Michael Burry shorttaa tekoälysiruja mutta ostaa halpaa Hongkongista

Big Short -sijoittaja Michael Burry etsii halpaa Hongkongista samalla, kun Korea ja Japani syöksyvät ja hän lyö vetoa puolijohdekärjen romahduksen puolesta.

Sijoittaja Michael Burry.

Vuoden 2008 asuntomarkkinaromahduksen ennakoinnista tunnettu Michael Burry neuvoi seuraajiaan perjantaina kääntämään katseensa Hongkongin poljettuun pörssiin. Hänen mukaansa markkina tarjoaa nyt halpoja osakkeita, kun tekoälyralli alkaa purkautua muualla Aasiassa.

Burry kirjoitti X-palvelussa 17. heinäkuuta, että Hongkongin osakkeiden pitäisi pärjätä hyvin, kun hehku hiipuu Koreasta, Japanista ja puolijohteista. Viimeisellä hän viittasi Philadelphian puolijohdeindeksiin ja sitä seuraavaan iShares Semiconductor ETF:ään.

Kehotus osui markkinoiden herkkään hetkeen. Etelä-Korean Kospi-indeksi romahti torstaina 16. heinäkuuta noin 6,4 prosenttia ja sulkeutui 6 820 pisteeseen.

Sirunvalmistajat vetivät laskua. SK Hynix putosi yli 11 prosenttia ja Samsung Electronics lähes yhdeksän prosenttia, kun Wall Streetin puolijohdeosakkeet olivat heikentyneet edellisyönä.

Laukaisimena toimi kaksi uutista. Etelä-Korean keskuspankki nosti ohjauskorkoaan 25 korkopisteellä 2,75 prosenttiin, ensimmäistä kertaa kolmeen ja puoleen vuoteen, osin Iranin sodan ruokkiman inflaatiopaineen vuoksi.

Toinen sysäys tuli Morgan Stanleyltä. Pankki varoitti raportissaan, että kohoavat sähkölaskut ja ympäristörasitteet ovat lisänneet datakeskushankkeiden peruutuksia ja viivästyksiä. Varoitus terävöitti huolta tekoälyinfrastruktuurin investointien kestävyydestä.

Myyntipaine ei rajoittunut Souliin. Yhdysvalloissa Micron oli pudonnut samalla istunnolla noin kahdeksan prosenttia.

Soulissa ulkomaiset sijoittajat myivät rajusti samalla, kun kotimaiset piensijoittajat ostivat laskua. Torstain pörssijarru oli jo yhdeksästoista tänä vuonna.

Juuri tähän eroon Burryn ajatus nojaa. Hongkongin Hang Seng jäi alkuvuoden ensimmäisellä puoliskolla yli kymmenen prosenttia miinukselle, kun Kospi ja Nikkei kohosivat samaan aikaan kymmeniä prosentteja.

Teknologiapainotteinen Hang Seng Tech on laskenut alkuvuonna noin 15 prosenttia. Indeksin raskaimpiin nimiin kuuluva Trip.com on halventunut yli 40 prosenttia ja Xiaomi saman verran.

Scionin jälkeen Burry julkaisee vetonsa uutiskirjeessä

Burry ei ole uusi tulokas Hongkongissa. Hän lopetti Scion Asset Managementin toiminnan marraskuussa 2025 ja siirtyi julkaisemaan näkemyksiään Cassandra Unchained -nimisellä Substack-uutiskirjeellä.

Muutos on olennainen. Rahaston purkamisen jälkeen hän ei enää raportoi omistuksiaan viranomaisille neljännesvuosittaisilla 13F-ilmoituksilla, vaan kertoo kaupoistaan suoraan tilaajilleen.

Helmikuussa Burry kuvasi Hongkongin osakkeiden viruneen pohjalukemissa jo pitkään. Heinäkuun alussa hän kertoi kasvattaneensa omistustaan kiinalaisessa verkkokaupassa JD.comissa.

Ostoihin liittyy silti hänen omasta kynästään noussut varaus. Alkuvuonna Burry varoitti, että lähes kaikissa suurissa kiinalaisyhtiöissä ulkomaiset sijoittajat omistavat vain osuuksia offshore-yhtiöistä, eivät itse liiketoimintaa.

Rakenne perustuu niin sanottuihin VIE-järjestelyihin, joissa hongkongilaisittain listattu yhtiö on käytännössä Caymansaarille rekisteröity kuori. Poikkeuksiksi Burry nimesi muun muassa akkuvalmistaja BYD:n.

Vedot tekoälykärkeä vastaan ovat kovenneet

Toisella kädellä Burry lyö vetoa saman tekoälybuumin romahtamisen puolesta. Kesäkuun viimeisenä päivänä hän kertoi shortanneensa Nvidiaa, Applied Materialsia, Teslaa, puolijohde-ETF:ää ja Caterpillaria.

Näkemys on suora. Burryn mukaan tekoälysiruja voi odottaa jopa 30 prosentin korjausliike, ja hän on kutsunut buumia lopun aluksi.

Osa vedoista rikkoo hänen omaa historiaansa. Tesla ja Caterpillar ovat hänen ensimmäiset lyhyeksimyyntinsä kyseisissä nimissä, sillä Caterpillarissa hän on aiemmin ollut ostajan puolella.

Heinäkuun toisena päivänä listalle tuli Micron, jonka osake oli noussut alkuvuonna yli 240 prosenttia. Burry perusteli vetoa yhtiön syklisyydellä ja totesi, että ”Micron on syklisempi kuin mikään muu”.

Aiemmat vedot ovat tuottaneet. Palantirin kurssi on laskenut noin 35 prosenttia siitä, kun Burry avasi position, eikä hän ole irrottanut otettaan.

Kaikki eivät usko Hongkongin käänteeseen

Burry ei ole näkemyksensä kanssa yksin. Myös Morgan Stanley on kehottanut ostamaan Hongkongin osakkeita kurssilaskuissa ja perustellut kantaansa yhtiöiden tulosnäkymillä.

Vastakkaisiakin ääniä kuuluu. Osa analyytikoista huomauttaa, että Kiinan kotimainen kulutus ei ole selvästi elpynyt ja verkkokaupan kilpailu on kovaa, joten arvostusten korjautuminen voi jäädä hitaaksi.

Hang Sengin heikkous kertoo laajemmasta epäluottamuksesta. Indeksin suurimmat yhtiöt kuten matkailuyhtiö Trip.com ja Alibaba ovat painuneet alaspäin koko alkuvuoden.

Puolijohde-ETF:ää vastaan Burry on jatkanut myyntioptioidensa juoksuaikaa maaliskuuhun 2027 saakka. Rotaatio Koreasta ja Japanista Hongkongiin on toistaiseksi hänen kirjoituksissaan, ei vielä kursseissa.