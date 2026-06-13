Wall Street nostaa kilpaa Nokian tavoitehintoja

JPMorgan avasi kesäkuun puolivälissä uuden kierroksen tavoitehintojen korotuksia. Pankki nosti Nokian tavoitehinnan 14 dollarista 21 dollariin ja säilytti ylipainosuosituksen.

Analyytikko Sandeep Deshpande perusteli korotusta tekoälyn datakeskusten ja optisten verkkojen kiihtyvällä kysynnällä.

Yksin JPMorgan ei jäänyt. Northland Securities -talon Tim Savageaux nosti tavoitteensa 13 dollarista 20 dollariin, CFRA asetti riman 22 dollariin.

Bank of America korotti euromääräisen tavoitteensa 14,40 euroon. Yhdysvaltalaispankki oli nostanut Nokian ostosuositukseen jo huhtikuussa 10,70 euron tavoitteella. Perusteena toistuu sama teema. Suurten pilvipalveluyhtiöiden eli hyperskaalaajatoimijoiden investoinnit kasvavat odotettua nopeammin.

Korotukset kruunaavat poikkeuksellisen nousun. Nokian osake on kallistunut Helsingin pörssissä vuoden alusta yli 135 prosenttia.

Yhtiö, joka vielä pari vuotta sitten miellettiin vanhaksi televerkkojen laitevalmistajaksi, on muuttunut markkinoiden silmissä yhdeksi tekoälyinfrastruktuurin suosikkikohteeksi.

Yhdysvaltalaispankkien tavoitehinnat hajaantuvat kuitenkin rajusti, ja keskimääräinen vuoden tavoitehinta asettuu 14 dollariin. Se on käytännössä lähes sama kuin nykykurssi. Toisin sanoen osake on jo kavunnut analyytikoiden keskimääräisen odotuksen tasolle, vaikka yksittäiset talot hahmottelevat 22 dollarin lukemia.

Helsingistä kuuluu vielä jyrkempi vastaääni.

Inderes antoi Nokialle myyntisuosituksen jo keväällä, eikä kotimainen talo ole yksin. Danske Bank laski suosituksensa pidä-tasolle helmikuussa, DNB Carnegie seurasi maaliskuussa, ja Arete Research -talon Richard Kramer veti oman näkemyksensä neutraaliin rajalliseen nousuvaraan vedoten. Myös Nordea laski huhtikuussa suosituksensa pidä-tasolle.

Nvidian miljardi käänsi tarinan

Nokian muodonmuutos kiihtyi loppuvuonna 2025, kun Nvidia sijoitti yhtiöön miljardi dollaria. Piirivalmistaja merkitsi yli 166 miljoonaa uutta osaketta hintaan 6,01 dollaria kappaleelta ja sai vajaan kolmen prosentin omistusosuuden. Kauppa nosti Nokian kurssia kerralla yli 20 prosenttia, voimakkaimmin yli vuosikymmeneen.

Sijoituksen ydin ei ole raha vaan kumppanuus. Nvidia ja Nokia kehittävät yhdessä tekoälypohjaisia mobiiliverkkoja ja valmistautuvat 6G-aikakauteen.

Nokia sopeuttaa 5G- ja 6G-ohjelmistonsa toimimaan Nvidian piireillä, ja yhtiöt rakentavat AI-RAN-tuotteita, joissa tukiasemista tulee älykkäitä reunalaskennan solmuja. Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang on kuvannut televerkkoja kriittiseksi kansalliseksi infrastruktuuriksi.

Omistus istuu Nvidian laajempaan kaavaan. Siruyhtiö on ottanut strategisia osuuksia keskeisistä kumppaneistaan, muun muassa viiden miljardin dollarin osuuden Intelistä ja sadan miljardin dollarin sitoumuksen OpenAI:hin.

Lukujen valossa käänne näkyy jo. Nokia raportoi vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 4,5 miljardin euron liikevaihdon ja tekoäly- ja pilviasiakkaiden myynnin kasvaneen 49 prosenttia. Samalta asiakaskunnalta kirjattiin noin miljardin euron tilaukset. Toimitusjohtaja Justin Hotard nosti optisten ja IP-verkkojen yhteenlasketun kasvuennusteen 18–20 prosenttiin koko vuodelle.

Tekoäly- ja pilvimyynti vastasi alkuvuonna kuitenkin vasta noin kahdeksaa prosenttia konsernin liikevaihdosta, vaikka sen vauhti on kovaa. Optisten verkkojen liikevaihto sentään hyppäsi neljänneksellä 525 miljoonasta 821 miljoonaan euroon, kun pilvijätit ostivat kapasiteettia etenkin Amerikoissa.

Hotard on muokannut yhtiön rakenteen vastaamaan uutta tarinaa.

Vuoden 2026 alusta Nokia jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen, verkkoinfrastruktuuriin ja mobiili-infrastruktuuriin, ja erilliseen portfolioyksikköön on siirretty toiminnot, joista yhtiö aikoo luopua. Mobiili-infrastruktuuri tuottaa kassavirran, joka rahoittaa panostukset tekoälyverkkoihin.

Arvostus jakaa sijoittajat

Nousun nopeus on tehnyt arvostuksesta kiistakapulan. Nokian toteutuneeseen tulokseen suhteutettu hinta on kohonnut tasolle, joka kielii markkinoiden hinnoittelevan vuosien kasvun jo nykykurssiin. Juuri tähän kotimaisten talojen varovaisuus nojaa. Tuloskasvun ja arvostuksen välinen suhde herättää kysymyksiä.

Koko tarinan kantava oletus on hyperskaalajayhtiöiden investointien jatkuva kasvu. Hotard kertoi tulosjulkistuksen yhteydessä, että odotukset näiden investoinneista vuonna 2026 olivat nousseet marraskuun jälkeen 540 miljardista yli 700 miljardiin dollariin.

Nokia korotti tekoäly- ja pilvimarkkinansa kasvuoletuksen 27 prosenttiin vuosille 2025–2028, aiemmasta 16 prosentista.

Jos pilvijättien investointitahti hyytyy, Nokian uusi kasvukärki menettää vetoapunsa nopeasti. Optisten verkkojen kysyntä on toistaiseksi kasvanut ripeästi, mutta se on myös herkkä yksittäisten suurasiakkaiden päätöksille.

Kesäkuun 11. päivä julkistettu agenttipohjainen tekoälykehys Nokian verkkopalvelualustalle sopii tähän kuvaan. Uutuus antaa operaattoreille mahdollisuuden ottaa käyttöön tekoälyagentteja, jotka päättelevät verkkodatasta ja toimivat määritellyissä turvarajoissa.

Tuote on toki konkreettinen, mutta sen kaupallinen merkitys jää vuoden loppuun saakka avoimeksi. Julkistuksen pääansio oli ennen kaikkea kertomuksen vahvistaminen.