Kilpailuviranomainen: Marja-alalla laaja kartelli

KKV:n pääjohtaja Kirsi Leivo.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää yhteensä noin 9,4 miljoonan euron seuraamusmaksut neljälle luonnonmarja-alan yhtiölle osto- ja tietojenvaihtokartellista. Viides kartelliin osallistunut yhtiö on vapautettu maksusta, sillä se teki yhteistyötä KKV:n kanssa kartellin paljastamiseksi.

Kartellitutkinta tuli vireille viranomaisyhteistyöllä keskusrikospoliisin ja Pohjois-Pohjanmaan TE-toimiston (nykyisin KEHA-keskus) kanssa vuonna 2022. Lisäksi yhteistyötä tehtiin Ruotsin kilpailuviranomaisen kanssa.

KKV:n mukaan viisi alan suurimpiin kuuluvaa luonnonmarja-alan yhtiötä yhteensovittivat vuosina 2013–2023 kotimaisten luonnonmarjojen hankintahinnat sekä vaihtoivat keskenään kaupallisesti arkaluonteisia tietoja pakastettujen marjojen tukkumyyntihinnoista ja niihin vaikuttavista tekijöistä.

Luonnonmarjoilla tarkoitetaan tässä tapauksessa mustikkaa, puolukkaa ja lakkaa. Kartellissa mukana olivat Arctic International, Kaskein Marja, Kiantama, Marja Bothnia Berries ja Polarica.

Hintakartelli ja tietojen jakoa markkinoista

Yhtiöt yhteensovittivat luonnonvaraisista marjoista poimijoille maksamansa hankintahinnat eli niin sanotut poimijahinnat. Hintojen yhteensovittaminen tapahtui kahdenvälisissä puhelinkeskusteluissa sekä teksti- ja WhatsApp-viestien välityksellä. Yhteydenpito oli vilkkainta satokaudella.

Lisäksi yhtiöt jakoivat toisilleen tietoa muun muassa pakastettujen marjojen tarjonnan määrään vaikuttavista tekijöistä sekä niiden myyntihinnoista ja markkinatilanteesta.

“Menettelyä voidaan pitää hyvin moitittavana kilpailurikkomuksena. Kyseessä on pitkäkestoinen ja vakava kartelli, joka on vahingoittanut suoraan poimijoita ja heikentänyt kilpailua myös myyntimarkkinoilla”, sanoo pääjohtaja Kirsi Leivo.

Ostokartellin seurauksena yhtiöt ovat voineet maksaa poimijoille matalampia hintoja, koska kilpailijatkaan eivät ole tarjonneet parempia ehtoja. Lisäksi yhtiöt vähensivät kilpailupainetta myös pakastettujen kotimaisten luonnonmarjojen tukkumyyntimarkkinoilla vaihtamalla tietoa hinnoista ja markkinatilanteesta.

Seuraamusmaksusta voi vapautua paljastamalla kartellin

KKV vapautti seuraamusmaksusta Kiantama Oy:n, sillä yhtiö teki yhteistyötä KKV:n kanssa. Kiantama Oy haki vapautusta seuraamusmaksusta sen jälkeen, kun KKV oli syyskuussa 2023 tehnyt tarkastuksia yhtiöiden toimitiloissa. Ilman vapautusta KKV olisi esittänyt Kiantamalle noin 1,4 miljoonan euron seuraamusmaksua.

“Kartelliin osallinen yhtiö voi saada vapautuksen tai alennuksen seuraamusmaksusta paljastaessaan kartellin KKV:lle. Tällaista menettelyä kutsutaan leniencyksi. Leniency on keskeinen väline kartellien paljastamiseksi”, toteaa tutkimuspäällikkö Pekka Mattila.

Vapautukselle ja seuraamusmaksun alennukselle on tiukat laissa säädetyt edellytykset.

KKV tekee tiivistä yhteistyötä eri viranomaisten kanssa kartellien ja muiden harmaan talouden ilmiöiden ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.