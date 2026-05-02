Näin indeksisijoittaja pääsee mukaan datakeskusbuumiin

Piensijoittaja saa altistuksen datakeskusmarkkinaan käytännössä kolmen UCITS-ETF:n kautta. Niiden strategiat eroavat enemmän kuin nimet antavat ymmärtää.

Nebius-yhtiön datakeskus Mäntsälässä, Suomessa. Kuva: Nebius Group N.V.

Tekoälyn laskentanälkä on noussut yhdeksi sijoittajien suurimmista teemoista, ja datakeskusten kysyntä on kasvanut sitä mukaa kuin pilvipalveluiden ja generatiivisten mallien volyymit ovat paisuneet. Eurooppalaiselle piensijoittajalle teema näkyy kuitenkin vain kapeasti UCITS-sääntelyn alaisten pörssirahastojen valikoimassa.

UCITS on EU:n yhteinen sijoittajansuojakehikko, jonka alaiset rahastot ovat eurooppalaisen yksityissijoittajan luonteva reitti pörssinoteerattuihin teemarahastoihin. Yhdysvaltalaisia vastineita on tarjolla huomattavasti enemmän, mutta ne jäävät sääntelyn takia käytännössä piensijoittajan ulottumattomiin.

Datakeskuksia yksinomaan seuraavia UCITS-ETF:iä ei juuri ole. Tarjolla on kolme rahastoa, joista kukin lähestyy teemaa eri kulmasta. Yksi painottaa tekoälyinfrastruktuuria laajasti, toinen menee suoraan datakeskus-REIT-yhtiöihin, ja kolmas hajauttaa kuuteen digitaalisen infrastruktuurin alateemaan.

Suurin näistä on iShares AI Infrastructure UCITS ETF, jonka hallinnoitavat varat ovat noin 770 miljoonaa euroa. Rahasto lanseerattiin joulukuussa 2024, joten sen kasvu alle vuodessa on ollut poikkeuksellisen ripeää.

Datakeskus-REITeihin pureutuu Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF, joka on kolmikon ainoa puhdas datakeskussijoitus. Sen koko on noin 265 miljoonaa euroa.

Pienimmäksi mutta historiallisesti kiinnostavimmaksi jää HANetf Digital Infrastructure & Connectivity UCITS ETF, joka oli aikanaan Euroopan ensimmäinen digitaaliseen infrastruktuuriin keskittynyt temaattinen ETF. Hallinnoija HANetf on kasvattanut kokonaisomaisuutensa yli 19 miljoonan euron tasolle.

Suurimman rahaston painopiste on enemmän siruissa kuin betonissa

iShares AI Infrastructure -rahasto seuraa STOXX Global AI Infrastructure -indeksiä. Indeksiin valikoituvat yhtiöt patenttialtistuksen ja liikevaihdon perusteella, ja teemat jakautuvat puolijohteiden, pilvilaskennan sekä big datan kesken.

Suurimpiin omistuksiin kuuluvat ASML, Palantir, Apple, IBM, Nvidia ja TSMC. Lista paljastaa rahaston luonteen. Datakeskuksia ei haeta REIT-rakenteen kautta vaan tekoälyn arvoketjun läpi, jossa puolijohteet ja ohjelmistot saavat suuren painon.

Rahaston vuotuinen kokonaiskulusuhde TER on 0,35 prosenttia, mikä on temaattiseksi tuotteeksi maltillinen. TER tarkoittaa rahaston vuosittaisia kokonaiskustannuksia suhteessa pääomaan, ja se kattaa hallinnointipalkkion lisäksi muutkin operatiiviset kulut.

Puhtaan datakeskuspelin etsijälle tämä valinta tuottaa pettymyksen. AINF tarjoaa tehokkaan altistuksen tekoälyinfrastruktuurin teemalle, mutta salkun painopiste on ennemmin siruvalmistajissa kuin fyysisissä laitoksissa.

REIT-reitti vie suoraan kiinteistöihin

Global X:n rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa altistua datakeskuksille ennen kaikkea kiinteistösijoituksen näkökulmasta. REIT eli Real Estate Investment Trust on yhtiömuoto, joka omistaa tuottavaa kiinteistömassaa ja jakaa siitä suuren osan tuotosta osinkoina.

