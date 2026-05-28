Tradekan vakaa tuotto-osuus houkuttelee – sijoittajan ymmärrettävä yksi iso riski

Osuuskunta Tradekan edustajisto on päättänyt maksaa tuotto-osuuksille vuodelta 2025 korkoa 4,75 prosenttia. Päätös tehtiin edustajiston kokouksessa Helsingissä 17. huhtikuuta 2026.

Korot maksetaan Tradekan tuotto-osuuksien merkitsijöille kesäkuun alussa.

Tuotto-osuus on osuuskuntalain mukainen sijoitus osuuskunnan omaan pääomaan. Käytännössä se kuitenkin muistuttaa enemmän korkosijoitusta kuin pörssiosaketta.

Sijoittaja tavoittelee vuosittaista korkotuottoa, mutta ei saa osakkeille tyypillistä kurssinousupotentiaalia tai mahdollisuutta myydä sijoitusta markkinoilla milloin tahansa.

Yhden tuotto-osuuden hinta on 100 euroa, ja jäsen voi sijoittaa 100–50 000 euroa. Tuotto-osuuksia voivat merkitä vain Tradekan jäsenet.

Tuotto-osuus on tarkoitettu ennen kaikkea pitkäaikaiseen säästämiseen.

”Tuotto-osuus sopii hyvin osaksi pitkäaikaisen sijoittajan salkkua. Se tarjoaa vakaata ja tasaista tuottoa sekä hajautusta muiden sijoitusten rinnalle”, Tradekan toimitusjohtaja Perttu Puro sanoo.

Hänen mukaansa tuotto-osuutta ei kuitenkaan pidä ajatella korkeatuottoisena kasvusijoituksena.

”Tuottohakuisempi sijoittaja hakee todennäköisesti parempaa tuottoa osakemarkkinoilta.”

Tradekan 18 miljoonan euron tuotto-osuusanti on parasta aikaa käynnissä. Enimmäismerkintämäärä on 50 000 euroa.

Merkintäaika jatkuu siihen asti, kunnes liikkeelle lasketut tuotto-osuudet on merkitty, ellei antia sitä ennen keskeytetä.

Likviditeetti tuotto-osuuden suurin heikkous

Tuotto-osuuden keskeinen ero pörssisijoittamiseen näkyy siinä, ettei sijoitusta voi myydä jälkimarkkinoilla.

Jos sijoittaja haluaa rahansa takaisin, tuotto-osuus pitää irtisanoa. Pääoma palautetaan vasta irtisanomisvuotta seuraavan kalenterivuoden lopussa.

Käytännössä odotusaika voi venyä jopa noin puolentoista vuoden mittaiseksi.

Puron mukaan kyse ei ole Tradekan omasta ratkaisusta vaan osuuskuntalain rakenteesta.

”Heikko likviditeetti on osuuskuntalain velvoittamaa, ei Tradekan keksimää.”

Juuri tämän vuoksi tuotto-osuus ei sovi hätärahastoksi tai sijoittajalle, joka voi tarvita varoja nopeasti käyttöönsä.

Myös riskit poikkeavat tavallisesta pankkitalletuksesta. Tuotto-osuudella ei ole pääomaturvaa eikä se kuulu talletussuojan piiriin.

Lisäksi koron maksaminen edellyttää, että osuuskunnalle on kertynyt jakokelpoista ylijäämää.

”Tuotto-osuus on osuuskunnan omaa pääomaa. Sijoittajan pitää ymmärtää, että siihen liittyy periaatteessa riski sekä tuoton että pääoman menettämisestä”, Puro sanoo.

Hänen mukaansa Tradeka pyrkii hallitsemaan riskiä rajaamalla liikkeelle laskettujen tuotto-osuuksien määrää suhteessa osuuskunnan varallisuuteen.

Puhtaasti jäsenetu

Tradekan tavoitteena on maksaa vuodelle 2026 asetettu 4,75 prosentin tuotto myös jatkossa, mutta siihen vaikuttavat sekä liiketoiminnan kehitys että sijoitusmarkkinat.

Puron mukaan alkuvuosi 2026 on ollut sijoitusmarkkinoilla vahva, vaikka liiketoiminnassa näkyy edelleen investointien vaikutus.

”Restelissä on investoitu paljon uuteen ravintolatoimintaan, mikä painaa tällä hetkellä tulosta. Toisaalta sijoitusmarkkina on ollut alkuvuonna kohtuullisen hyvä.”

Tradeka-konsernin EBITA-liikevoitto painui ensimmäisellä vuosineljänneksellä viisi miljoonaa euroa miinukselle ja oli lähes kuusi miljoonaa euroa heikompi kuin vuotta aiemmin.

Restelin kasvu 49 uudella ravintolalla taas toi ensimmäisellä vuosineljänneksellä yli 15 miljoonaa euroa lisää liikevaihtoa.

Tradeka korostaa itsekin, ettei tuotto-osuus ole Tradekalle pankkirahoituksen vaihtoehto.

”Tämä on meille puhtaasti jäsenetu. Haluamme tarjota jäsenillemme toimipaikasta riippumattomia etuja”, toteaa Puro.

Maksettavasta korosta päätetään vuosittain jälkikäteen osuuskunnan edustajiston kokouksessa.

Osuuskunta Tradeka on noin 180 000 jäsenen omistajaosuuskunta. Osuuskunnan ydinliiketoimintojen omistajaohjauksesta vastaa Tradeka-Yhtiöt Oy, jonka omistukset on jaettu neljään kategoriaan: Omista ja kehitä, Sijoita ja turvaa, Luo uutta sekä Malta ja toteuta.

Yhtiö omistaa kokonaan ravintolatoimintaa harjoittavan Restel Oy:n, valikoima- ja jakeluyhtiö Lehtipiste Oy:n, sosiaali- ja terveydenhuoltoalan palveluyritys Med Group Oy:n, katsastuspalveluja ja kuljettajatutkintoja tarjoavan A-Katsastus Group Oy:n sekä sijoitusyhtiö Tradeka-sijoitus Oy:n.

Konsernin liikevaihto vuonna 2025 oli 598 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä kokoaikaiseksi muunnettuna 3 797.

