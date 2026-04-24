Tehdasvierailu: LapWallin uusi tehdas vastaa kasvaneeseen kysyntään

LapWallin talousjohtaja Tuomo Riihonen (vas.) ja toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen olivat hyvällä tuulella tulosjulkistuksen jälkimainingeissa. Kuva: Henri Elo

Pohjoispohjalainen vajaan 2 000 asukkaan Pyhännän kunta Oulun eteläpuolella on todella vireä tehdaspaikkakunta. Sen osoittaa jutun lopussa oleva Leiviskänkankaan teollisuusalueen esittelytaulu. Aluetta reunustaa Pyhännänjärvi.

Alueen keskeinen yritys, vuonna 2011 perustettu ja 11 vuotta myöhemmin pörssin First North -listalle listautunut rakennustuotevalmistaja LapWall on toteuttanut historiansa isoimman investointinsa. Noin 20 miljoonan euron huippumoderni elementtitehdas on jo osittain käynnissä.

Kaikki tuotantolinjat on jo asennettu. Kattoelementtijärjestelmälinja on ollut tuotannossa jo marraskuusta lähtien. Uusi seinäelementtilinja on ollut jo useamman viikon tuotantokäytössä, mutta sitä – samoin kuin uudenaikaista osavalmistuslinjaa – optimoidaan vielä. Ulkopuoliset asennustiimit tekevät säätöjä, ohjelmointia ja testiajoja. Yhden vuoron tehokkaaseen tuotantoon tähdätään kaikilla linjoilla viikolla 19.

LapWallin tulos ylitti vertailukauden

Lapwall julkaisi liiketoimintakatsauksen 21.4.2026 eli samana päivänä kuin vierailin tehtaalla.

Tulos ylitti sekä analyytikoiden odotukset että vertailukauden luvut. Positiivisen tuloskehityksen rinnalla myös tilaukset kehittyivät vahvasti. Kuva: LapWall, liiketoimintakatsaus

Vaikeasta markkinatilanteesta kahden vuoden ajan kärsinyt lämpimien kattoelementtien liiketoiminta on kääntynyt tilausten osalta selkeästi positiiviseen suuntaan. Myös yksikön kannattavuutta on kehitetty. Tämä liiketoiminta on yhtiöllä tärkeä toinen peruspilari ja sen yksiköt toimivat Pälkäneellä ja Vetelissä keskittyen hallimaisiin kohteisiin.

Kattoelementtimarkkinassa on pelitila kasvanut, sillä vuosiliikevaihdoltaan 6-7 miljoonan euron Kerabit Kattoelementit lopetti vastikään toimintansa. Toisaalta markkinassa on tarjolla myös aiempaa isompia projektikohteita.

Pyhännän yksikkö, joka tuottaa seinäelementtejä ja kattoelementtijärjestelmiä, sai parannettua kehitystään jo aiemmin.

LapWallin uusi tehdas numero kolme lounaasta päin kuvattuna, sen takana kolme pidennettyä varastohallia. Uutta rakennuspinta-alaa on tehty kahden vuoden aikana 25 000 neliötä ja asfaltointia 50 000 neliötä. Kuva: Henri Elo

Useimmat rakentamisen sektorit menestyvät

Useimmilla rakentamisen sektoreilla on LapWallin kannalta hyvä tai vähintäänkin kohtuullinen markkinatilanne. Näitä ovat niin kaupallinen liikerakentaminen, teollinen rakentaminen, julkinen rakentaminen, hoivarakentaminen, Lapin matkailurakentaminen kuin datakeskukset.

”Tuloksessa näkyy oma tekeminen ja markkinassa on kohteita ja rakentamista asuinrakentamisen ulkopuolella, mistä meille tulee kasvua. Tilauskanta on vahva ja näyttää positiiviselta kvartaalin katkon jälkeenkin”, talousjohtaja Tuomo Riihonen summaa kehitystä.

Sen sijaan takavuosina kuumana käynyt logistiikkarakentaminen on yhtiön mukaan hiljaisempaa. Yhtiö ei paljon valittele ulkoisia tekijöitä, mutta on huomattava, että Lähi-idän kriisi ja siitä aiheutuva koronnousu vaikuttavat asuinrakentamiseen. Toisaalta sektori on ollut miltei ”syväjäässä” jo valmiiksi, joten isoja vaikutuksia liiketoimintaan ei toistaiseksi ole nähtävissä.

Pyhännän yksikön liiketoimintajohtaja Kari Viljamaa muistuttaa, että yhtiön investoidessa nyt voimakkaasti voi olla hyväkin, ettei markkina käy liian kuumana. Investoinnin ylösajo ottaa oman aikansa.

Kehitysmyönteinen ilmapiiri

Yläkuvien osavalmistuslinja on testausvaiheessa. Alakuvissa näkyvä kattoelementtijärjestelmälinja valmistui ja otettiin tuotantokäyttöön viime vuoden puolella. Kuva: Henri Elo

Uusi kattoelementtijärjestelmälinja palvelee esimerkiksi julkista rakentamista, joka on ollut yksikölle tärkeä liikevaihdon ajuri. Samoin uusi linja toimittaa elementtejä myös kerrostalorakentamiseen.

