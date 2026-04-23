Nokian datakeskusbuumi kiihtyy ja siivittää tulosyllätyksen

Tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaat olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Nokian ylivoimaisesti vauhdikkain kasvuveturi. Asiakasryhmän liikevaihto oli 350 miljoonaa euroa, kasvua 94 prosenttia edellisvuodesta raportoidulla tasolla ja 49 prosenttia ilman valuutta- ja yhtiörakennemuutoksia. Tilauskertymä samalta asiakasryhmältä oli neljänneksen aikana miljardi euroa.

Konsernin vertailukelpoinen liikevaihto päätyi 4,5 miljardiin euroon ja asettui näin täsmälleen analyytikoiden konsensusennusteeseen. Kasvua kertyi kolme prosenttia vertailukaudesta ja neljä prosenttia ilman valuuttakurssien ja yhtiörakenteen vaikutuksia.

Tulosrivillä Nokia onnistui selvemmin.

Vertailukelpoinen liikevoitto kohosi 281 miljoonaan euroon, kun konsensusennuste oli noin 250 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavaan neljännekseen verrattuna liikevoitto paisui 54 prosenttia, ja vertailukelpoinen liikevoittomarginaali nousi 6,2 prosenttiin aiemmasta 4,2 prosentista. Raportoitu liikevoitto kääntyi 62 miljoonaan euroon vertailukauden tappiollisesta 21 miljoonasta.

Kannattavuuden paraneminen selittyy osin edellisvuoden vertailuluvun heikkoudella. Mobiili-infrastruktuurin edellisvuoden vertailukautta rasitti 120 miljoonan euron kertaluonteinen sovintosopimuserä, joka nyt puuttui ja nosti vertailukelpoisen bruttokateprosentin 45,5 prosenttiin.

Toimitusjohtaja Justin Hotard linjasi katsauksessa, että yhtiö tarttuu tekoälybuumiin nostamalla panoksia.

”Nostamme Optical- ja IP Networks -liiketoimintojen kasvuoletuksia ja investoimme vastataksemme tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaiden kiihtyvään kysyntään”, Hotard kertoo.

Raportti on ensimmäinen, jossa Nokian uusi kolmijakoinen segmenttirakenne näkyy koko neljänneksen ajalta. Vuoden alusta yhtiö on jakanut liiketoiminnot Verkkoinfrastruktuuriin, Mobiili-infrastruktuuriin ja Portfolioliiketoimintoihin. Viimeksi mainittu sisältää toimintoja, joita yhtiö ei enää pidä strategisina.

Optisten verkkojen tilauskirjat pullistelevat

Verkkoinfrastruktuurin vertailukelpoinen liikevaihto kasvoi neljänneksellä kuusi prosenttia. Segmentin sisällä Optical Networks -liiketoiminnon liikevaihto hyppäsi 20 prosenttia ilman valuutta- ja yhtiörakennemuutoksia.

Raportoidulla tasolla optiikan liikevaihto kasvoi peräti 56 prosenttia, sillä Infineran helmikuussa 2025 päätetyn yrityskaupan vaikutus näkyi nyt vertailuluvuissa täysimääräisesti.

IP Networksin liikevaihto kasvoi kolme prosenttia. Kasvua tukivat jälleen tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaat, kun taas perinteisten teleoperaattoreiden ostokäyttäytyminen veti vastakkaiseen suuntaan. Fixed Networks -liiketoiminto taas supistui 13 prosenttia, mikä heijastaa Nokian tietoista siirtymää pois matalakatteisista kuluttajapään kuitupäätteistä.

Tilauskertymä on optisessa liiketoiminnassa kasvanut niin voimakkaasti, että tilausten suhde toimituksiin oli Nokian mukaan selvästi yli yhden. Tämä on ennakoiva mittari, joka viittaa liikevaihdon kasvun jatkumiseen lähikuukausina. Toimitusajat koko toimitusketjussa ovat pidentyneet kysynnän kiihtymisen myötä.

