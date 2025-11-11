Michael ”Big Short” Burry: Hyperskaalaajat paisuttelevat tuloksiaan keinotekoisesti

Sijoittaja ja hedgerahastonhoitaja Michael Burry on jälleen herättänyt huomiota ulostulollaan sosiaalisessa Mediassa. Viestipalvelu X:ssä hän väittää niin sanottujen hyperskaalaajien liioittelevan tuloksiaan venyttämällä jättimäisten tekoälyinvestointien poistoaikoja.

Hyperskaalaajat ovat suurimpia teknologiayhtiöitä, jotka operoivat valtavia globaaleja konesaliverkostoja ja pilvipalveluita, kuten Amazon (AWS), Microsoft (Azure) ja Google (Google Cloud). Ne pystyvät skaalaamaan infrastruktuuria, kapasiteettia sekä palvelutarjontaa poikkeuksellisen laajasti nopeasti muuttuvan kysynnän mukaan, ja investoivat vuosittain kymmeniä miljardeja dollareita datakeskuksiin, teknologiaan ja verkkoihin.

Hyperskaalaajat ovat kuluvana vuonna investoineet tekoälyyn ja AI-infrastruktuuriin yhteensä arviolta 300–350 miljardia dollaria, ja koko vuoden päästessä päätökseen summa voi yltää jopa yli 370 miljardiin dollariin. Amazonin oma investointitaso AI-alueella on arviolta 100–125 miljardia, Microsoftin 80 miljardia, Googlen 91–93 miljardia ja Metan noin 65–75 miljardia dollaria.

Valtaosa näistä pääomakuluista kohdistuu datakeskuksiin, tekoälypiireihin, palvelimiin ja tekoälypilvipalveluihin; noin 60 prosenttia kokonaisinvestoinneista liittyy suoraan tekoälylaitteisiin ja -verkkoihin.

Burryn näkemyksen mukaan hyperskaalaajat ovat kaunistelevat jätti-investointien kulujen kohdistamista yksittäisille vuosille.

”Poistojen aliarviointi pidentämällä omaisuuserien arvioitua taloudellista käyttöikää keinotekoisesti paisuttaa yrityksen tulosta – tämä on yksi nykyaikaisen ajan yleisimmistä taloudellisista petoksista”, Burry paaluttaa X:ssä.

Understating depreciation by extending useful life of assets artificially boosts earnings -one of the more common frauds of the modern era.



Massively ramping capex through purchase of Nvidia chips/servers on a 2-3 yr product cycle should not result in the extension of useful… pic.twitter.com/h0QkktMeUB — Cassandra Unchained (@michaeljburry) November 10, 2025

Burryin mukaan merkittävä investointien kasvattaminen Nvidia-siruihin ja palvelimiin 2–3 vuoden syklillä ei oikeuta laskentalaitteiden taloudellisen käyttöiän pidentämiseen.

”Silti juuri näin kaikki hyperskaalaajat ovat toimineet. Arvioideni mukaan ne tulevat aliarvioimaan poistot yhteensä 176 miljardilla dollarilla vuosina 2026–2028”, hän arvioi.

Burry väittää, että vuoteen 2028 mennessä Oracle liioittelee tuloksensa 26,9 prosentilla, Meta 20,8 prosentilla, ja muut yhtiöt vastaavasti.

”Mutta tilanne pahenee entisestään”, Burry toteaa.

Michael Burry nousi kuuluisuuteen tarkkanäköisellä ennusteellaan subprime-asuntolainamarkkinoiden romahduksesta ennen vuoden 2008 talouskriisiä. Hänen mielenkiintoinen sijoitusstrategiansa pääsi tämän johdosta jopa parrasvaloihin elokuvassa The Big Short.

Burryn epätavanomainen sijoitusstrategia ja järkkymätön luottamus omiin vakaumuksiin ovat vakiinnuttaneet hänen maineensa taitavana ja epätavanomaisena sijoittajana.

Burryn sijoitusfilosofia perustuu vahvasti arvosijoittamisen periaatteisiin. Lisäksi hänen vastavirtaan kulkeva lähestymistapansa on johtanut hänet usein sijoittamaan huomiotta jätettyihin ja epäsuosittuihin markkinasektoreihin, joissa hän uskoi irrationaalisen myynnin luoneen mahdollisuuksia hankkia aliarvostettuja omaisuuseriä.