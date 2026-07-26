Michael Burry väittää osan tekoälykysynnästä olevan yhtiöiden omaa kiertävää rahaa

Sijoittaja Michael Burry.

Michael Burry kertoi perjantaina Substack-julkaisussaan myyneensä lisää Micronin osakkeita lyhyeksi hintaan 933,86 dollaria ja kasvattaneensa Nvidia-shorttiaan tasolla 210,28 dollaria.

Samalla hän lisäsi lyhyttä positiotaan iShares Semiconductor -rahastossa ja myi lyhyeksi Caterpillaria. Nvidian myyntioptioita hän kertoi pitävänsä yhä hallussaan tuntuvan määrän.

Kiinnostavinta oli perustelu.

Burryn mukaan suuri osa nykyisestä ja tulevasta tekoälykysynnästä ei tule loppuasiakkailta, vaan on rahoitettu taseen ulkopuolelta ja ilman kunnollista raportointia.

Tuleva liikevaihto on hänen mukaansa valtaosin rahoitettu kiertorahoituksella. Lähteenä hän mainitsi Kansainvälisen järjestelypankin BIS:n tuoreen vuosiraportin.

Viittaus kertoo siirtymästä. Kuplaväite on liikkunut arvostuskertoimista kirjanpitoon ja rahoitusrakenteisiin, eli alueelle, jolla Burry rakensi maineensa jo asuntolainamarkkinalla.

BIS julkaisi vuosiraporttinsa 28. kesäkuuta ja nimesi tekoälyinvestointien kestävyyden yhdeksi neljästä maailmantalouden painepisteestä inflaation, julkisen velan ja rahoitusjärjestelmän haavoittuvuuksien rinnalla.

Sama vakuus voi olla pantattuna useaan kertaan

Viisi suurinta hyperskaalaajaa käyttää BIS:n arvion mukaan vuosina 2025–2026 yli biljoona dollaria tekoälyyn liittyviin investointeihin. Sitoumukset kasvavat nopeammin kuin yhtiöiden tulos ja vapaa kassavirta, mikä työntää osan rahoituksesta velkamarkkinoille.

Raportin ytimessä on kiertorahoitus. Sirunvalmistajat ja pilvijätit ottavat omistusosuuksia tekoälylaboratorioista ja pilvipalveluyhtiöistä, jotka puolestaan sitoutuvat monivuotisiin piiri- ja laskentakapasiteettiostoihin samoilta sijoittajilta.

Järjestelyjen ehdot ovat BIS:n mukaan ”tyypillisesti heikosti raportoituja”, jolloin sama vakuus voi tulla pantatuksi useampaan kertaan. Osa liikevaihdosta on tällöin sijoittajan omaa rahaa, joka kiertää yhtiöiden välillä ja näyttää tilinpäätöksessä aidolta kysynnältä.

Yksityisluottojen määrä tekoälyyn kytkeytyville yhtiöille on kasvanut noin kolmesta miljardista dollarista vuonna 2010 yli 40 miljardiin vuonna 2025. Rahoitus on siirtynyt pankeista hedge-rahastoihin ja yksityisluottorahastoihin, joita ei valvota vastaavalla tavalla.

Amerikkalaisosakkeiden paino MSCI:n globaalissa indeksissä on noin 64 prosenttia. BIS:n mukaan tekoälyyhtiöiden uudelleenhinnoittelu välittyisi sitä kautta kotitalouksien varallisuuteen ja kulutukseen ympäri maailmaa. Maailmanindeksiin kuukausisäästävä suomalainen omistaa siis juuri niitä yhtiöitä, joiden investointikierrosta raportti käsittelee.

Micronin nousu ei muuttanut Burryn kantaa

Burry on ennustanut romahduksia enemmän kuin niitä on toteutunut, ja sen hän myöntää itse. Maaliskuussa 2021 hän vertasi bitcoinia asuntomarkkinaan ja varoitti kolme kuukautta myöhemmin historian pahimmasta romahduksesta. Kumpaakaan ei seurannut.

”Minusta on tullut poika, joka huusi sutta”, hän kirjoitti. Samassa yhteydessä hän luetteli osumansa: vuodet 2000, 2007 ja 2019, meemiosakkeiden romahdus 2021 sekä pankkiosakkeiden pako 2023.