Salkkuun valikoituu 25–40 yhtiötä, joista vähintään puolet liikevaihdosta tulee datakeskusten omistamisesta, operoinnista tai kehittämisestä. Tämä tekee rahastosta selvästi puhtaamman datakeskuspelin kuin AINF.

Suurimpia omistuksia ovat Equinix, Digital Realty Trust, American Tower ja Crown Castle. Tornioperaattorit nostavat salkun painoa myös perinteisen mobiiliverkon suuntaan, mikä laimentaa pelkkää datakeskusaltistusta jonkin verran.

Hallinnointikulu on 0,50 prosenttia, eli AINF:ää korkeampi. Rahasto noteerataan Lontoon, Xetran ja Frankfurtin pörsseissä tikkereillä VPN ja V9N. Indeksinä toimii Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2.

Pienin valikoiman jäsen levittää siveltimensä laajimmalle

HANetf Digital Infrastructure & Connectivity UCITS ET on kolmen rahaston kapein omaisuudeltaan mutta laajin sisällöltään. Hallinnoija HANetf rakensi rahaston Euroopan ensimmäiseksi puhtaasti digitaaliseen infrastruktuuriin keskittyväksi temaattiseksi UCITS-ETF:ksi.

Sijoituspolitiikka jakautuu kuuteen alateemaan, joita ovat datakeskukset, digitaalinen yhteydenotto, dataverkot, digitaalinen siirto, digitaalinen prosessointi sekä loppukäyttäjät. Indeksinä toimii Tematica BITA Digital Infrastructure.

Hajautuksen kääntöpuoli on, että teema laimenee. Sijoittaja, joka odottaa puhtaasti datakeskusbuumin tuottoja, saa sivutuotteena painoa muun muassa verkko- ja kuluttajayhtiöihin. Vastapainoksi laaja altistus voi suojata, jos REIT-segmentti tai puolijohdesektori käy yksittäisenä korjausliikkeenä.

Borsa Italianan lisäksi rahastoa noteerataan muutamassa muussa eurooppalaisessa pörssissä. Likviditeetti vaihtelee paikasta toiseen, ja pienen rahaston kanssa on varauduttava leveämpiin osto- ja myyntilaitojen erotuksiin kuin valikoiman suuremmissa kollegoissa.

Tuotto-odotuksia rajaavat samat voimat kuin kysyntääkin

Datakeskusten kysyntäveturi on tunnettu. Pilvipalveluiden kapasiteettitarve, generatiivisen tekoälyn laskentaintensiivisyys sekä yritysten datavarantojen kasvu nostavat sekä uusien laitosten rakentamis- että vuokratasoja.

Riskipuoli ei kuitenkaan paina samalla tavalla kaikissa kolmessa rahastossa. Datakeskus-REITit ovat herkkiä korkotasolle, koska ne rahoittavat suuren osan kiinteistömassastaan velalla. Pitkien korkojen pysyminen koholla rasittaa arvostuksia ja vuokrasopimusten uudelleenhinnoittelua.

Tekoälyinfrastruktuurirahasto on puolestaan herkkä siruvalmistuksen syklille. ASML, Nvidia ja TSMC ovat keskenään korkeasti korreloituneita, ja yksittäisen suuren asiakkaan investointitahdin notkahdus voi heijastua koko kärkikolmikkoon samanaikaisesti.

Sähkö on kasvava huolenaihe. Datakeskusten energiankulutus on noussut paikoin verkkokapasiteetin ja luvitusprosessien rajoille. Sähkön hinta vaikuttaa suoraan operaattoreiden kannattavuuteen ja epäsuorasti uusien hankkeiden kannattavuuslaskelmiin.

Keskittymäriski on nimellisesti hajautetuissa salkuissa todellinen. Equinix ja Digital Realty Trust hallitsevat Global X:n salkun yläpäätä, ja AINF:n kärkinimet kattavat liiketoimintamalleiltaan kapean joukon yhtiöitä.

Eurooppalaisen sijoittajan kysymys ei tällä hetkellä koske sitä, kasvaako datakeskusala. Se koskee sitä, mihin osaan arvoketjua hän haluaa kiinnittyä, ja kestääkö nykyhetken hinnoittelu sen, kun rakentamisen ja sähkön rajoitteet alkavat purra.

