Tylsä tietokonevalmistaja muuttui tekoälyn rahasammoksi

Harvoin pörssiyhtiö pääsee paljastamaan, että koko analyytikkokunta oli mallintanut käytännössä väärää yritystä. Dell Technologies teki torstai-iltana juuri sen.

Teksasilainen, Round Rockissa pääkonttoriaan pitävä yhtiö julkisti tilikautensa ensimmäisen neljänneksen luvut, ja ne ohittivat ennusteet niin selvästi, että osake ampaisi perjantaina yli 30 prosenttia ylöspäin välittömästi pörssin avauduttua.

Teknojätin liikevaihto kasvoi toukokuun alkuun päättyneellä neljänneksellä 88 prosenttia 43,8 miljardiin dollariin. Analyytikot olivat odottaneet noin 35,5 miljardin dollarin liikevaihtoa.

Ero ennusteen ja toteuman välillä on poikkeuksellisen iso näin suurikokoisella yhtiöllä.

Vauhdin takana ovat tekoälypalvelimet. Niistä kertyi neljänneksellä 16,1 miljardia dollaria liikevaihtoa, yli 750 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Uusia tekoälytilauksia yhtiö kirjasi samaan aikaan 24,4 miljardin dollarin edestä.

Tilauskanta paisui neljänneksen lopussa 51,3 miljardiin dollariin. Kyse ei siis ole yhden kvartaalin piikistä vaan kysynnästä, joka ulottuu pitkälle eteenpäin.

Myös kannattavuus parani jyrkästi. Oikaistu osakekohtainen tulos oli lähes 4,86 dollaria, mikä tarkoitti 214 prosentin loikkaa ja ohitti reilusti analyytikoiden odottaman noin 2,95 dollarin tason poikkeuksellisen selvästi.

Pöytäkonevalmistajasta tekoälyrakentamisen ytimeen

Dell tunnettiin pitkään ennen muuta pöytäkoneiden ja kannettavien valmistajana. Toinen jalka on aina ollut yritysten konesaleissa, joihin yhtiö myy palvelimia, tallennusjärjestelmiä ja verkkolaitteita.

Juuri tämä infrastruktuuriliiketoiminta on nyt liekeissä.

Kun yritykset ja pilvijätit rakentavat tekoälymalleja, ne tarvitsevat valtavia määriä laskentatehoa, ja sitä tuottavat Nvidian grafiikkasiruille rakennetut palvelimet. Dell kokoaa ja toimittaa näitä järjestelmiä, ja sen infrastruktuuriyksikön liikevaihto kasvoi neljänneksellä 181 prosenttia.

Kysyntä syntyy ennen kaikkea suurten pilviyhtiöiden investoinneista. Alphabet, Microsoft, Amazon ja Meta aikovat käyttää tänä vuonna vähintään 630 miljardia dollaria tekoälyinfrastruktuuriin, ja tuosta summasta valuu merkittävä osa palvelinvalmistajien kassaan.

Dellillä on ketjussa oma erityisasemansa. Yhtiöllä on yli 4 000 tekoälypalvelinasiakasta, joukossa Elon Muskin tekoälyfirma xAI ja pilvipalveluyhtiö CoreWeave. Perustaja ja toimitusjohtaja Michael Dell on rakentanut yhtiöstä sillan sirunvalmistajan ja loppukäyttäjän väliin.

Näkymän nosto jätti edellisen ohjeistuksen kauas taakse

Varsinaisen kurssireaktion laukaisi kuitenkin se, mitä Dell kertoi tulevasta.

Yhtiö arvioi koko tilikauden 2027 liikevaihdoksi 167 miljardia dollaria. Siitä peräti 60 miljardia kertyisi yksinomaan tekoälypalvelinten myynnistä. Aiempi haarukka oli noin 140 miljardia ja analyytikoiden keskiennuste 142,1 miljardia.

Korotuksen mittaluokka on harvinainen. Tekoälypalvelinten myyntiarvio nousi 50 miljardista 60 miljardiin, eli 144 prosenttia edellisvuodesta, ja koko liikevaihdon näkymä kohosi lähes puolitoistakertaiseksi vuodentakaiseen verrattuna.

Vielä helmikuussa, edellistä tilikautta päättäessään, Dell lupasi tekoälypalvelinmyynnin kaksinkertaistuvan ja ohjeisti koko vuoden liikevaihdoksi 138-142 miljardia.

Kolmessa kuukaudessa kuva ehti muuttua toisenlaiseksi.

Wall Street nosti tavoitehintoja kilvan

Analyytikot reagoivat lukuihin yhtenäisen myönteisesti.

Evercore ISI:n Amit Daryanani tiivisti tunnelman toteamalla, että tältä tekoälyn supersykli näyttää. Termillä viitataan tavanomaista pidempään ja voimakkaampaan kysyntäaaltoon, joka kannattelee koko toimialaa useita vuosia. Daryanani korotti tavoitehintansa 270 dollarista 450 dollariin ja piti suosituksensa ostopuolella.

Citin Asiya Merchant nosti tavoitteensa 290 dollarista 475 dollariin. Hänen mukaansa kysyntä ylittää yhä tarjonnan, mikä tukee näkyvyyttä tilauskantaan vuoden loppuun saakka. Arvostuskerroin nousi hänen mallissaan 18-kertaisesta 20-kertaiseen suhteessa seuraavan 12 kuukauden tulokseen.

Varovaisimman äänen esitti JPMorganin Samik Chatterjee. Hän ei usko noin 50 prosentin vuosikasvun olevan kestävää, mutta katsoo laitteistojen ja infrastruktuurin uudistamisen sekä tekoälyyn kytkeytyvän kapasiteettitarpeen nostavan kestävää kasvutahtia keskipitkällä aikavälillä. Joulukuun 2026 tavoitehintansa hän hilasi 280 dollarista 500 dollariin ja sovelsi osakkeeseen 25-kertaista tuloskerrointa.

Kolmen analyytikon tavoitehinnat asettuvat siis välille 450-500 dollaria. Osake päätti torstain 317 dollariin ennen jälkipörssin loikkaa.

Avoimeksi jää, kestääkö kate. Tekoälypalvelimet ovat yleensä ohutkatteista kauppaa kovan komponenttihinnan ja kireän hintakilpailun takia, ja juuri siihen Chatterjeen kaltaiset epäilijät kiinnittävät katseensa.

Seuraava näytön paikka on toinen neljännes, jolle Dell ohjeisti 44-45 miljardin liikevaihtoa.