Nykyisten positioiden tuotto on kaksijakoinen. Palantir on laskenut tänä vuonna 34 prosenttia ja Tesla 33 prosenttia, mutta Micron on noussut lähes 229 prosenttia ja Nvidia noin kymmenen prosenttia.

Lisäys kohdistui siis vuoden tappiollisimpaan positioon. Marraskuussa 2025 avattujen Nvidia-myyntioptioiden lunastushinta on 110 dollaria, kun osake kävi toukokuussa yli 215 dollarissa ja yhtiön markkina-arvo ylitti 5,3 biljoonaa dollaria.

Heinäkuu on kuitenkin ollut siruosakkeille raaka. Toimialan arvostuksista alkanut myyntiaalto pyyhki toimialalta yli biljoonan dollarin markkina-arvon, ja VanEckin siruindeksirahasto laski kuukauden ensimmäisellä puoliskolla yli 17 prosenttia.

Ostolaidalla Burry on kierrättänyt rahaa markkinan hylkiöihin. Hän kertoi ostaneensa vedonlyöntiyhtiöitä Flutter Entertainmentia ja DraftKingsiä, joista jälkimmäinen on halventunut tänä vuonna 34 prosenttia, sekä lisänneensä terveysvakuuttaja Molina Healthcarea. Aiemmin keväällä hän kasvatti asemiaan kiinalaisissa Alibabassa ja JD.comissa.

Arvostuskerroin poikkeuksellisen korkealla

Arvostustaso antaa varoitukselle taustatukea. Yalen professorin Robert Shillerin suhdannekorjattu P/E-luku eli CAPE, joka suhteuttaa kurssin kymmenen vuoden inflaatiokorjattuun keskitulokseen, oli perjantain päätöskurssilla 40,5x. Sarjan pitkän aikavälin mediaani on 16,1x.

Ennen kuluvaa vuotta lukema on mittarin 145-vuotisessa aikasarjassa ylittänyt 40:n vain 21 kuukautena. Kaikki osuvat tammikuun 1999 ja syyskuun 2000 väliin, ja sarjan ennätys 44,2x on joulukuulta 1999.

Edellisellä kerralla S&P 500 -indeksiltä kesti 12 vuotta ja viisi kuukautta palata syyskuun 2000 tasolle. Osingot juoksivat, mutta kurssivoitot jäivät nollaan ja reaalituotto jäi jälkeen valtionlainoista.

Rahapolitiikka muistuttaa sekin vuosituhannen vaihdetta. Ohjauskorko on pysynyt koko vuoden 3,50–3,75 prosentissa, ja toukokuussa aloittanut keskuspankin pääjohtaja Kevin Warsh kertoi heinäkuun kongressikuulemisessa, ettei komitealla ole sietokykyä pitkittyneelle inflaatiolle.

Noin puolet 19 rahapolitiikan päättäjästä ennakoi korkeampia korkoja vuoden loppuun mennessä. Teknologiaosakkeiden nousun päätti vuosituhannen vaihteessa juuri koronnostosarja, joka alkoi kesäkuussa 1999.

Alphabet nosti investointiohjeistustaan ja osake laski silti

Burryn teesille löytyy myös vahvaa vastanäyttöä. Alphabet kertoi 22. heinäkuuta pilviliiketoimintansa kasvaneen 82 prosenttia 24,8 miljardiin dollariin ja tilauskannan nousseen 514 miljardiin dollariin.

Yhtiö nosti samalla tämän vuoden investointiohjeistuksensa 195–205 miljardiin dollariin, kun se neljännestä aiemmin oli 180–190 miljardia. Osake laski tuloksen jälkeen.

Kysyntää harva enää kiistää. Kiistanalaista on se, paljonko kassavirtaa investointien jälkeen jää. Metan vapaan kassavirran odotetaan supistuvan tänä vuonna 95,7 prosenttia 1,9 miljardiin dollariin, ja investointien suhde liikevaihtoon nousee yhtiöllä lähes 55 prosenttiin.

Sirupuolen luvut puhuvat toistaiseksi toiseen suuntaan. FactSetin mukaan toimialan toisen vuosineljänneksen tulokset kasvavat 131 prosenttia, ja tekoälypiirien tarvitsemasta HBM-suurnopeusmuistista on vuoden 2027 tuotanto jo pääosin myyty.

Jefferiesin Brent Thill kommentoi Financial Timesille lyhyesti: ”Karhuteesi on roskaa.”