Kapasiteettia rakennetaan vauhdilla.

Nokia käynnistää loppuvuoden aikana uuden indiumfosfidituotantolaitoksen Kalifornian San Josessa. Maaliskuun OFC-konferenssissa yhtiö esitteli neljä uutta digitaalista signaaliprosessoria ja 13 uutta ratkaisua, joiden luvataan alentavan datakeskusasiakkaiden kokonaiskustannuksia jopa 70 prosenttia. Näiden tuotteiden sarjatuotanto käynnistyy kuitenkin vasta vuoden 2027 jälkipuoliskolla.

Mobiilipuolella vakaata vetoa

Mobiili-infrastruktuurin raportoitu liikevaihto laski kolme prosenttia mutta kasvoi saman verran ilman valuuttakurssimuutoksia. Segmentin vertailukelpoinen liikevoitto kohosi 222 miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali 8,9 prosenttiin. Kehitystä paransi edellisvuoden kertakulun poistuminen, mutta myös toimintakulut laskivat käynnissä olevan säästöohjelman ansiosta.

Core Software -liiketoiminta kasvoi viisi prosenttia ja laaja-alaisesti, kun taas Radio Networks pysyi liikevaihdoltaan paikallaan. Pohjois-Amerikan liikevaihdon lasku, joka juontaa juurensa joulukuussa 2023 menetettyyn sopimukseen, tasoittui muiden alueiden kasvussa.

Tuloksentekijänä erottui Technology Standards, jonka liikevaihto kasvoi 10 prosenttia. Vauhtia toivat neljänneksellä solmitut uudet kuluttajaelektroniikka- ja multimedialisenssisopimukset. Nokia kirjaa patenttilisenssisopimuksiin tyypillisesti myös takautuvia tuottoja aiemmilta kausilta, mikä nostaa yksittäisten neljännesten liikevaihtoa.

Tekoälynatiivien AI-RAN-verkkojen testit asiakkaiden ympäristöissä alkavat Nokian mukaan loppuvuonna aikataulun mukaisesti. Teleoperaattori Orangen mukaantulo nosti julkisten AI-RAN-yhteistyöasiakkaiden määrän 10:een.

Näkymät vahvistuvat hiljaisesti

Virallisen koko vuoden ohjeistuksensa Nokia jätti ennalleen 2,0–2,5 miljardin euron vertailukelpoiseen liikevoittoon. Sanamuotoihin tuli kuitenkin olennainen muutos, sillä yhtiö arvioi nyt tuloksen asettuvan hieman vaihteluvälin keskikohdan yläpuolelle.

Verkkoinfrastruktuurin osalta ohjeistusta päivitettiin ylöspäin. Koko vuoden kasvun odotetaan olevan 12–14 prosenttia, ja sen sisällä Optical ja IP Networks kasvavat yhteensä 18–20 prosenttia. Käyttöomaisuusinvestointeja yhtiö odottaa 900–1 000 miljoonan euron haarukkaan, ja kasvu liittyy ennen kaikkea optiikan tuotantokapasiteetin laajentamiseen.

Nokian näkemys tekoäly- ja pilvipalvelumarkkinan kasvuvauhdista on muuttunut puolessa vuodessa merkittävästi. Marraskuun pääomamarkkinapäivässä yhtiö puhui 16 prosentin vuosittaisesta kasvusta vuosina 2025–2028. Nyt vastaava arvio on 27 prosenttia.

Vapaa kassavirta oli 629 miljoonaa euroa, vertailukauden 721 miljoonaa euroa alempana. Kassavirtaa rasittavat lisääntyneet investoinnit ja maksut käynnissä olevista uudelleenjärjestelyistä. Nettokassa oli neljänneksen lopussa 3,8 miljardia euroa, ja hallitus päätti jakaa 0,04 euron osingon tilikaudelta 2025.