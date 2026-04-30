Suursijoittaja Bill Ackman luottaa lujasti näihin tekoäly-yhtiöihin

Ackmanin maaliskuun 29. päivän iltana X-palvelussa julkaisema kannanotto osui markkina-ajoituksena maaliin. Hän kehotti sijoittajia sivuuttamaan valtamedian ja ostamaan laatuyhtiöitä, joiden hinnat olivat painuneet Iranin sotaan liittyvässä myynnissä hänen mukaansa kohtuuttoman alas.

S&P 500 -indeksi painui matalimmilleen heti seuraavana päivänä, joka sattui olemaan myös vuoden ensimmäisen neljänneksen viimeinen kaupankäyntipäivä.

Some of the highest quality businesses in the world are trading at extremely cheap prices. Ignore the MSM. One of the most one-sided wars in history that will end well for the U.S. and the world. And we have the potential for a large peace dividend.



One of the best times in a… — Bill Ackman (@BillAckman) March 30, 2026 Bill Ackman viestipalvelu X:ssä: ”Jotkut maailman korkealaatuisimmista yrityksistä käydään kauppaa äärimmäisen edullisilla hinnoilla. Ohita MSM. Yksi historian yksipuolisimmista sodista, joka päättyy hyvin Yhdysvalloille ja maailmalle. Ja meillä on mahdollisuus suureen rauhanosinkoon. Yksi parhaista ajoista pitkään aikaan ostaa laatua. Ohita karhut.”

Huhtikuun lopussa Ackman jatkoi samaa linjaa Yahoo Financen Opening Bid -ohjelmassa. Hän kuvaa nykyhetkeä yhtenä parhaista mahdollisista ajoista olla amerikkalainen sijoittaja.

”Mielestäni tämä on yksi mahtavimmista hetkistä elää, yksi mahtavimmista hetkistä olla amerikkalainen, poikkeuksellisen teknologisen muutoksen aikakaudella”, Ackman sanoi haastattelussa.

Talous nojaa Ackmanin tulkinnassa useaan kiihdyttimeen samaan aikaan.

Tekoäly tuo tuottavuusloikan, ja presidentti Donald Trumpin hallinnon verolinja kannustaa investoimaan. Teknologiajätit kanavoivat ennätyssummia datakeskuksiin, mikä Ackmanin mukaan rakentaa pohjan vuosien kasvulle.

Päälle hän laskee Iranin sodan ”rauhanosingon” ja kutsuu Trumpia Yhdysvaltain ”yritysmyönteisimmäksi presidentiksi koskaan”.

Maaliskuun X-julkaisussaan hän kuvaili konfliktia yhdeksi historian yksipuolisimmista sodista. Samaan postaukseen oli upotettu sijoitusvinkki: kiinteistöluottojen jälleenrahoittajat Fannie Mae ja Freddie Mac olivat Ackmanin mielestä ”typerän halpoja” ja jopa kymmenkertaistuminen mahdollista. Yhtiöiden osakkeet harppasivat seuraavana päivänä parhaimmillaan 41 ja 34 prosentin nousuihin. Pershing Square Capital Management on niiden suurin yksittäinen yhteisomistaja yli 210 miljoonalla osakkeella.

Berkshiren mallia rakentamassa

Pershing Square perustettiin vuonna 2004, ja Warren Buffettin vaikutus näkyy Ackmanin sijoitustyössä selvästi. Hän etsii laadukkaita yhtiöitä, vaalii niitä pitkään ja keskittää salkun harvoihin nimiin.

Salkussa oli vuoden 2025 lopussa 11 yhtiötä yhteisarvoltaan 15,5 miljardia dollaria. Hedge-rahastoille luku on epätavallisen pieni, sillä useimmat suosivat hajauttamista.

Ackmanin maine syntyi aikoinaan aktivistisijoittajana. Viime vuosina hän on muuttanut tyyliä ja tähtää nyt Buffettin Berkshire Hathawayn kaltaiseen pysyvään pääomarakenteeseen.

”Suunnitelmamme on rakentaa monialainen holdingyhtiö samaan tapaan kuin herra Buffett on aikojen saatossa tehnyt Berkshire Hathawaylla”, Ackman kertoi viitatessaan kiinteistökehittäjä Howard Hughes Holdingsin asemaan.

Pershing on rakentanut omistustaan kohdeyhtiöstä useassa erässä. Toukokuussa 2025 Ackmanin yhtiö osti yhdeksän miljoonaa uutta osaketta 900 miljoonan dollarin hinnalla, jolloin sen omistusosuus kasvoi 37,6 prosentista 46,9 prosenttiin.

Vakuutuspuolen täydennys tuli joulukuussa, mutta hieman eri kanavasta kuin moni odotti. Howard Hughes itse osti vakuutusyhtiö Vantage Group Holdingsin 2,1 miljardin dollarin kaupalla, ja Pershing Square Holdings, Lontoossa noteerattu suljettu rahasto, sitoutui rahoittamaan järjestelyä enintään miljardin dollarin etuoikeutetuilla osakkeilla. Vantagen omaisuudenhoito siirtyy Pershing Squarelle ilman lisäpalkkioita, mikä on tutuin pelikirja Buffettin alkuvaiheilta.

Itse pörssilistautuminen tapahtui huhtikuun lopussa. Pershing Square ja sen suljettu rahasto Pershing Square USA saivat omat tunnuksensa New Yorkin pörssistä. Listautumisanti keräsi viisi miljardia dollaria, mikä jäi alkuperäisen viiden ja kymmenen miljardin tavoitteen alarajalle. Institutionaaliset sijoittajat ottivat kaupasta haltuunsa 85 prosenttia, mutta Pershing Square USA -rahaston debyyttipäivä jäi karuksi, sillä kurssi laski avauksessa 18 prosenttia.

