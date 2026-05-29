Jevonsin paradoksi saattaa olla työntekijän pelastus

Tekoäly ja robotit tuhoavat työpaikkoja, kuuluu yleinen ennuste. 160 vuotta vanha havainto innovaatioista ja työmarkkinoista kertoo jotain muuta.

Teslan humanoidirobotti Optimus.

Kun tekoälystä puhutaan työn tulevaisuuden yhteydessä, sävy on useimmiten synkkä. Koneet ottavat työt, ihminen jää syrjään.

Aineksia pelkoon kyllä riittää. Goldman Sachs arvioi maaliskuussa, että maailmanlaajuisesti noin 300 miljoonaa työpaikkaa on alttiina tekoälyn aiheuttamalle automaatiolle.

Akateeminen lähtölaukaus annettiin jo aiemmin. Oxfordin tutkijat Carl Benedikt Frey ja Michael Osborne päättelivät vuonna 2013, että 47 prosenttia yhdysvaltalaisista ammateista on korkeassa automaatioriskissä seuraavan 10–20 vuoden aikana. Luku on siitä lähtien kiertänyt otsikoissa kuin oma elämänsä.

Maailman talousfoorumin Future of Jobs -raportti puolestaan on povannut, että vuoteen 2027 mennessä maailmasta voisi kadota 83 miljoonaa työpaikkaa. Konsulttitalo McKinsey heittää vielä rajumman haarukan. Vuoteen 2030 mennessä automaatio voisi sen mukaan syrjäyttää 75–375 miljoonaa työntekijää, karkeasti 14 prosenttia maailman työvoimasta.

Numerot ovat isoja, ja ne tarttuvat. Niissä piilee silti metodologinen sudenkuoppa.

Sitä ennen kannattaa kaivaa esiin vanha viktoriaanisen ajan oivallus, joka antaa koko keskustelulle toisen suunnan.

Mitä englantilainen taloustieteilijä huomasi kivihiilestä?

Vuonna 1865 englantilainen taloustieteilijä William Stanley Jevons julkaisi teoksen The Coal Question. Hän pani merkille jotain nurinkurista.

Kun James Wattin höyrykone teki kivihiilen poltosta huomattavasti tehokkaampaa, Britannia ei alkanutkaan kuluttaa vähemmän hiiltä. Kulutus päinvastoin kasvoi rajusti.

Selitys on yksinkertainen. Tehokkuus laski höyryvoiman hintaa, ja halpa höyryvoima teki kannattavaksi käyttöjä, jotka olivat aiemmin liian kalliita. Höyryvoiman markkina ei kutistunut, se räjähti.

Tästä syntyi Jevonsin paradoksi. Kun tehostuminen laskee resurssin käytön hintaa, kokonaiskulutus voi nousta laskemisen sijaan. Halvempi yksikköhinta houkuttelee niin paljon uutta kysyntää, että säästö syö itse itsensä.

Sama logiikka istuu yllättävän hyvin työmarkkinaan. Jos tekoäly tekee jonkin tehtävän murto-osan entistä halvemmaksi, sitä saatetaan haluta teettää moninkertaisesti enemmän. Ja jos ihmistä yhä tarvitaan jossain kohtaa ketjua, työn kokonaiskysyntä voi kasvaa.

Pankkiautomaatti ei tappanutkaan tiskin takana seisojaa

Tunnetuin esimerkki ei tule tekoälystä vaan pankkiautomaateista. Kun ne yleistyivät Yhdysvaltain konttoreissa 1970-luvulta alkaen, ennuste oli ilmeinen. Käteistä jakava kone hävittää käteistä jakavan ihmisen.

Toisin kävi. Taloustieteilijä James Bessen dokumentoi tunnetussa analyysissaan, mitä todella tapahtui. Pankkiautomaatti vähensi tiskitoimihenkilöiden määrää konttoria kohden noin 21:stä suunnilleen 13:een.

Samalla konttorin pyörittämisestä tuli halvempaa. Kun yksittäinen konttori maksoi vähemmän, pankkien kannatti avata niitä lisää. Yhdysvaltain pankkikonttoreiden määrä kasvoi noin 20 000:sta yli 80 000:een vuosien 1970 ja 2010 välillä.

Lopputulos oli paradoksaalinen. Pankkitoimihenkilöitä tarvittiin yhteenlaskettuna aiempaa enemmän, vaikka jokainen konttori työllisti heitä vähemmän. Kone, jonka piti syrjäyttää ihminen, kasvattikin ihmistyön kokonaiskysyntää.

