Ray Dalio: Bitcoin ei ole turvasatama

Bridgewater Associatesin perustaja Ray Dalio julkaisi 10. toukokuuta sosiaalisessa mediassa kirjoituksen, jossa hän erotti bitcoinin kullasta varantoasemaan sopimattomana omaisuutena. Strategyn hallituksen puheenjohtaja Michael Saylor vastasi väitteisiin X-palvelussa seuraavana päivänä.

Keskuspankin näkökulmasta yksityisyyden puute on Dalion mielestä bitcoinin näkyvin heikkous. Avoin lohkoketju mahdollistaa transaktioiden seurannan ja periaatteessa jopa niiden kontrolloinnin, mikä ei sovi valtiollisen tason varantoajatteluun. Sama argumentti kuultiin Daliolta jo maaliskuussa All-In-podcastissa.

Korrelaatio teknologiaosakkeisiin oli Dalion toinen huomio. TradingView’n mukaan lähes 80 prosenttia bitcoinin hintaliikkeistä selittyy teknologiaindeksin liikkeillä. Vakuusvaatimusten kiristyessä sijoittajat ovat tyypillisesti myyneet ensimmäisten joukossa juuri bitcoinia, mikä on turvasatamalta odotetun käyttäytymisen vastakohta.

Kolmas Dalion painottama tekijä koski markkinan kokoa. Bitcoinin noin 1,6 biljoonan dollarin markkina-arvo on yhä pieni ja vaikutuksille altis verrattuna kullan arviolta 33 biljoonan dollarin kokonaisuuteen, jolla on vakiintunut rooli globaalissa rahoitusjärjestelmässä.

Saylor puolestaan rinnastaa kullan analogiseen pääomaan ja bitcoinin digitaaliseen. Hänen mukaansa läpinäkyvyys on bitcoinin vahvuus eikä heikkous ja tekee siitä juuri sen vuoksi soveltuvan globaaliksi vakuudeksi, että liikkeet ovat kenen tahansa todennettavissa.

Saylor viittaa myös siihen, että bitcoin on tuottanut kultaa paremmin sen jälkeen, kun Strategy siirtyi bitcoin-strategiaansa elokuussa 2020.

Yhtiö, entiseltä nimeltään MicroStrategy, on tuon päätöksen myötä noussut maailman suurimmaksi pörssinoteeratuksi bitcoinin haltijaksi. Sen kassan painopiste on siirtynyt ohjelmistoliiketoiminnasta kryptovarallisuuteen siinä määrin, että Strategyn osakkeen liikkeitä seurataan käytännössä bitcoin-johdannaisena.

Tuore osavuosikatsaus paljasti strategian rajat

Strategyn ensimmäisen vuosineljänneksen luvut olivat karut. Yhtiö kirjasi 12,5 miljardin dollarin nettotappion, josta valtaosa muodostui 14,5 miljardin dollarin realisoitumattomasta arvonalentumisesta bitcoin-omistuksiin. Helmikuussa bitcoinin hinta valui hetkellisesti 61 000 dollariin lokakuussa nähdyltä 126 000 dollarin huipulta.

Tase pysyi tappioista huolimatta mittavana. Toukokuun alkupuolella Strategyllä oli hallussaan yli 818 000 bitcoinia keskihankintahinnalla 75 537 dollaria kolikolta. Se vastaa noin 3,9 prosentin osuutta bitcoinin maksimitarjonnasta.

Etuosakkeiden osinkomaksut tuovat painetta. Yhtiön STRC-etuosakeohjelmasta syntyy vuosittain noin 1,5 miljardin dollarin maksuvelvoite efektiivisen 11,5 prosentin tuoton vuoksi. STRC viittaa muuttuvakorkoiseen ikuiseksi tarkoitettuun etuosakkeeseen, jonka tuotto maksetaan kuukausittain käteisenä.

Vain muutamaa päivää ennen Dalion kirjoitusta, 5. toukokuuta pidetyllä tuloskutsulla, Saylor totesi yhtiön voivan myydä osan bitcoineistaan osinkojen rahoittamiseksi.

Linjamuutos oli silmiinpistävä, sillä Saylor on aiemmin toistuvasti vakuuttanut, ettei bitcoinia myydä. Fortunelle 8. toukokuuta antamassaan haastattelussa hän pehmensi kantaansa ja kuvasi alkuperäistä lausetta lyhyttäjille ja kriitikoille suunnatuksi viestiksi. Yhtiö voisi hänen mukaansa myydä yhden bitcoinin samalla, kun se ostaa 10–20 lisää.

Markkinat eivät uskoneet peruutusta

Vedonlyöntimarkkina Polymarket näyttää, miten sijoittajat tulkitsevat Saylorin viestintää. Markkina, joka hinnoittelee todennäköisyyden Strategyn bitcoin-myynneille vuoden 2026 aikana, nousi tuloskutsun jälkeen alle 30 prosentista 82 prosenttiin. Fortune-haastattelun täsmennys ei juuri siirtänyt todennäköisyyttä alemmas.

Bitcoinin hinta liikkui Dalion ja Saylorin keskinäisen kannanvaihdon aikana noin 80 000–81 000 dollarin tasolla. Se asettaa Strategyn omistukset niukasti voitolle keskihankintahintaan nähden. Yhtiön osake on yhä noin 60 prosentin pudotuksessa heinäkuussa 2025 nähdyltä huipulta.

Pääoma näyttää tukevan Dalion väitettä siitä, että avoin lohkoketju on institutionaaliselle ostajalle ongelma. Sijoittajien suoja-allokaatiot eivät ole vuoden 2025 jälkeen virranneet bitcoiniin, vaan yhä useammin yksityisyysominaisuuksilla varustettuihin kryptoihin.

Esimerkiksi yksityisyyteen profiloitunut Zcash on noussut vuoden 2025 alusta yli 800 prosenttia, kun bitcoin on samalla välillä laskenut yli 10 prosenttia. Zcash pohjautuu Bitcoinin lähdekoodiin, mutta lisää siihen mahdollisuuden täysin salattuihin maksuihin.

Kaikki perinteisen rahoitusmaailman edustajat eivät silti ole Dalion kannalla.

Veteraanitreidari Oliver Velez tyrmäsi Dalion lähestymistavan X-viestipalvelussa. Velezin mielestä modernin rahoitusjärjestelmän todellinen ongelma on sen läpinäkymättömyys, joten bitcoinin julkinen kirjanpito on pikemminkin vahvuus kuin heikkous.

Jakolinja kahden leirin välillä on pysyvä, eikä se ole kuluneen vuoden aikana juurikaan liikkunut. Kryptoleirin argumentit eivät ole muuttuneet sittemmin: läpinäkyvyys, kiinteä tarjonta ja vastapuoliriskin puuttuminen ovat heille juuri ne piirteet, jotka tekevät bitcoinista tähän aikaan sopivan varallisuusluokan.

Sijoittajan kannalta vivahteita tuo se, että Dalio omistaa itse bitcoinia, vaikka kritisoi sitä julkisesti. Hän on kertonut allokoineensa noin yhden prosentin salkustaan kryptoon. Keskustelu ei siis koske bitcoinin olemassaolon oikeutusta vaan sen roolia varallisuuserien hierarkiassa.