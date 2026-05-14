Kamuxin alamäki jatkuu

Kamux jatkoi tappiollisena alkuvuonna. Liikevaihto petti analyytikoiden odotukset, ja Ruotsin ja Saksan operaatiot painuivat selvästi miinukselle.

Käytettyjen autojen ketju Kamux on ajautunut yhä syvemmälle suohon. Yhtiön osake on laskenut Helsingin pörssissä tänä vuonna neljänneksen, ja viidessä vuodessa pörssiarvosta on haihtunut lähes 90 prosenttia.

Tammi-maaliskuun tulos vahvisti kuvaa pitkittyneestä alavireestä. Kamuxin liikevaihto putosi 11,8 prosenttia ja jäi 205 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella sitä kertyi 233 miljoonaa euroa.

Vauhti oli analyytikoidenkin odotuksiin nähden pettymys. Markkinakonsensus odotti 217 miljoonan euron liikevaihtoa, joten toteuma alitti ennusteen reilusti.

Tappio syveni odotuksia jyrkemmin. Oikaistu liiketulos oli miljoona euroa miinuksella, vaikka analyytikot olivat ennakoineet 0,3 miljoonan euron positiivista tulosta. Vuoden takaiseen vertailulukuun nähden tulos tosin parani, sillä silloin oikaistu liiketulos painui 1,9 miljoonaa euroa pakkaselle.

Toimitusjohtaja Juha Kalliokoski kuvailee neljännestä alavireiseksi ja toistaa puhetta kannattavuuden ja varastonkierron systemaattisesta kehittämisestä.

Kuva: Kamux Oyj.

Ruotsi ja Saksa edelleen tappiolla

Konsernin sisällä tilanne jakautuu jyrkästi. Suomen liiketoiminta tekee tulosta, mutta Ruotsi ja Saksa eivät.

Kotimaan segmentti ylsi 3,2 miljoonan euron oikaistuun liikevoittoon. Ruotsin tappio oli 1,3 miljoonaa euroa ja Saksan 0,9 miljoonaa euroa. Saksassa tappio moninkertaistui edellisvuoden 0,1 miljoonan euron miinuksesta.

Suomen liikevaihto kuihtui 16,1 prosenttia 148 miljoonaan euroon, vaikka käytettyjen autojen markkina kotimaassa kasvoi hieman. Yhtiö myi Suomessa 10 271 autoa, mikä oli 9,3 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Kamuxin osakekurssin kehitys viimeisen 10 vuoden ajalta.

Ruotsissa kappalemäärä sentään nousi 16,2 prosenttia, mutta kuluttajat suuntautuivat vanhempiin ja edullisempiin autoihin. Saksassa kaikki keskeiset luvut painuivat punaiselle.

Yhtiö on supistanut toimintaansa myös fyysisesti. Pääkaupunkiseudulla pantiin kiinni Malmin ja Herttoniemen myymälät vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Myymälöitä on enää 66, kun niitä vuosi sitten oli 68.

Henkilöstöä karsittu yli kymmenes

Kamuxin henkilöstömäärä on supistunut tuntuvasti. Konsernissa työskenteli alkuvuonna keskimäärin 745 henkeä, kun vertailukaudella luku oli 836. Pudotusta kertyi 10,9 prosenttia.

Vähennykset koskivat kaikkia toimintamaita. Suomessa kokoaikaisten määrä kutistui 576:sta 518:aan ja Ruotsissa 140:stä 113:een.

Johdossakin on liikuttu. Henkilöstöjohtaja Joanna Clark jätti talon maaliskuun lopussa, ja seuraajakseen nimitettiin huhtikuussa Tuuli Kiiski, joka siirtyy Kamuxille Suvia Groupista. Ruotsin maajohtoon nousi Niklas Eriksson.

Autokohtainen bruttokate kohosi kuitenkin 1 386 euroon, kun vuosi sitten se oli 1 233 euroa. Luku viittaa siihen, että hinnoittelun ja hankinnan kuri toimii, vaikka kokonaisvolyymi laskee.

Vaihto-omaisuuden kierto pysyi 54 päivässä, lähes ennallaan. Yhtiön oma tavoite tästä on edelleen saavuttamatta.

Sääntelyriskit kasaantuvat

Toimialaan kohdistuu uusia paineita viranomaisilta. Kilpailu- ja kuluttajavirasto lähetti Kamuxin Suomen yhtiölle selvityspyynnön viime kesäkuussa, ja yhtiön oman tulkinnan mukaan kyse on koko alaa koskevasta linjaustyöstä.

Helmikuussa julkisuuteen nousi viranomaisten tutkinta käytettyjen tuontiautojen verotuksesta. Kamux on korostanut, ettei se itse ole tutkinnan kohteena, ja että yhtiön omat tarkastukset eivät paljastaneet puutteita prosesseissa.

Huhtikuussa kuluttajariitalautakunta julkaisi uusia suosituksia myyjän velvollisuudesta korjata ajoneuvossa ilmenneet viat veloituksetta. Käytännössä tämä voi nostaa kauppiaiden takuukustannuksia, vaikka vaikutusten suuruusluokka jää vielä avoimeksi.

