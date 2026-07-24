Queenin miljardikauppa paljastui luultua monimutkaisemmaksi – tilinpäätös avaa järjestelyn rakennetta

Queenin kappaleiden myynnistä kerrottiin jo vuonna 2024, mutta vasta nyt tuli julkisuuteen, miten Sony toteutti yli miljardin dollarin yritysjärjestelyn.

Legendaarinen rockyhtye Queen myi musiikkioikeutensa Sony Musicille vuonna 2024 1,2 miljardin dollarin kauppahintaan. Kauppa nousi tuolloin otsikoihin ympäri maailmaa, mutta sen toteutustapa on selvinnyt tarkemmin vasta nyt.

Julkisuudessa huomio kohdistui miljardin dollarin kauppahintaan, mutta taustalla oli tarkasti suunniteltu yritysjärjestely.

Musiikkialan uutissivusto Music Business Worldwide kävi läpi Lontooseen rekisteröidyn Rock Bidco Limitedin ensimmäisen tilinpäätöksen, joka kattaa 30.6.2025 päättyneen ensimmäisen tilikauden. Tilinpäätös julkaistiin keväällä 2026, ja se paljastaa, millaisen yritysrakenteen Sony rakensi yhden musiikkihistorian suurimmista oikeuskaupoista toteuttamiseksi.

Tilinpäätöksen mukaan vuonna 2024 perustettu Rock Bidco sai ensimmäisen toimintavuotensa aikana emoyhtiöltään SMG-One LLC:ltä yli miljardi Ison-Britannian puntaa.

Summa maksettiin yhtiön mukaan peruuttamattomana ja korottomana ennakkomaksuna yhtä uutta yhden punnan nimellisarvoista osaketta vastaan.

Kauppa toteutettiin erillisen ostoyhtiön kautta

Britannian yritysrekisterin mukaan Rock Bidco Limited perustettiin 17.5.2024 vain runsasta kuukautta ennen kuin tieto Queen-kaupasta tuli julkisuuteen. Yhtiön toimialaksi ilmoitettiin holdingyhtiöiden toiminta, ja se on edelleen aktiivinen.

Financial Timesin mukaan Sony perusti Rock Bidcon nimenomaan Queenin musiikkioikeuksien hankintaa varten erilliseksi osto- ja holdingyhtiöksi.

Tällainen niin sanottu tarjous- tai yritysostoyhtiö on yrityskaupoissa tavallinen ratkaisu, sillä sen avulla hankinta voidaan erottaa juridisesti ja kirjanpidollisesti muusta konsernista.

Rekisteritietojen mukaan japanilainen viihde-elektroniikkajätti Sony käyttää Rock Bidcossa merkittävää määräysvaltaa, kun taas yhdysvaltalainen SMG-One LLC toimii yhtiön ainoana osakkeenomistajana ja rahoittajana.

Ownswho-palvelun perustajan, analyytikko Christian L. Damin mukaan Sony hallitsee nykyisin Queenin musiikkioikeuksia juuri Rock Bidcon kautta. Dam huomauttaa, ettei Queenin master-oikeuksilla ole yhtä maailmanlaajuista omistajaa, vaan omistusrakenne on edelleen alueellisesti jakautunut.

Sony on siis ottanut haltuunsa Queenin brittiläiset oikeusyhtiöt sekä niihin liittyvät rojaltivirrat. Disney taas omistaa edelleen Yhdysvaltojen ja Kanadan ääniteoikeudet Hollywood Recordsin kautta.

Kauppa ei myöskään kattanut kaikkea Queenin liiketoimintaa. Live-esiintymisten tuotot jäivät edelleen yhtyeen elossa oleville jäsenille, Brian Maylle ja Roger Taylorille, jotka jatkavat esiintymistä vokalisti Adam Lambertin kanssa.

Musiikki on Sonylle strategista liiketoimintaa

Queenin katalogi sopii hyvin Sonyn pitkän aikavälin strategiaan kasvattaa immateriaalioikeuksiin perustuvaa liiketoimintaansa.

Sony on yksi Japanin suurimmista teknologiayhtiöistä. Sen liikevaihto on noin 85 miljardia dollaria, ja konserni toimii muun muassa pelien, musiikin, puolijohteiden, elokuvien ja elektroniikan markkinoilla.

Vaikka Sony tunnetaan etenkin PlayStation-pelikonsoleista ja kulutuselektroniikasta, konsernin musiikkiliiketoiminta on noussut sen tärkeimpien tulonlähteiden joukkoon.

Inderesin mukaan Sonyn kolme tärkeintä liiketoiminta-aluetta ovat konsolipelit, musiikki ja puolijohteet. Ne tuovat yhteensä noin 70 prosenttia konsernin liikevoitoista, ja niiden merkityksen arvioidaan kasvavan edelleen.

Sony Music kuuluu maailman kolmen suurimman musiikkiyhtiön joukkoon yhdessä Universal Music Groupin ja Warner Music Groupin kanssa.

Inderesin mukaan nämä yhtiöt hallitsevat yhdessä noin 70 prosenttia levy- ja musiikin julkaisumarkkinasta, ja Sony Music on niistä markkina-arvoltaan toiseksi suurin.

Musiikkiliiketoiminta muodostaa nykyisin noin 17 prosenttia koko Sonyn liikevaihdosta, ja suoratoistopalveluista saatavat lisenssitulot sekä arvokkaat musiikkioikeudet tuovat konsernille vakaata kassavirtaa.

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