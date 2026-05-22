Dark Mode Light Mode

Uudistunut SR-uutiskirje: entistä kiinnostavampaa sisältöä. Tilaa tästä

Mitä olet etsimässä?
Suosittuja hakutermejä
Vuosisadan listautuminen tulee hinnalla, joka herättää kysymyksiä
Ekonomisti: Iranin sodan vaikutus asuntokauppaan ei näy vielä
Analyysi: Relais Groupin fokus siirtyy kasvun laatuun ja pääoman tuottoon

Ekonomisti: Iranin sodan vaikutus asuntokauppaan ei näy vielä

Vaikka asuntojen hinnat laskivat reippaasti maaliskuussa, saattaa Iranin sodan vaikutus näkyä kunnolla vasta huhtikuun luvuissa.
22.5.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
0
kerrostalo asunnot Turku taloyhtiö asunnot kerrostalo asunnot Turku taloyhtiö asunnot

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen asuntojen hinnat jatkavat Suomessa jyrkkää laskuaan. Verrattuna viime vuoteen hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla peräti 6,0 prosenttia, kun koko maassa hinnat laskivat 4,1 prosentilla. Suurten kaupunkien ulkopuolella hinnat laskivat 2,0 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan.

Hinnat laskivat tammi–maaliskuussa yhteensä 3,2 prosentilla.

Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, 2,2 prosenttia. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, jossa lasku oli 9,2 prosenttia. Helsingissä lasku oli 5,7 prosenttia.

Asuntojen hinnat kääntyivät jyrkkään laskuun kesällä 2022, minkä jälkeen hinnat ovat olleet laskussa jatkuvasti niin pääkaupunkiseudulla kuin koko maassakin.

Sota Iranissa ei näytä aiheuttaneen romahdusta asuntomarkkinoilla ainakaan vielä maaliskuussa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa.

Holapan mukaan asuntomarkkinoiden yleiset näkymät ovat yhä harmaat, eikä selkeää muutosta ole näkyvissä.

”Toisaalta asuntokaupat ovat pidempi prosessi, joten maaliskuussa tehtyjä kauppoja on todennäköisesti jo valmisteltu aiemmin. Voi siis olla, että sota vaikuttaa enemmän huhtikuun luvuissa”, sanoo Holappa. Kuluttajien luottamuksessa nähtiin laskua huhtikuussa.

Asuntojen kauppamäärät ovat vuodenvaihteen pohjista kääntyneet kasvuun, vaikka vuodentakaiseen verrattuna ne ovatkin matalammalla tasolla. Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin maaliskuussa yhdeksän prosenttia vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.

Holapan mukaan heikon taloustilanteen lisäksi asuntomarkkinoiden vaisuun kysyntään vaikuttavat asuntokuntien määrän ja asumisväljyyden kehitys, sillä asuntokuntien määrän kasvu oli viime vuonna pienintä vuosikymmeniin. Lisäksi ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin.

22.5.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
16 katselua

Pysy mukana markkinoiden rytmissä!

SR-uutiskirje on yksi Suomen monipuolisimmista sijoittamisen ja talouden uutiskirjeistä. Saat sähköpostiisi mielenkiintoisimmat sisällöt kolmesti viikossa.

SalkunRakentaja noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Käsittelemme tietojasi luottamuksellisesti ja tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lue lisää tietosuojakäytänteistämme tietosuojaselosteesta.


Lue myös nämä

Lisää kommentti Lisää kommentti

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Kvarn X banneri
Kumppanisisällöt
Kumppanipalvelut ja edut
Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Yli 300 kryptovaluuttaa - Rajattomasti mahdollisuuksia

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).Coinmotion Oy on Finanssivalvonnan valvoma kryptovarapalvelun tarjoaja ja maksulaitos.

Uusimmat

Nostot