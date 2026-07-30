Aktian tulos ylitti selvästi odotukset, ja pankki nosti samalla koko vuoden tulosohjeistustaan vahvan varainhoidon tukemana.

Aktia ylitti odotukset ja nosti näkymiään

Aktian toinen vuosineljännes oli odotettua vahvempi. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 43,7 miljoonaan euroon, mikä oli 67 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Se oli myös selvästi enemmän kuin 34,8 miljoonan euron konsensusennuste.

Raportoitu osakekohtainen tulos oli 0,44 euroa, kun markkina odotti 0,37 euroa.

Pankin vertailukelpoinen osakekohtainen tulos nousi 0,46 euroon vuoden takaisesta 0,28 eurosta.

Tulosta tukivat erityisesti sijoitusmarkkinoiden elpyminen, ennätyksellisen suuret hallinnoitavat varat sekä uuden odotettujen luottotappioiden (ECL) mallin positiiviset vaikutukset.

Aktia nosti samalla koko vuoden ohjeistustaan. Yhtiö arvioi nyt vuoden 2026 vertailukelpoisen liikevoiton olevan suunnilleen samalla tasolla tai hieman korkeampi kuin viime vuonna.

Aiemmin pankki odotti tuloksen olevan suunnilleen viime vuoden tasolla.

Toimitusjohtaja Anssi Huhdan mukaan vahva vuosineljännes vahvistaa myös koko vuoden näkymiä.

Huhdan mukaan korkokatteen lasku tasaantui odotetusti ja kehitys kääntyi jälleen positiiviseksi. Korkokate nousi edellisestä neljänneksestä 33,1 miljoonaan euroon, vaikka jäi edelleen viisi prosenttia viime vuoden tasosta.

”Jatkamme strategisten valintojemme toteuttamista toimeenpanemalla ja seuraamalla tekemiämme päätöksiä ja panostuksia johdonmukaisesti”, keväällä 200 vuotta täyttäneen pankin toimitusjohtaja linjasi.

Varainhoito jatkoi vahvaa kasvua

Varainhoito oli jälleen Aktian vahvin liiketoiminta-alue. Hallinnoitavat varat nousivat katsauskauden lopussa ennätykselliseen 18,1 miljardiin euroon vuoden 2025 lopun 16,6 miljardista eurosta.

Kasvua tukivat 376 miljoonan euron nettomerkinnät sekä myönteinen markkinakehitys. Nettopalkkiotuotot kasvoivat seitsemän prosenttia 32,5 miljoonaan euroon pääosin rahastotuottojen ansiosta.

Henkivakuutusnetto kasvoi 75 prosenttia 14,1 miljoonaan euroon sijoitusmarkkinoiden elpymisen sekä riski- ja sijoitussidonnaisten vakuutusten vahvan kehityksen ansiosta.

Huhta kertoo myös kansainvälisen varainhoidon edenneen suunnitelmien mukaisesti. Kansainvälisille institutionaalisille asiakkaille kertyi neljänneksellä yli 130 miljoonan euron nettomyynti.

Pankkiliiketoiminnassa leasing-, factoring- ja osamaksurahoituksen kasvu jatkui, samalla kun kiinteistösektorin riskipositioita pienennettiin yritysluottokannassa.

Life & Wealth -kokonaisuus kehittyi niin ikään vahvasti toisen vuosineljänneksen aikana.

Aktian bruttomääräiset hallinnoitavat varat nousivat katsauskauden lopussa uudelle ennätystasolle 18,1 miljardiin euroon. Vuoden 2025 lopussa hallinnoitavat varat olivat 16,6 miljardia euroa.

Kasvua tukivat 376 miljoonan euron nettomerkinnät sekä myönteiset markkinaolosuhteet.

Inderes: tulosylitys syntyi tuottojen vahvuudesta

Analyysitalo Inderesin pääanalyytikko Petri Gostowskin mukaan raportin kokonaiskuva oli odotettua vahvempi. Hänen mukaansa tulosylitys syntyi ennen kaikkea odotuksia paremmasta tuottokehityksestä, kun taas kulut ja luottotappiot olivat pitkälti ennusteiden mukaisia.

”Aktian toisen vuosineljänneksen tulos ylitti odotuksemme selkeästi. Tämän taustalla oli odotuksiamme pirteämpi tuottojen kehitys, kun taas kulujen osalta raportti ei tarjonnut yllätyksiä”, Gostowski kirjoittaa.

Hänen mukaansa korkokatteen kehitys näyttää pohjanneen alkuvuonna, vaikka se jäi edelleen noin viisi prosenttia vertailukaudesta korkotason laskun vaikutusten vuoksi.

Varainhoidon hallinnoitavat varat ylittivät analyytikon odotukset. Erityisen myönteisenä Inderesin pääanalyytikko pitää sitä, että Aktia kirjasi jo viidennen peräkkäisen neljänneksen positiivista nettomyyntiä varainhoidossa.

Tämä osoittaa hänen mukaansa liiketoiminnan suunnan olevan oikea.

Myös luottosalkun laatu vahvistui edelleen, kun järjestämättömien luottojen osuus jatkoi laskuaan.

Aktian vakavaraisuus heikkeni hieman pankin mallipäivitysten kasvatettua riskipainotettuja eriä. Ydinvakavaraisuussuhde (CET1) oli katsauskauden lopussa 12 prosenttia, mikä jäi yhtiön oman tavoitetason alapuolelle.

Gostowskin mukaan kyse ei kuitenkaan johdu kohonneista riskeistä, vaan pankin omasta vakavaraisuustavoitteesta.

Inderesillä on Aktian osakkeelle lisää-suositus ja 12,00 euron tavoitehinta. Osakkeen viimeisin kurssi oli 11,96 euroa.

Lue myös nämä:

Aktian osinkotuotto voi nousta kaksinumeroisiin lukemiin

Aktia teki roiman tulosparannuksen