Wetteri uskoo tuloskäänteeseen – osakekurssi piristyi näkymistä

Wetterin toimitusjohtaja Pietu Parikka.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Wetterin liikevaihto oli 108 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto oli -1,5 miljoonaa euroa. Wetterin liikevaihto laski seitsemän prosenttia edellisvuoden tammi-maaliskuusta.

Liikevaihdon laskuun vaikuttivat erityisesti uusien ja käytettyjen autojen edellisvuotta pienemmät luovutus- ja laskutusmäärät sekä Joensuun ja Kajaanin raskaan kaluston huoltoliiketoiminnan myynti, jonka vaikutus oli noin -2,4 miljoonaa euroa.

Henkilöautot-segmentin liikevaihto laski viime vuoden 84,2 miljoonasta eurosta 77,3 miljoonaan euroon ja oikaistu liikevoitto pysyi viime vuoden tasolla -2,4 miljoonassa eurossa.

Vuoden 2025 aikana toteutettujen kehitys- ja tervehdyttämistoimien vaikutus alkoi Wetterin mukaan näkyä konkreettisesti katsauskaudella, kun yhtiö onnistui parantamaan suhteellista kannattavuuttaan ja tehostamaan varastonkiertoa. Henkilöautoliiketoiminnan kehitys alkoi yhtiön mukaan piristyä katsauskauden loppua kohden.

Huoltopalvelujen liikevaihto laski viime vuoden 24,1 miljoonasta eurosta 23,3 miljoonaan euroon. Oikaistu liikevoitto oli 0,8 miljoonaa euroa, kun se vertailukaudella oli 1,1 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon ja kannattavuuden laskuun vaikutti lokakuussa 2025 toteutettu Joensuun ja Kajaanin raskaan kaluston liiketoiminnan myynti. Ilman sitä liikevaihto ja tulos parantuivat vertailukaudesta. Myydyn liiketoiminnan osuus vertailukauden liikevaihdosta oli 2,4 miljoonaa euroa ja oikaistusta liikevoitosta 0,4 miljoonaa euroa.

Raskas kalusto -segmentissä suorittaminen jatkui vakaana. Segmentin liikevaihto nousi viime vuoden 6,4 miljoonasta eurosta 6,5 miljoonaan euroon, ja oikaistu liikevoitto nousi 0,07 miljoonaan euroon viime vuoden 0,01 miljoonasta eurosta.

Konsernin oikaistu liikevoitto oli tammi-maaliskuussa -1,5 miljoonaa euroa, kun se vuosi sitten oli -1,4 miljoonaa euroa. Liiketulos oli siis lähes samalla tasolla, vaikka liikevaihto laski vertailukaudesta.

Suhteellinen kannattavuus parani hieman vertailukaudesta. Wetteri kertoi edistäneensä kannattavaan kasvuun tähtäävää strategiaansa ensimmäisellä neljänneksellä ja jatkavansa toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi.