”Tuote on ollut jo ennestään ja meillä oli manuaalisempi linja. Ei se meillä ole pelkästään sitä, että on tuotannollinen kyvykkyys, vaan meillä on suunnittelukyvykkyys, valmistuskyvykkyys ja kyvykkyys asentaa tuote työmaalla”, Riihonen avaa liiketoimintaa.

Kattoelementtijärjestelmä tarkoittaa tukielementtien ja vesikattoelementtien kokonaisuutta. Se asennetaan esimerkiksi kerrostalossa niin sanotun betoniholvin päälle. Väliin jäävään tilaan tulee tyypillisesti talotekniikkaa ja puhallusvillaa. Elementit itsessään eivät sisällä lämmöneristettä päinvastoin kuin Pälkäneellä ja Vetelissä tuotettavat lämpimät kattoelementit.

Vuoden 2024 lopulla taloon tullut henkilöstö- ja viestintäjohtaja Sanna Räsänen kertoo, että elementtiratkaisuja menee arkkitehtonisesti kiinnostaviin kohteisiin. Hän muistuttaa, että elementtirakentaminen lyhentää projektin läpimenoaikaa työmaalla, mikä tarkoittaa säästöjä.

Kempeleläinen Sanna Räsänen johtaa LapWallin henkilöstö- ja viestintätoimintoja. LapWall työllistää noin 130 henkeä, joista puolet on tuotannossa ja toinen puoli myynnissä, suunnittelussa ja hallinnossa. Konserni käyttää myös vuokratyövoimaa ja alihankkijoita. Kuva: Henri Elo

”Me ollaan hyvin kehitysmyönteisiä ja eteenpäin meneviä. Toimimme kaikessa jatkuvan parantamisen periaatteella”, Räsänen avaa LapWallin yrityskulttuuria.

Aiemminkin rakennustuoteteollisuudessa työskennellyt Räsänen kertoo rakennusten olevan nykyään niin energiatehokkaita, että elinkaaren aikainen hiilipäästö aiheutuu pitkälti rakentamisen aikaisesta hiilipiikistä.

”Kun hiilijalanjäljen sääntely kiristyy, niin useimmissa rakentamisen kohteissa on pakko ruveta miettimään rakentamisen hiilipiikkiä”, Räsänen viittaa puurakenteiden positiivisiin kasvunäkymiin.

Pekkarinen esittelee tehtaan

Toimitusjohtaja Jarmo Pekkarinen vie minut tutustumaan uuteen tehtaaseen. Aivan aluksi hän kertoo, että vanhat tuotantolinjat jäävät palvelemaan erikoistarpeita, kuten korkeiden pystyelementtien, räystäselementtien ja muiden manuaalisempaa työstöä vaativien osien valmistusta.

Hän kertoo, että yhtiö on pystynyt pidemmän ajan kuluessa laajentamaan niin katto- kuin seinäelementtien käyttökohteita monenlaiseen rakentamiseen.

”Jos me olisimme pelkästään asuntorakentamisen kanssa tekemisissä, niin suuruusluokaltaan kymmenen prosenttia tuli liikevaihdosta Q1:llä asuntorakentamisesta”, Pekkarinen arvioi.

Tammi-maaliskuussa 2026 kaikki kattoelementit toivat noin 60 prosenttia yhtiön liikevaihdosta ja seinäelementit 40 prosenttia.

Uuden tehtaan toimisto ja sosiaalitilat sijaitsevat ikään kuin komentosillalla hallin keskiosassa. Pekkarinen keskustelee laitteiden käyttöönottoa tekevän lahtelaisen Penope Oy:n projektipäällikkö Tero Salmisen kanssa. Myös allekirjoittanut pääsi kuvaan. Kuvat: Henri Elo

Uuden sukupolven tehtaan seinäelementtilinjalla työskenteli vierailupäivänä kuusi ja kattoelementtilinjalla toiset kuusi työntekijää. Kun kierrämme tehtaalla, varsinainen työvuoro, kuudesta puoli kolmeen, on jo päättynyt.

Toukokuussa seinäelementtilinjalle siirtyy aiemman vastaavan linjan 13 henkilöä läheisestä hallista. Johto arvioi, että kokonaisuutena Pyhännän tehtaalla ei lähitulevaisuudessa tule olemaan lisätyövoiman tarvetta.

Uudella seinäelementtilinjalla pystytään tuottamaan 4,5 metriä korkeita ja 13 metriä pitkiä elementtejä moniin eri rakennustyyppeihin. Iso elementti tuo tehokkuutta sekä tuotantoon että asentamiseen. Kuvat: Henri Elo

Pekkarinen kertoo, että seinäelementtien kokoonpanolinjalla on neljä portaalirobottia ja kattoelementtilinjalla on yksi.

”Sitten käsivarsirobotteja on kaksi ja manipulaattoreita kolme”, hän luettelee tehtaan robotiikkaa ja muistuttaa myös työturvallisuuden merkityksestä.

