Osinkokuningas Coca-Colan vallihauta kestää

Coca-Cola on huomattavasti enemmän kuin oma pääjuomansa. Yhtiö hallinnoi yli 200 brändin kokoelmaa, johon lukeutuvat Minute Maid -mehut, Costan kahvit ja Gold Peakin jääteet. Kuluttaja törmää näihin tuotteisiin usein tietämättä yhtäläistä omistajaa.

Portfolion leveys selittää osan siitä, miksi liikevaihto on kasvanut joka vuosi viiden viime vuoden ajan. Liikevaihto oli 39 miljardia dollaria vuonna 2020 ja kohosi yli 48 miljardiin dollariin vuonna 2025. Nettotulos kasvoi viime vuonna 23 prosenttia 13 miljardiin dollariin.

Näin tunnetussa virvoitusjuomayhtiössä tuotekehitysriski jää poikkeuksellisen pieneksi. Pääbrändiä ei tarvitse uudistaa joka vuosi, ja sokerivedestä jää valmistuksen jälkeen leveät katteet. Bruttomarginaali on pyörinyt pitkään 60 prosentin tienoilla, ja vertailukelpoinen liikevoittoprosentti on yltänyt yli 20 prosenttiin.

Vallihaudan ydin on tunnistettavuus ja jakelu.

Yhtiö toimii 200 maan markkinoilla, eikä pullottajakumppaneiden verkostoa pystytä rakentamaan vuodessa eikä vuosikymmenessä. Logistinen ekosysteemi antaa hidasliikkeisen suojan kilpailua vastaan.

Hinnoitteluvoima on toinen erottava piirre. Kun raaka-aineiden hinnat kohosivat vuonna 2022 alkaneen inflaatioaallon aikana, Coca-Cola siirsi kustannukset hintoihin ilman volyymien romahdusta. Vertailukelpoinen valuuttaneutraali liikevoitto kasvoi viime vuonna 13 prosenttia.

Osinkohistoria on alallaan lähes ainutlaatuinen. Coca-Cola kuuluu niin sanottuihin osinkokuninkaisiin, joihin lasketaan yhtiöt, jotka ovat nostaneet osinkoaan vähintään 50 vuotta peräkkäin. Yhtiön oma osingonkorotussarja on jo 63 vuoden mittainen.

Nykyinen kvartaaliosinko on 0,53 dollaria osakkeelta. Se tuottaa noin 2,6 prosenttia kurssille, kun Yhdysvaltain S&P 500 -indeksin keskimääräinen osinkotuotto liikkuu 1,1 prosentissa.

Buffettin opetustapaus

Coca-Cola on yksi sijoittaja Warren Buffettin rakastetuimmista positioista. Berkshire Hathaway alkoi ostaa osaketta vuonna 1988, kun markkina toipui edellisvuoden lokakuun romahduksesta. Vuoteen 1994 mennessä Berkshire oli kerryttänyt salkkuunsa noin 400 miljoonaa osaketta noin 1,3 miljardin dollarin yhteishinnalla.

Yhtäkään näistä osakkeista ei ole sittemmin myyty.

Buffettin sijoituskaava oli yksinkertainen. Hän halusi yhtiön, jonka tuote ymmärtää ilman insinööritutkintoa ja jonka brändi istuu niin syvällä kuluttajatottumuksessa, ettei sitä voi siirtää syrjään millään realistisella pääomalla.

Kassavirran tuli valua osakkeenomistajille kasvavina osinkoina. Coca-Cola täytti kriteerit kohta kohdalta.

Buffett on muotoillut asian tunnetulla tavalla. Hän on todennut, ettei sata miljardia dollaria riittäisi syrjäyttämään Coca-Colaa virvoitusjuomamarkkinan ykkösenä. Lainaus tiivistää sen, mitä sijoittajat tarkoittavat puhuessaan vallihaudasta. Kilpailija ei pystyisi rakentamaan vastaavaa jakeluverkkoa, pullottajasuhteita tai brändituntemusta minkään realistisen pääomatason puitteissa.