Taloudellista kehitystä kuvaavat keskeiset tunnusluvut

Tunnusluvut

1000 eur Q1/2026 Q1/2025 Muutos 2025 Liikevaihto 107 761 115 509 -7 % 434 057 Käyttökate (EBITDA) 2 141 2 018 6 % 12 787 Käyttökate liikevaihdosta, % 2 % 2 % 3 % Oikaistu käyttökate¹ 2 193 2 268 -3 % 8 874 Oikaistu käyttökate liikevaihdosta, % 2 % 2 % 2 % Liikevoitto (-tappio) (EBIT) -2 087 -2 141 – -4 538 Liikevoitto (-tappio) liikevaihdosta, % -2 % -2 % -1 % Oikaistu liikevoitto¹ -1 520 -1 377 – -6 393 Oikaistu liikevoitto liikevaihdosta, % -1 % -1 % -1 % Voitto (tappio) ennen veroja -3 965 -4 293 – -13 764 Voitto (tappio) ennen veroja liikevaihdosta, % -4 % -4 % -3 % Tilikauden voitto (tappio) -3 100 10 879 -128 % 4 267 Tilikauden voitto (tappio) liikevaihdosta, % -3 % 9 % 1 % Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) -0,02 -0,02 -0,07 Jatkuvien toimintojen osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR) -0,02 -0,02 -0,07 Osakekohtainen tulos, laimentamaton (EUR) -0,02 0,07 0,02 Osakekohtainen tulos, laimennusvaikutuksella oikaistu (EUR) -0,02 0,07 0,02 Oman pääoman tuotto (ROE), % -36 % -36 % -30 % Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % -20 % -17 % -16 % Omavaraisuusaste, % 20 % 22 % 21 % Maksuvalmius, % 82 % 86 % 85 % Henkilöstön lukumäärä keskimäärin tilikaudella 755 779 803 Uusien henkilöautojen laskutus (kpl) 836 1 029 3 837 Käytettyjen henkilöautojen laskutus (kpl) 1 952 2 117 8 950 Käytettyjen kuorma-autojen laskutus (kpl) 87 103 423 Uusien henkilöautojen tilaukset (kpl) 1 316 1 069 4 138 Henkilöautojen tilauskanta tilikauden lopussa 61 556 38 543 44 318 Henkilöautojen bruttokate (EUR) 1 376 1 252 1 153 Henkilöautokorjaamon myydyt tunnit (h) 89 804 87 333 354 568 ¹Oikaistussa käyttökatteessa ja liikevoitossa ei huomioida konsernin käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, kuten uudelleenjärjestelystä johtuvia kuluja ja muita merkittäviä kertaluonteisia eriä sekä hankintalaskelmilla tehdyistä omaisuuserien käyvän arvon taseeseen merkitsemisistä kirjattuja poistoja. Oikaistun käyttökatteen ja liikevoiton tarkoitus on parantaa konsernin käyttökatteen ja liikevoiton vertailukelpoisuutta kausien välillä. Oikaistun käyttökatteen ja liikevoiton täsmäytyslaskelmat ovat osavuosikatsauksen sivulla 22.

Tuloskäänne vuonna 2026

Vahvistunut uusien autojen tilauskanta, vaihtoautomyynnin kannattavuuden parantuminen, huoltopalvelujen vakaa suorittaminen sekä uusi toimipiste keskeisellä pääkaupunkiseudun markkinapaikalla luovat Wetterin johdon mukaan perustan tuloskäänteen saavuttamiselle vielä kuluvan vuoden aikana. Yhtiö pitääkin näkymänsä vuodelle 2026 ennallaan.

Wetteri arvioi konsernin liikevaihdon kasvavan edellisvuoteen verrattuna ja oikaistun liikevoiton arvioidaan kasvavan ja kääntyvän voitolliseksi. Vuonna 2025 konsernin liikevaihto oli 434,1 miljoonaa euroa ja oikaistu liikevoitto -6,4 miljoonaa euroa.

Kuluvan vuoden aikana Wetterin osake on pysynyt vielä laskutrendissä. Yhtiö sekä sen sijoittajat ovat odottaneet henkilöautomarkkinan käännettä. Pessimistisyys on painanut osakekurssia, vaikka huhtikuussa Autoalan keskusliitto raportoi kotimaan automarkkinan piristyneen maaliskuussa.

Tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessa Wetteri kertoi haastavasta markkinasta, joka piristyi kvartaalin loppua kohden. Vaikka kokonaisuutena vuosineljännes oli vielä haastava, kertoi yhtiö sen uusien autojen tilausten kasvaneen ja vaihtoautomarkkinan vilkastuneen juuri maaliskuun aikana.

Wetterin johto kommentoi henkilöautoliiketoiminnan kehityksen olevan kääntymässä oikeaan suuntaan, mikä tukee koko vuoden ohjeistukseen yltämistä.