Portaalirobotti naulaa, poraa, ruuvaa, jyrsii ja sahaa – ja liikkuu kiskoilla.

Yksi uuden tehtaan haastavimpia kokonaisuuksia on seinäelementtilinjan runkoasema, joka kokoaa elementin rungon ja asentaa siihen eristevillat. Siinä on saavutettu testiajoissa jo tahtiaikatavoite.

”Tahtiaikatavoite tällä linjalla on, että vuoden loppuun mennessä pitää 20 minuutin välein tulla elementti ulos”, toimitusjohtaja kertoo.

Seinäelementtilinja palvelee niin julkista rakentamista, asuntorakentamista kuin hallimaisia kohteita.

Tuotteistoa uudistettu

LapWall kertoi maaliskuussa kehittäneensä uuden seinäelementtiratkaisun hallimaisiin, suuren jännevälin rakennuksiin.

”Uuden 4,5 metriä korkean seinäelementtiratkaisun käyttäminen kantavana rakenteena mahdollistaa pienempien hallin rakentamisen perustuksen päälle ilman erillistä runkoa, mikä on erittäin kustannustehokas tapa rakentaa”, Sanna Räsänen konkretisoi.

Suurkattoelementtiratkaisuja toimitetaan niin teollisuus-, logistiikka-, liikuntahalleihin kuin datakeskuksiin. Uusi tehdas palvelee näiden elementtien tehokkaampaa tuottamista.

Jo tätä ennen lokakuussa 2025 yhtiö tiedotti kehittäneensä kattoelementtiratkaisun datakeskusrakentamisen vaativiin tarpeisiin, huomioiden muun muassa ripustuskuorma, paloturvallisuus ja kohdekohtainen hiilijalanjäljen laskenta.

Valmistuotevarastoja on laajennettu vastaamaan uuden kapasiteetin tarpeita. Kuvat: Henri Elo

Johto luottaa strategiseen tavoitteeseen

Yhtiö antoi aiempien vuosien tapaan ensimmäisen neljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä 21.4.2026 koko vuoden tulosohjeistuksen.

”Yhtiö arvioi vuoden 2026 liikevaihdon olevan 49–54 miljoonaa euroa ja liiketoimintojen voiton (EBITA) 4,8–5,8 miljoonaa euroa.”

Viime vuoden toteumaluvut olivat: liikevaihto 44,9 ja liiketoimintojen voitto 3,8 miljoonaa euroa. Kun ensimmäisen kvartaalin liikevaihto oli 11 ja liiketoimintojen voitto 1,0 miljoonaa, jatkossa on luvassa keskimäärin tätä parempia vuosineljänneksiä.

Rakentamisessa alkuvuosi on tyypillisesti muuta vuosikiertoa hiljaisempi.

Kyllä, LapWall on tätäkin: kierrätystä ja käsityökaluja. Toimitusjohtaja esittelee yhtiön omaa korjaamoa ja sen rakentamaa diesel-varavoimageneraattoria, joka sijaitsee erillisessä kontissa. Kuvat: Henri Elo

”Se me tullaan saavuttamaan”, Pekkarinen toteaa strategisesta sadan miljoonan euron liikevaihtotavoitteesta vuonna 2030. Siihen mennessä yhtiö tähtää 15-20 prosentin liikevoittoon ennen liikearvopoistoja. Kuluvan vuoden ohjeistuksessa vastaava marginaali on noin kymmenen.

Talousjohtaja kertoo tekijöitä strategisen tavoitteen taustalla: ”Markkinan kääntyminen elementoinnille jatkuu, puurakentaminen kasvaa ylipäänsä ja asuinrakentamisen täytyy piristyä.”

Toki ennusteisiin sisältyy aina epävarmuustekijöitä, kuten geopolitiikka.

Kilpailutilanteessa johto ei näe merkittäviä muutoksia. Uusi kapasiteetti mahdollistaa strategisen kasvun vuoteen 2030 jo pelkästään siksi, että Pyhännän yksikkö kykenee uuden tehtaan myötä 70 miljoonan euron vuosiliikevaihtoon. Yksikössä on nyt kaikkiaan seitsemän tuotantolinjaa.

Alkanutta vuotta ja sen näkymiä toimitusjohtaja luonnehtii omin sanoin:

”Pyhännän yksikkö on positiivisessa vireessä. Meidän volyymi ja kannattavuus on parantunut. Ja kattoelementeissä kahden vuoden korpitaival on päättynyt.”

Pyhännällä toimii useita valtakunnallisia teollisuusyrityksiä. Kuva: Henri Elo

LapWallin markkina-arvo on nykyisellä 4,2 euron kurssilla on 61 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste on hyvätasoinen 45 prosenttia ja osinkotuotto 2,4 prosenttia.

LapWall järjestää rakentamisesta ja yhtiöstä kiinnostuneille juhlaseminaarin teemalla Teollinen ajattelu ja rakentamisen kannattavuuden tulevaisuus Pyhännällä 26.5.2025.

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

IR-seuranta on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.