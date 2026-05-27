Uusi sijoituskirja kertoo kuinka menestyvät sijoittajat toimivat käytännössä

Parhaimmatkin sijoittajat ovat oikeassa vain 45 prosentissa sijoituksistaan. Lee Freeman-Sohrin ja Clare Flynn Levyn kirja Stock Market Maestros pyrkii tuomaan esiin maailman parhaiden sijoittajien toimintatavat, strategiat ja ajatusmallit.

Teos on jatko-osa Freeman-Sohrin suositulle The Art of Execution -kirjalle, joka jaottelee sijoittajat erilaisiin ryhmiin riippuen siitä, kuinka sijoittaja toimii sijoituksen onnistuessa tai mennessä pieleen. Menestyvien sijoittajien toimintatavoista löytyi yhtäläisyyksiä. Jatko-osa pyrkii valottamaan esimerkein, kuinka menestyvät sijoittajat toimivat käytännössä.

You can have the best processes in the world. You can work all day and night. But you cannot be right all the time. In fact, accept that you are going to be wrong 50% of the time. -Andrew Hall

Uusimman kirjan kantava teema on, että ostojen ja myyntien toimeenpano päihittää ylivertaiset sijoitusideat, kun tavoitteena on tehdä rahaa. Osakevalinnan lisäksi sijoittaja voi vaikuttaa kolmeen neljään eri asiaan: milloin ostaa ja myydä, kuinka paljon sijoittaa ja mitä tehdä kun sijoitus menee pieleen. Freeman-Sohr ja Levy vihjaavat rivien välistä, että ajoituksella voi sittenkin olla väliä.

Kirjassa haastatellaan tusinan verran ammattisijoittajia eri puolilta maailmaa. Suurin osa haastatelluista sijoittajista eivät ole tuttuja suurelle yleisölle. Kaikki ovat kuitenkin tunnustettuja tai palkittuja salkunhoitaja, joilla on vastuullaan miljardien edestä muiden varoja. Kirjassa sijoittajat avaavat ensin sijoitustyylejään, joista lukija voi saada uusia arvokkaita näkökulmia omaan sijoitustoimintaan.

Tuottoisa sijoittaminen ei vaadi poppaskonsteja

Vaikka jokaisen osakemaestron sijoitustyyli on omintakeinen, löytyy niiden väliltä useita teknisiä yhteneväisyyksiä. Havaitessaan mahdollisuuden sijoittajat eivät osta täyttä positiota heti vaan rakentavat omistuksen erissä. Sitä ennen sijoituskohde on luonnollisesti tutkittu perinpohjaisesti. Sijoitukselle on aina ennalta määritetyt sijoitusperusteet, sijoitusteesi, ja sijoituksen seuranta on systemaattista.

Osakemaestrot toistavat vanhoja sijoitusviisauksia. Valtaosa sijoittajan saavuttamasta tuotosta tulee muutamista poikkeuksellisen onnistuneesta sijoituksesta. Siksi sijoittajan on tärkeä juoksuttaa voittajia ja myydä tappioita aiheuttavat osakkeet. Jos vain alle puolet sijoitusideoista onnistuu, voittavien ideoiden on luonnollisesti tuotettava huomattavasti enemmän kuin tappiolliset rokottavat salkun arvoa.

Maestrot korostavat toistuvasti yritysjohdon merkitystä. Jotkut jopa myyvät osakkeet, jos yritysjohto vaihtuu. Epävarmuus yhtiön suunnasta on tällöin koholla. Maestroilla, tai paremminkin heidän hoitamillaan rahastoilla, on laajasti hajautetut salkut. Heidän osakevalintakriteereissä toistuvat sekä laatu että kohtuullinen arvostustaso. Kummastakaan ei voi tinkiä, jotta sijoitus onnistuu.

We never know which stocks could double, so it doesn’t make sense to have a couple of huge positions. Sometimes our biggest winners are the seventh or eighth largest holdings in the portfolio. -Josh Goldberg

Noin puolet osakemaestrojen sijoituksista siis epäonnistuu. Mitä maestrot tekevät, kun sijoitus valahtaa tappiolle? Lähes poikkeuksetta he tutkivat yhtiön ja sijoitusperusteet uudelleen. Salkunhoitaja voi pyytää analyytikon etsimään sijoitusteesistä aukkoja ja haastamaan salkunhoitajan myönteisen näkemyksen. Salkunhoitaja saattaa tavata sijoittajia, jotka ovat myyneet osaketta lyhyeksi. Uudelleenarvioinnin voi laukaista esimerkiksi 15-20 prosentin kurssilasku. Yksityissijoittajalla ei ole näihin toimiin mahdollisuutta, mutta kiertoteitä löytyy aina tekoälystä keskustelufoorumeihin.

“If the rationale – the thesis – behind our investment has undergone a fundamental shift, that’s a sell signal… Because companies rarely go wrong overnight, it’s important to pick up smoke signals early.” -Gorm Thomassen

Osakemaestrot korostavat, ettei tappiollista sijoitusta tule pitää salkussa alhaiseksi valuneen arvostuksen takia. Maestrot ja heidän tiimit käyvät jatkuvasti lävitse yhtiöiden kehitystä ja peilaavat sitä alkuperäiseen sijoitusteesiin. Jos perusteet rikkoutuvat, nopea myynti kokonaisuudessaan on perusteltu. Muutoin maestrot ostavat ja myyvät erissä. Ostaessa he pyrkivät näkemään merkkejä, jotka tukevat sijoitusteesiä. Jos osake nousee, maestrot saattavat pienentää positiota, jotta sen paino ja merkitys salkun arvoon ei kasva ylisuureksi.

When an idea is not working and losing money, I go back to the drawing board and take a fresh look at the fundamental case. That’s my north star. -Maneesh Bajaj

Yksityissijoittajan on lohdullista tietää, että myös maailman parhaimmat sijoittajat kamppailevat työssään samojen sijoittamisen perushaasteiden kanssa.

Mitä sanoo suomalainen salkunhoitaja

Maaliskuussa Seligson Phoebus rahastoa hoitava Anders Oldenburg myönsi blogissaan, että hänen akilleen kantapää on huonojen sijoitusten myyminen liian myöhään. Hän kysyy, kuinka voisi tietää mitkä ovat huonoimmat yhtiöt. Kurssilasku ei aina ole merkki huonosta yhtiöstä, koska hyvienkin yhtiöiden osakekurssit laskevat ajoittain, Oldenburg huomauttaa. Oldenburg on ostanut useita laatuyhtiöitä juuri kurssilaskun jälkeen. Ajoitus tai toisin sanoen arvostus siis ratkaisee?

Neljännesvuosisadan ikäinen rahasto on tunnettu pitkäaikaisista sijoituksista. Sen salkussa on käynyt 68 yhtiötä, joista 39 on myyty. Näistä seitsemän on ostettu pois pörssistä ja tusina erilaisia erikoistilanteita tai osakkeen arvostus on kohonnut kohtuuttoman korkealle. Sijoitusstrategiaan kuuluu valintoja siitä mitä sijoittaja tekee ja ei tee. Oldenburg näkee, että pitkäjänteisyyden kääntöpuoli on näennäinen passiivisuus.