Yhtiön omassa riskiarviossa nostetaan esiin myös käyttövoimien nopeat muutokset. Sähkö- ja hybridiautojen osuus käytettyjen autojen kaupasta on kasvanut Suomessa 39 prosenttiin tuontiautot mukaan luettuna, ja sähköautojen sekä ladattavien hybridien korjaus- ja ylläpitokustannuksiin liittyy epävarmuuksia, jotka voivat heijastua varaston arvostukseen.

Makronäkymät painavat kysyntää myös. Kuluttajaluottamus laski alkuvuoden aikana kaikissa Kamuxin toimintamaissa, ja alkutalven korkea sähkön hinta sekä Iranin kriisin nostamat polttoaineiden hinnat näkyivät nopeasti kysynnän jakautumisessa eri käyttövoimien välillä.

Miksi Saksan markkina on Kamuxille ongelma?

Tammi-maaliskuun tunnusluvut osoittavat edelleen sen tosiseikan, että Kamux ei ole kunnolla päässyt Saksan markkinoille. Yhtiö on toiminut Saksassa jo vuosia ja on aiemmin puhunut maan markkinasta strategisena kasvualustana. Käytännössä Saksa on tehnyt tappiota vuodesta toiseen.

Saksan käytettyjen autojen markkina on noin 6,5 miljoonaa autoa vuodessa, eli yli kahdeksankertainen Suomeen verrattuna. Kamuxin oma arvio on, että sen markkinaosuus Saksassa on edelleen pieni.

Yhdeksän myymälän verkostolla yhtiö ei yksinkertaisesti ole skaalassa, jossa brändituntemus, hankintaedut tai operatiivinen tehokkuus alkaisivat tuottaa kilpailuetua. Suomessa Kamux on toiseksi suurin toimija, Saksassa marginaalipelaaja.

Saksan käytettyjen autojen kauppa on poikkeuksellisen pirstaloitunut. Hankinta on kovaa, koska samoista autoista kilpailee monta tahoa. Kamux on aiemminkin kertonut hankintamarkkinan olleen kireä, ja alkuvuoden raportissa puhutaan samasta ilmiöstä koko konsernin tasolla.

Suomessa Kamuxin kannattavuuden selkäranka ovat rahoitus-, vakuutus- ja Kamux Plus -lisävastuusopimukset. Vakuutus- tai Plus-palveluiden penetraatiota Saksasta ei raportoida lainkaan, mikä viittaa siihen, ettei niitä joko myydä merkittävässä määrin tai ne eivät ole vielä kunnolla toiminnassa. Kamuxin liiketoimintamalli nojaa nimenomaan näihin lisäpalveluihin, ja ilman niitä pelkän auton myynnistä jää ohut marginaali.

Saksalainen autonostaja luottaa perinteisesti vahvasti merkkiliikkeiden tarjoamiin sertifioituihin käytettyihin autoihin, joissa valmistajan oma takuu on osa pakettia. Kamuxin malli, jossa myydään monimerkkiautoja edullisesti ja lisäpalveluilla ladattuna, on suomalaisille tutumpi konsepti kuin saksalaisille.

Brändin tunnettuus on lähellä nollaa, ja se pitäisi rakentaa kaupungista toiseen.

Saksassa sähkö- ja hybridiautojen osuus käytetyistä autoista nousi alkuvuonna 17 prosenttiin. Sähköautojen jälkimarkkina on yhä epävakaa, ja niiden hinnoittelu, takuuriskit sekä akun kunnon arvioiminen ovat haasteita kaikille toimijoille. Pienelle pelaajalle riski varaston arvonalentumisesta on suhteellisesti suurempi kuin isolle. Kamux on itse nostanut tämän riskinä raporttinsa lähiajan epävarmuustekijöissä.

Ohjeistus pitää, mutta lähtötaso laski

Kamux pitää kiinni näkymästään, jonka mukaan koko vuoden 2026 oikaistu liikevoitto kasvaa vertailuvuodesta. Lähtötaso on tosin matala, sillä viime vuonna oikaistu liikevoitto jäi 3,3 miljoonaan euroon eli 0,4 prosenttiin liikevaihdosta.

Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on neljän prosentin oikaistu liikevoittomarginaali ja 100 000 myydyn auton vuosivolyymi. Alkuvuonna kauppoja syntyi 13 727 auton verran.

Hallitus pitää kuitenkin osingosta kiinni. Yhtiökokous päätti huhtikuussa jakaa viiden sentin osakekohtaisen osingon, mikä on maltillinen taso suhteessa heikkoon tulokseen.

Omien osakkeiden takaisinosto-ohjelma vietiin päätökseen huhtikuun puolivälissä. Kamux hankki lähes 1,67 miljoonaa omaa osakettaan keskihintaan 1,9598 euroa, ja yhtiön hallussa on nyt noin 4,5 prosenttia osakekannasta.

Suurin omistaja on edelleen toimitusjohtaja Kalliokoski lähipiireineen runsaan 16 prosentin osuudella. Toiseksi suurin on Saray Value Fund SPC noin 10 prosentin omistuksella.

Sijoittajien kannalta ratkaisevaa on, miten ja milloin Ruotsin ja Saksan yksiköt saadaan vihdoin kannattaviksi. Kamux ei ole harkinnut ulkomaantoiminnoista luopumista, vaikka lukujen valossa se saattaisi olla yksi harkitsemisen arvoinen vaihtoehto.