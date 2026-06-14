Bitcoin-rahastot katkaisivat ennätyspaon, mutta institutionaalinen pääoma tulee nyt muualta

Yhdysvaltain pörssinoteeratut bitcoin-rahastot keräsivät 12. kesäkuuta lähes 86 miljoonan dollarin nettomerkinnät. Kyse oli ensimmäisestä todella positiivisesta kaupankäyntipäivästä sen jälkeen, kun rahastoista valui ennätyksellisen 13 päivän putken aikana toukokuun puolivälistä kesäkuun alkuun noin 4,4 miljardia dollaria.

Putki oli pisin sitten tuotteiden lanseerauksen tammikuussa 2024. Se katkesi virallisesti jo 5. kesäkuuta, mutta tuolloin sisään tullut 3,05 miljoonan dollarin summa oli niin vähäinen, että sitä saattoi pitää lähinnä tilastollisena häiriönä.

Vasta 12. kesäkuuta virta kääntyi riittävän selvästi, jotta sen saattoi tulkita merkiksi tunnelman muutoksesta.

Merkittävämpää kuin päivän dollarisumma oli sen leveys. Yksikään rahastoista ei jäänyt miinukselle, mikä on signaali, jota nousua toivovat seuraavat tarkasti.

BlackRockin iShares Bitcoin Trust eli IBIT veti leijonanosan, noin kaksi kolmasosaa päivän virrasta, ja vahvisti asemansa institutionaalisten sijoittajien tärkeimpänä bitcoin-kanavana.

Yhden päivän 86 miljoonaa dollaria on murto-osa siitä 4,4 miljardista, joka rahastoista pakeni reilussa kahdessa viikossa. Kyse on siis ennemminkin hengähdystauosta kuin käänteestä.

Kryptorahastojen sisällä kuilu leveni. XRP:n spot-rahastot, jotka omistavat valuuttaa suoraan käteismarkkinoiden hintaan, keräsivät samana päivänä vaatimattomat 2,04 miljoonaa dollaria. Bitcoiniin virtasi rahaa, ethereumin rahastoista taas ulos jo neljättä perättäistä päivää.

Institutionaalinen ruokahalu suosii nyt selvästi bitcoinia kahden suurimman kryptovaluutan kamppailussa.

Koko vuoden kuva on kolkko. Rahastoista oli ennen kuluvaa viikkoa valunut nettomääräisesti noin 2,6 miljardia dollaria vuonna 2026. Ero edellisvuoteen on jyrkkä. Vuonna 2025 pörssirahastot ja yritysten taseostot toivat yhdessä noin 60 miljardia dollaria uutta pääomaa.

Kysyntä siirtyi rahastoista yritysten taseisiin

Tutkimuslaitos Bernsteinin analyytikot pitivät alkuviikosta julkaistussa muistiossa bitcoinin pitkän aikavälin arvonsäilyttäjä-teesiä ennallaan rahastojen heikkoudesta huolimatta. Yhtiön mukaan spot-rahastojen ja yritysten taseostojen yhteenlaskettu virta on kuluvana vuonna noussut noin 12 miljardiin dollariin.

Valtaosa summasta tulee yhtiöistä, jotka keräävät bitcoinia taseeseensa, ei pörssirahastoista.

Vielä vuosi sitten ETF:t olivat kryptonousun moottori. Nyt taakkaa kantavat treasury-yhtiöt, kun rahastot ovat olleet ajoittain jopa nettomyyjiä. Institutionaalisen infrastruktuurin vahvuutta korostava viesti peittää alleen sen, että nimenomaan rahastokysyntä on hyytynyt.

Institutionaalinen osallistuminen syvenee yhtiön mukaan edelleen varainhoitoalustoilla, yksityispankeissa, eläkerahastoissa ja valtioiden sijoitusrahastoissa.

Piensijoittajat sen sijaan ovat kiertäneet kryptoa ja suunnanneet rahansa tekoälyosakkeisiin. Vähentynyttä piensijoittajakauppaa Bernstein tulkitsee terveeksi merkiksi, joka jättää instituutioille tilaa kerätä omistuksia alennuksesta.

Hinnoittelussa Bernsteinin optimismi ja markkinan todellisuus eivät kohtaa helposti. Yhtiö piti kiinni 150 000 dollarin vuoden lopun tavoitteestaan, vaikka bitcoin on halventunut kuluvana vuonna noin 27 prosenttia. Nykytasolta tavoite tarkoittaisi hinnan yli kaksinkertaistumista.

Samaan 150 000 dollarin lukuun on päätynyt myös Standard Chartered, jonka analyytikko on tosin varoittanut mahdollisesta pudotuksesta kohti 50 000:ta dollaria ennen loppuvuoden elpymistä.

Bitcoin etsii pohjaa lokakuun huipun jäljiltä

Uudet pääomien sisäänvirtaukset osuvat hetkeen, jolloin bitcoin yrittää vakautua lokakuussa 2025 nähdyn, lähes 126 000 dollarin ennätyshuipun jälkeen. Viime viikkoina kurssi on pysytellyt hieman yli 60 000 dollarissa.

Myyntipaineen lähteet ovat tiedossa. Bitcoinia taseessaan pitävä Strategy kertoi myyneensä omistuksiaan, ja BlackRockin on raportoitu keventäneen positiotaan satojen miljoonien dollarien edestä viime kuussa. Juuri tällaiset liikkeet ruokkivat 13 päivän pakoa.

Pakkomyyntien riskiä Bernstein on vähätellyt. Analyytikkojen mukaan suuret bitcoinia omistavat yhtiöt ovat rakentaneet velkansa kestämään pitkääkin laskukautta.

Strategy joutuisi järjestelemään tasettaan vasta, jos bitcoin romahtaisi 8 000 dollariin ja jäisi sinne viideksi vuodeksi.

Louhijat ovat puolestaan hajauttaneet liiketoimintaansa ohjaamalla sähkökapasiteettiaan tekoälyn datakeskuksiin.

Lähitulevaisuuden ratkaisu on kalenterissa lähellä. Yhdysvaltain keskuspankin 17. kesäkuuta tekemä korkopäätös on seuraava suuri katalyytti, ja pehmeä rahapoliittinen signaali on historiallisesti ollut bitcoinin vahvimpia lyhyen aikavälin elvyttäjiä.