Tekoälypanostukset salkun selkärankana

Pershing Squaren salkku on muuttunut viime vuoden aikana selvästi tekoälyvetoiseksi.

Suurin yksittäinen omistus vuoden 2025 lopussa oli kanadalainen monialainen omaisuudenhoitaja Brookfield Corporation 18,15 prosentin osuudella. Sen perässä tuli kyydinvälittäjä Uber Technologies 15,90 prosentilla, Amazon 14,28 prosentilla, Alphabet 12,46 prosentilla ja Meta Platforms 11,37 prosentilla.

Tekoälyriippuvuus näkyy painotuksissa. Pelkästään Uber, Amazon, Alphabet ja Meta muodostavat noin 55 prosenttia eli 8,6 miljardia dollaria sijoitetusta pääomasta. Brookfield on tehnyt mittavia datakeskusinvestointeja, joten myös sitä voi pitää epäsuorana investointina tekoälyyn.

Sovelluskerros on Ackmanille kiinnostavampi kuin tekoälyn laitteistopuoli. Yahoo Financen haastattelussa hän eritteli näkemystään konkreettisemmin.

”Tekoälyssä on tietysti riski, mutta minä näen kaikki nämä käyttötapaukset terveydenhoidossa, automaatiossa ja tuottavuudessa. Se tulee luomaan jokaiselle kansalaiselle mahdollisuuden olla yrittäjä, kyetä rakentamaan asioita ja kirjoittamaan ohjelmistoja. Mielestäni se johtaa talouskasvun kiihtymiseen”, Ackman sanoi.

Helmikuussa julkaistussa osakaskirjeessään hän kuvasi Alphabetin AI Overviews -toimintoa maailman laajimmin käytetyksi tekoälytuotteeksi. Sen tavoittavuus on yli kaksi miljardia käyttäjää 200 maassa.

Pershing Square keventikin Alphabet-omistustaan neljännellä neljänneksellä reilut neljä miljoonaa osaketta mutta jätti yli 2,15 miljardin dollarin arvoisen position seisomaan. Vetäytyminen oli tosin osittainen, ei käännös.

Metasta Ackman puhuu ”syvästi alennetuin arvostuksin” suhteessa liiketoiminnan laatuun. Hänen mukaansa Metan Advantage+-mainosjärjestelmä näyttää, miten generatiivinen tekoäly istuu suoraan jo olemassa olevaan liiketoimintaan.

Vastaääniä riittää

Ackman saa myös kritiikkiä. Pershing Square Holdings, yhtiön Lontoossa noteerattu suljettu rahasto, oli maaliskuun lopussa noin 19 prosenttia miinuksella vuoden alusta.

Fannie Maen julkinen ylistys juuri ennen vuosineljänneksen viimeistä kaupankäyntipäivää herätti epäilyjä Ackmanin omien intressien suuntaan, sillä neljänneksen päätösarvolla on merkitystä hedgerahastojen tuloskirjauksissa.

Korot ja inflaatio loistavat Ackmanin puheissa poissaolollaan. Tilalle hän nostaa tekoälyhankkeet. Alphabet ohjaa tänä vuonna 175-185 miljardia dollaria käyttöomaisuuteen, Amazon noin 200 miljardia ja Meta 125-145 miljardia.

Meta päivitti omaa haarukkaansa ylöspäin huhtikuun 29. päivän tulosjulkistuksessa, jolloin aiemmin annettu 115-135 miljardin ennuste sai kymmenen miljardin korotuksen ylä- ja alapäästä. Markkina rankaisi Metaa heti, ja osake painui jälkikaupassa yli kuuden prosentin laskuun.

Ackman pitää summia todisteena tulevasta kasvusta. Kriitikoiden mielestä yhtiöt polttavat rahaa nopeammin kuin tekoäly ehtii palauttaa sitä.

”Meillä on muitakin kiihdyttimiä, kaikki tämä tekoälyrakentamiseen liittyvä pääomameno. Meillä on verolainsäädäntö, joka palkitsee investointeja merkittävästi. Meillä on presidentti, joka on yritysmyönteisin presidenttimme koskaan. Pidän siis Yhdysvaltoihin nousukantaista suhtautumista hyvin perusteltuna”, Ackman tiivisti haastattelussa.

Lopullinen tuomio Ackmanin tekoälyvedolle annetaan vasta kun teknologiajättien massiiviset investoinnit alkavat näkyä kassavirroissa. Siihen on vielä matkaa.

Pershing Square Capital Management -yhtiön omistus

Yhtiö Tunnus Osuus

salkusta (%) Arvo

(USD) Brookfield Corp BN 18,15 2,82 mrd Uber Technologies UBER 15,90 2,47 mrd Amazon AMZN 14,28 2,22 mrd Alphabet (C-osake) GOOG 12,46 1,93 mrd Meta Platforms META 11,37 1,76 mrd Restaurant Brands Int’l QSR 10,05 1,56 mrd Howard Hughes Holdings HHH 9,69 1,50 mrd Hilton Worldwide HLT 5,60 870 milj. Alphabet (A-osake) GOOGL 1,37 212 milj. Seaport Entertainment SEG 0,64 99 milj. Hertz Global Holdings HTZ 0,50 78 milj. Ackmanin Pershing Square Capital Management julkaisi viimeisimmän SEC:n 13F-ilmoituksensa helmikuussa 2026, joka kattaa Q4 2025 tilanteen (31.12.2025). Salkun kokonaisarvo oli tuolloin noin 15,5 miljardia dollaria.

