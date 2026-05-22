Ekonomisti: Iranin sodan vaikutus asuntokauppaan ei näy vielä

Tilastokeskuksen mukaan vanhojen asuntojen hinnat jatkavat Suomessa jyrkkää laskuaan. Verrattuna viime vuoteen hinnat laskivat pääkaupunkiseudulla peräti 6,0 prosenttia, kun koko maassa hinnat laskivat 4,1 prosentilla. Suurten kaupunkien ulkopuolella hinnat laskivat 2,0 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan.
Hinnat laskivat tammi–maaliskuussa yhteensä 3,2 prosentilla.
Suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, 2,2 prosenttia. Hintojen lasku oli suurinta Vantaalla, jossa lasku oli 9,2 prosenttia. Helsingissä lasku oli 5,7 prosenttia.
Asuntojen hinnat kääntyivät jyrkkään laskuun kesällä 2022, minkä jälkeen hinnat ovat olleet laskussa jatkuvasti niin pääkaupunkiseudulla kuin koko maassakin.
Sota Iranissa ei näytä aiheuttaneen romahdusta asuntomarkkinoilla ainakaan vielä maaliskuussa, arvioi Pellervon taloustutkimus PTT:n vanhempi ekonomisti Veera Holappa.
Holapan mukaan asuntomarkkinoiden yleiset näkymät ovat yhä harmaat, eikä selkeää muutosta ole näkyvissä.
”Toisaalta asuntokaupat ovat pidempi prosessi, joten maaliskuussa tehtyjä kauppoja on todennäköisesti jo valmisteltu aiemmin. Voi siis olla, että sota vaikuttaa enemmän huhtikuun luvuissa”, sanoo Holappa. Kuluttajien luottamuksessa nähtiin laskua huhtikuussa.
Asuntojen kauppamäärät ovat vuodenvaihteen pohjista kääntyneet kasvuun, vaikka vuodentakaiseen verrattuna ne ovatkin matalammalla tasolla. Kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin maaliskuussa yhdeksän prosenttia vähemmän vanhojen kerros- ja rivitaloasuntojen kauppoja kuin vuotta aikaisemmin.
Holapan mukaan heikon taloustilanteen lisäksi asuntomarkkinoiden vaisuun kysyntään vaikuttavat asuntokuntien määrän ja asumisväljyyden kehitys, sillä asuntokuntien määrän kasvu oli viime vuonna pienintä vuosikymmeniin. Lisäksi ahtaasti asuvien asuntokuntien määrä kasvoi kolmatta vuotta peräkkäin.
Voit kommentoida ilman käyttäjätiliä kirjoittamalla nimesi ja sähköpostiosoitteesi alla olevaan lomakkeeseen. Halutessasi voit myös kirjautua sisään tai rekisteröityä palveluun, jolloin kommenttisi tallentuvat omaan käyttäjäprofiiliisi ja kommentointi helpottuu jatkossa.