Bessenin havainto ei jää pankkiautomaattiin. Hän on huomauttanut, että 1800-luvulla kankaankudonnassa automatisoitiin 98 prosenttia työstä, mutta alan työllisyys silti kasvoi, kun vaatteiden kysyntä lisääntyi enemmän kuin koneet säästivät työtä.

Selvän esimerkin ammatista, jonka automaatio pyyhki kokonaan pois, Bessen on löytänyt vain yhden, hissinkuljettajan.

MIT:n taloustieteilijä Erik Brynjolfsson on kiteyttänyt asian osuvasti. Ihmiskunnalla on ollut käytössään lukematon määrä mullistavia tehokkuusteknologioita puskutraktoreista taulukkolaskentaan, ja silti ihmisiä on palkattu yhä enemmän.

Tähän kytkeytyy laajempi kasvumekanismi, joka ei näy automaatiopelkojen kauhukuvissa. Tehokkuus nostaa tuottavuutta, tuottavuus nostaa elintasoa, ja vauraampi väki ostaa enemmän palveluja ja tavaroita. Moni niistä vaatii yhä ihmistä.

Goldman Sachsin omissa laskelmissa generatiivinen tekoäly voisi nostaa maailman bruttokansantuotetta seitsemällä prosentilla ja tuottavuuden kasvua puolellatoista prosenttiyksiköllä kymmenen vuoden aikana.

Kasvava kakku tarvitsee leipojia.

PayPalin entinen operatiivinen johtaja ja sijoittaja David Sacks esittää Citadel Securities -yhtiön keräämään aineistoon vedoten, että tekoäly on laskenut koodin kirjoittamisen kustannuksia dramaattisesti, joten sitä käytetään nyt paljon laajemmin yrityksissä, sovelluksissa ja käyttötapauksissa.

Ohjelmistokehittäjien työpaikkailmoitukset kasvavat Yhdysvalloissa nopeasti siitä huolimatta, että AI-agentit automatisoivat koodausta.

”Olemme massiivisen tuottavuusbuumin alussa, jota ajaa räätälöidyn ohjelmiston leviäminen koko talouteen”, Sacks kertoo viestipalvelu X:ssä.

Q: How are job postings for software engineers rising rapidly despite AI agents automating coding?



A: Because there’s far more code to manage than ever before. We’re already seeing a 14x YoY increase in GitHub commits, and it’s accelerating.



Miksi paradoksi ei silti ole takuukortti?

Jevonsin paradoksi ei silti ole työntekijän henkivakuutus, ja sitä myydään tällä hetkellä turhankin auliisti sellaisena.

Pankkiautomaattitarinassa on toinen luku, jonka moni jättää kertomatta. Kun verkko- ja mobiilipankki yleistyivät 2000-luvulla, tiskitoimihenkilöiden työllisyys lopulta romahti. Syynä ei ollut tehokkaampi automaatti vaan se, että koko asiointi siirtyi toiseen kanavaan.

Paradoksi siis suojaa työtä vain niin kauan kuin ihmistä ylipäätään tarvitaan jossain kohtaa ketjua.

Toinen varaus koskee sitä, kenelle työ jää. Kirjanpito-ohjelmistot kasvattivat tilitoimistoalaa kokonaisuutena, mutta hyöty valui pienemmälle joukolle korkeammin koulutettuja kirjanpitäjiä. Aloittelijat, jotka ohjelmistot syrjäyttivät, jäivät nuolemaan näppejään.

Paradoksi voi pitää paikkansa toimialan tasolla ja silti merkitä rajua mullistusta yksittäisen työntekijän kohdalla.

Sitä paitsi kuuluisat kauhuluvut mittaavat eri asioita kuin moni luulee.

Freyn ja Osbornen 47 prosenttia kuvaa kokonaisten ammattien automatisoitavuutta. OECD:n tutkijat osoittivat kuitenkin jo vuonna 2016, että automaatio iskee tehtäviin, ei ammatteihin. Tehtävätasolla laskettuna korkeassa riskissä oli enää keskimäärin yhdeksän prosenttia OECD-maiden työpaikoista. Sama varaus pätee Goldman Sachsin lukuihin, joissa perusskenaarion syrjäytymisarvio on 6–7 prosenttia työvoimasta, ei suinkaan koko 300 miljoonaa.

Tekoälyn kohdalla ratkaisee lopulta sama kysymys kuin pankkiautomaatin kohdalla aikanaan. Jääkö ihmiselle tehtävä, jonka kysyntä kasvaa halvemman hinnan myötä, vai siirtyykö koko toiminto kanavaan, jossa ihmistä ei enää tarvita lainkaan?