Tuotot ovat olleet sen mukaiset. Alkuperäinen sijoitus on poikinut osinkoina moninkertaisesti hankintahinnan, ja Berkshire saa nykyisin Coca-Colalta noin 816 miljoonaa dollaria osinkoa vuodessa. Käytännössä omistus on jo maksanut itsensä takaisin.

Tämä selittää myös sen, miksi pörssikurssin tasaisempi taival viime vuosikymmenellä ei ole haitannut Buffettia. Osinkokone tikittää, eivätkä luovutusvoittoverot tule maksuun niin kauan kuin osakkeita ei myydä.

Berkshiren uusi toimitusjohtaja Greg Abel vahvisti yhtiön tuoreessa osakaskirjeessään, että Coca-Cola luetaan Berkshiren niin sanottuihin ydinomistuksiin. Linja jatkuu siis Buffettin valtakauden jälkeenkin.

Terveystrendi ja seuraavat kasvun lähteet

Sokeripitoisten juomien tulevaisuus on kyseenalaistettu viimeisen vuosikymmenen aikana useaan otteeseen. Kuluttajien ravitsemustietoisuus on lisääntynyt, ja sokerin sietokyky on kaventunut.

Kuluttajamuutos näkyy yhtiössä, mutta ei murskaavasti. Coca-Colan sokerittomien Zero-tuotteiden volyymit ovat kasvaneet kaksinumeroisin prosentein. Tuotevalikoimaa on samaan aikaan hajautettu veteen, kahveihin, teihin ja energiajuomiin.

Costa-kahvilaketjun hankinta ja proteiinimaitobrändi Fairlifen menestys osoittavat, että suunta on otettu pelkän kuplajuoman ulkopuolelle.

Kasvun pääpaino siirtyy kehittyville markkinoille. Yhtiön liikevaihdosta noin 60 prosenttia tulee Yhdysvaltain ulkopuolelta, ja painopiste on Aasian ja Latinalaisen Amerikan kasvavissa keskiluokissa. Pullottajakumppanit ovat paikallisia, mikä antaa joustoa hinnoitteluun ja makuvalikoimaan.

Toimitusjohtajavaihdoksellakin on oma merkityksensä. Henrique Braun nousi yhtiön johtoon maaliskuun lopussa, kun James Quincey siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi. Braun tunnetaan operatiivisesta otteestaan ja kehittyvien markkinoiden tuntemuksesta. Juuri niillä alueilla yhtiön kasvun on jatkossa tarkoitus syntyä.

Vuoden 2026 alku on antanut jatkoa hyvälle vireelle. Ensimmäisellä neljänneksellä orgaaninen liikevaihto kasvoi 10 prosenttia ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos 18 prosenttia 0,86 dollariin. Kurssi puski touko-kesäkuussa hieman yli 82 dollarin tasoon.

Yhtiön ohjeistus arvioi koko vuoden vertailukelpoiseksi osakekohtaiseksi tulokseksi 3,24-3,27 dollaria.

Riskejäkin liittyy. Arvostustaso on noussut sinne, missä laadukkaat kuluttajatuoteyhtiöt yleensä asuvat. Voittokerroin eli P/E-luku on noin 25x, ja liikevaihtokerroin eli P/S-luku pyörii noin seitsemän tasolla.

Defensiivisten kuluttajatuoteosakkeiden riski-tuottosuhde alkaa olla viritetty, eikä yksittäisen heikon neljänneksen jälkeinen kurssin elpyminen ole yhtä itsestäänselvyys kuin viiden vuoden takaisessa arvostuksessa.

Brändi ei kuitenkaan elä neljännesvuosirytmissä. Coca-Cola on rakentunut vuosikymmenten ajan, ja sama logiikka kantaa eteenpäin niin kauan kuin maailmassa on jano ja kylmäkaapit pysyvät päällä.