Markkinoille tämä viesti riitti ja Wetterin osake lähti osavuosikatsauksen jälkeen yli viiden prosentin nousuun. Kuvassa Wetterin yhden vuoden kurssikehitys 20.5.2026 päätöskurssiin saakka.

Wetterin osakekurssin kehitys viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tuloskäännettä rakennetaan yhtiön sisältä käsin

Wetterin viime marraskuussa päivittämän strategian keskiössä on yhä enemmän henkilöautoliiketoiminta. Yhtiö on siirtänyt fokustaan henkilöautoihin jo yli vuoden ajan luopumalla osasta Raskas kalusto -segmentin liiketoiminnoistaan.

Yrityskaupoista saaduilla tuotoilla Wetteri on vahvistanut omavaraisuuttaan ja mahdollistanut uudet kasvuinvestoinnit, jotka ovat suuntautuneet henkilöauto- ja huoltoliiketoimintaan. Näistä viimeisimpänä on Sports Car Center Airport Helsingin huoltoliiketoiminnan hankinta huhtikuussa.

Koska strateginen painopiste on kääntynyt yhä vahvemmin henkilöautoihin, seuraavat Wetterin sijoittajat yhtä tarkemmin Henkilöautot -segmentin kehitystä. Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus ja erityisesti konsernin johdon luottavaiset sanat henkilöautoliiketoiminnan käänteestä olivat sijoittajille todennäköisesti tärkeämpi tieto, kuin vertailuneljännestä heikommat raportoidut luvut.

Kotimaan henkilöautomarkkinaan on arvioitu jo useamman vuoden ajan kohdistuneen patoutunutta kysyntää, minkä purkautumisen on odotettu toimivan katalyyttina Wetterin käänteelle. Markkinaennusteissa kasvua on kuitenkin lykätty kerta toisensa perään, mikä on aiheuttanut Wetterinkin osakekurssissa nähdyn pessimistisyyden.

Huhtikuussa haastattelimme Wetterin toimitusjohtajaa Pietu Parikkaa, jonka viesti oli, ettei tälle vuodelle ohjeistettu tulosparannus nojaa vain markkinan elpymiseen, vaan ennen kaikkea yhtiön oman tekemisen parantamiseen ja tehokkuuteen.

Tuoreessa osavuosikatsauksessa Parikka kommentoi konsernin strategisten toimenpiteiden parantaneen Wetterin taloudellista asemaa ja vieneen sen kiinteää kulurakennetta oikeaan suuntaan.

Henkilöautot -segmentissä tehostamistoimenpiteet näkyivät huomattavasti parempana vaihtoautojen varastonkiertona sekä segmentin oikaistussa liiketuloksessa, joka pysyi vertailukauden tasolla liikevaihdon laskusta huolimatta. Huoltopalveluissa toimintamallimuutokset ja kevyempi kulurakenne tukivat sekä liikevaihtoa että tulosta, jotka paranivat neljänneksellä segmentin jatkuvissa liiketoiminnoissa.

Pitkällä tähtäimellä tehostamistoimenpiteiden vaikutukset ovat Wetterille jopa automarkkinan uutisia tärkeämpiä. Yhtiö ei voi odottaa markkinakäänteen käynnistämää kasvua, vaan liiketoiminta on hiottava kestäväksi yli syklien. Tästä näkökulmasta ensimmäisen kvartaalin tulos toi siis positiivisia uutisia.

Odotukset tuleville vuosineljänneksille ovat nyt positiiviset. Wetterin strategisten toimenpiteiden pitäisi näkyä parempina marginaaleina, jotta koko vuoden ohjeistukseen ylletään.

Markkinat seuraavat varmasti myös Henkilöautot-segmentin kehitystä, kun Wetteri arvioi nyt liiketoiminnan kääntyneen. Tukea yhtiö saa ensimmäisen neljänneksen tilauksista, joiden toimitusten Wetteri kertoi ajoittuvan myöhemmäksi vuodelle 2026.

Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.