käyttöpääoman vapautuminen ja parantunut tulos siivittivät rahavirtaa. Korollinen nettovelka laski 241 miljoonaan euroon, ja nettovelan suhde liukuvaan oikaistuun käyttökatteeseen koheni 1,3:een vuodenvaihteen 1,6:sta.

Säästöohjelma etenee, pilottilaitos rakentumassa New Hampshiressa

Kesäkuussa 2025 julkistettu EVOLVE-kasvustrategia ja siihen kytkeytyvä uudelleenjärjestelyohjelma etenivät suunnitelmien mukaisesti. Tavoitteena on saavuttaa vuoden 2027 loppuun mennessä 100 miljoonan euron vuotuiset kustannussäästöt, joista noin puolet odotetaan toteutuvan kuluvana vuonna.

Yhdysvaltain New Hampshiressa rakenteilla olevassa pilottilaitoksessa pilotoidaan vähäpäästöisen rikastetun ferrokromin ja kromimetallin valmistuksen teknologiaa. Tuotannon on määrä käynnistyä vuoden 2027 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Ruotsin Avestan sulattoinvestointia selvitetään edelleen. Hanke kytkeytyy yhtiön pyrkimykseen kasvattaa nikkelipohjaisten erikoisseosten osuutta tuotevalikoimassaan. Strategisesti merkittävämpi yksittäinen päätös, Tornion uusi hehkutus- ja peittauslinja, on yhä tarkastelussa. Outokumpu kytkee päätöksen Saksan Krefeldin kahden vähemmän kannattavan linjan suunniteltuun sulkemiseen.

Markkinatutkimustalo CRU varoittaa katsauksessaan, että globaalin ruostumattoman teräksen kysyntäkuva muuttuu. Politiikkavetoiset tekijät kuten tullit ja suojatoimet ovat ohittamassa perinteisiä kysyntäsyklejä kysynnän muotoilijoina. Erityisesti Amerikan alueen kulutuksen arvioidaan laskevan 11,4 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.