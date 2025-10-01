Outokumpu aloittaa mittavan säästöohjelman – teräksen aleneva hinta riippakivenä

Outokumpu ilmoitti viime heinäkuun lopun puolivuosikatsauksensa yhteydessä käynnistäneensä uuden uudelleenjärjestelyohjelman suunnittelun, tavoitteena 100 miljoonan euron vuosittaiset rakenteelliset kustannussäästöt vuoden 2027 loppuun mennessä.

Teräsyhtiö on nyt edennyt näiden suunnitelmien kanssa.

Uudelleenjärjestelyohjelma vaikuttaa pääosin Europe-liiketoiminta-alueeseen ja globaaleihin konsernitoimintoihin. Suunnitellut rakenteelliset kustannussäästöt on tarkoitus saavuttaa vähentämällä kiinteitä kustannuksia, parantamalla tehokkuutta organisaatiossa ja tuotannon optimoinnilla.

Suunniteltujen toimenpiteiden, jotka edellyttävät paikallisen lainsäädännön mukaisia tavanomaisia paikallisia neuvotteluja, odotetaan vaikuttavan noin 650:een Outokummun kokoaikaiseen työpaikkaan vuoden 2027 loppuun mennessä.

Aiemmin on jo sovittu 94 työpaikan vähentämisestä, ja noin 120 työpaikan odotetaan vähenevän normaalin poistuman kautta.

Outokumpu aloittaa nyt neuvottelut, jotka voivat vaikuttaa enintään 450 työntekijään. Neuvotteluiden odotetaan alkavan lähiviikkoina.

Outokumpu ennakoi kirjaavansa pääosin vuoden 2025 neljännellä neljänneksellä noin 45 miljoonan euron oikaisuerän liittyen uudelleenjärjestelyvaraukseen. Valtaosan tämän oikaisuerän rahavirtavaikutuksesta toteutuu ensi vuonna, yhtiö arvioi.

Outokumpu on joutunut kohtaamaan teräshintojen laskun.

”Euroopassa ruostumattoman teräksen kysynnässä on edelleen jatkuvia haasteita, joita pahentavat edullisesti hinnoiteltu aasialainen tuontiteräs ja tämänhetkisten suojatoimenpiteiden tehottomuus. Nykyinen kannattavuustasomme on kestämätön, ja meidän on Outokummussa kiihdytettävä muutosvauhtia”, Outokummun toimitusjohtaja Kati ter Horst kertoo.

Horst kertoi aiemmin toisen vuosineljänneksen tulosraportin yhteydessä, että Euroopassa terästuotannolla on jatkuvia haasteita laskeneen kysynnän, edullisesti hinnoitellun aasialaisen tuontiteräksen ja energiakustannusten nousun kanssa.

Horstin mukaan yhtiön on pakko jatkaa suunniteltuja, vankkoja rakenteellisia kustannussäästötoimenpiteitä.

”Valitettavasti nämä toimet tulevat vaikuttamaan henkilöstöömme ja olemme sitoutuneet tukemaan työntekijöitämme läpi tämän siirtymän.”

Muutosneuvottelut käydään paikallisesti sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti. Lopulliset päätökset tehdään näiden neuvottelujen päätyttyä.

Teräksen hintaa painavat nyt alaspäin useat tekijät.

Talouden heikko vire ja investointien matala taso ovat painaneet alas teräksen kulutusta erityisesti terästä käyttävissä eurooppalaisissa teollisuussektoreissa, kuten rakentamisessa ja koneenrakennuksessa. Korkea inflaatio sekä rahoitus- ja energian hinnan nousu on hillinnyt kysyntää ja lisännyt valmistuksen kustannuksia, mikä on johtanut hauraaseen markkina-asemaan.

Samanaikaisesti maailmanlaajuisen terästuotannon ylikapasiteetti ja halvan Aasian tuonnin kasvu ovat painaneet markkinahintoja alas ja lisänneet kilpailua, mikä on horjuttanut eurooppalaisten valmistajien kannattavuutta.

Kauppapoliittinen epävarmuus on syventynyt, kun Yhdysvaltojen nostamat terästullit ovat ohjanneet halpaa terästä Euroopan markkinoille, pahentaen ylijäämätilannetta ja tuontipainetta.

Lisäksi paikallisten tuottajien kapasiteetin käyttöaste on pysynyt matalana, koska kysyntä ei ole toipunut riittävästi lakkojen ja tuotantokatkosten jälkeen.

Ilmoitus säästöohjelmasta sai Outokummun osakkeen reippaaseen nousuun. Osake on noussut kuluvan vuoden aikana jo lähes 40 prosenttia.