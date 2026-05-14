Summa Defence on kassakriisissä – riskinä jopa konkurssi

Suomalainen puolustus- ja turvallisuusteknologiakonserni Summa Defence Oy päätti perustaa vuoden 2024 lopulla droonien tuotantolaitoksen Suomeen ukrainalaisten kumppaneidensa kanssa. Kuva: Summa Defence Oyj.

Suomalainen puolustus- ja turvallisuusteknologiakonserni Summa Defence Oy päätti perustaa vuoden 2024 lopulla droonien tuotantolaitoksen Suomeen ukrainalaisten kumppaneidensa kanssa. Kuva: Summa Defence Oyj.

Summa Defence arvioi, että sen nykyinen käyttöpääoma ei ilman uusia rahoitus- tai maksujärjestelyjä riitä yhtiön seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin eikä strategian toteuttamiseen suunnitellussa laajuudessa.

Yhtiön tämänhetkisen kassavirtaennusteen perusteella nykyisen käyttöpääoman arvioidaan riittävän vain noin kahdeksi kuukaudeksi edellyttäen, että lyhyellä aikavälillä tarvittavat maksu- ja rahoitusjärjestelyt etenevät suunnitellusti.

Yhtiö kertoo tiedotteessaan, että sen maksuvalmiustilanne on tällä hetkellä erittäin kireä, ja yhtiön johto käy aktiivisia neuvotteluja rahoitusasemansa vahvistamiseksi.

Käyttöpääoma tarkoittaa rahaa, joka on sitoutunut yrityksen päivittäiseen pyörittämiseen. Käytännössä se on se erotus, joka jää, kun lyhytaikaisista varoista vähennetään lyhytaikaiset velat.

Yksinkertaistettuna kyse on kolmesta erästä. Varastot ja keskeneräiset työt sitovat rahaa, koska raaka-aineet ja komponentit on maksettu jo ennen kuin valmis tuote on toimitettu asiakkaalle. Myyntisaamiset sitovat rahaa, koska asiakkaat maksavat laskunsa vasta toimituksen jälkeen. Vastaavasti ostovelat vapauttavat rahaa, kun yritys saa itse maksuaikaa omille toimittajilleen.

Kun tilaukset kasvavat nopeasti, käyttöpääoman tarve kasvaa lähes aina mukana. Yhtiön on ostettava materiaalit, maksettava palkat ja sidottava pääomaa keskeneräisiin projekteihin pitkään ennen kuin asiakas maksaa lopullisen kauppahinnan.

Yhtiö tiedotti viime vuoden joulukuussa ehdollisesta käyttöpääomarahoituksesta, jonka arvioitiin turvaavan yhtiön käyttöpääomarahoituksen ensimmäiselle vuosipuoliskolle 2026. Lisäksi yhtiö tiedotti kuluvan vuoden maaliskuun lopussa ottaneensa kyseisen rahoituksen täysimääräisesti käyttöön merkittävästi kasvaneen tilauskannan ja toimitusvolyymien seurauksena.

Mistä kassakriisi johtuu?

Kun tilaukset kasvavat nopeasti, käyttöpääoman tarve kasvaa lähes aina mukana. Yhtiön on ostettava materiaalit, maksettava palkat ja sidottava pääomaa keskeneräisiin projekteihin pitkään ennen kuin asiakas maksaa lopullisen kauppahinnan.

Tämä on juuri se ilmiö, johon Summa Defence viittaa tiedotteessaan: kasvava tilauskanta ei ole välittömästi kassavirtaa, vaan ensin se on menoja.

Yhtiön mukaan vuoden 2026 aikana yhtiön tilauskanta ja toimitusprojektien määrä ovat kehittyneet tiedotetusti ennakoitua voimakkaammin, mikä on lisännyt ja lisää käyttöpääoman tarvetta aiemmin arvioitua enemmän. Erityisesti tuotanto, materiaalihankinnat ja toimitusprojektit sitovat Summa Defencen käyttöpääomaa ennen kuin käyttöpääomapanostukset muuttuvat katteeksi.

Käyttöpääoman tarvetta lisäävät myös konsernin tappiollisista liiketoiminnoista sekä rahoitusrakenteesta johtuvat velvoitteet sekä se, että osa konsernin liiketoiminnoista on edelleen kehitys- tai kasvuvaiheessa eikä vielä tuota positiivista kassavirtaa.

Yhtiö on aiemmin tiedottanut arvioivansa strategisia vaihtoehtoja tappiollisen Summa Energy Oy:n osalta.

Nämä tekijät yhdessä aiemmin tiedotetun käyttöpääomarahoituksen täysimääräisen käyttöönoton kanssa ovat kiristäneet konsernin maksuvalmiustilannetta merkittävästi.

Taloudellisessa ohjeistuksessaan Summa Defence arvioi, että sen jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto vuonna 2026 on 110-120 miljoonaa euroa ja käyttökatteen odotetaan kääntyvän positiiviseksi vuoden 2026 aikana. Kasvun ja kannattavuuden painopisteen odotetaan kohdistuvan jälkimmäiselle vuosipuoliskolle.

Taloudellisen arvion taustalla on yhtiön vahvistunut tilauskanta, joka oli maaliskuun lopussa yhteensä 134 miljoonaa euroa. Puolustus- ja turvallisuussektorin osuus tilauskannasta on 75 miljoonaa euroa.

Yhtiö valmistelee rahoitusasemansa vahvistamista

Yhtiö ei muuta antamaansa taloudellista ohjeistusta ja tähän perustuen arvioi uuden käyttöpääoman tarpeensa olevan noin 10-20 miljoonaa euroa seuraavan 12 kuukauden aikana riippuen tilausten myöhemmin tarkentuvista toimitusajoista.

Yhtiön tavoitteena on vahvistaa rahoitusasemaansa toteuttamalla valmistelussa olevat oman pääoman ehtoinen osakeanti, osakeanteja tai OYL 10:1 erityisten oikeuksien suuntaaminen sekä vieraan pääoman ehtoinen rahoitusjärjestely tai rahoitusjärjestelyjä tai näiden yhdistelmiä yhdessä tai useammassa erässä vuoden 2026 aikana.

Yhtiöllä on käynnissä aktiiviset neuvottelut merkintäsitoumusten ja -takausten vastaanottamiseksi.

Summa Defencen toteuttamien ja edelleen toteutettavien kustannussäästöohjelmien vaikutukset näkyvät kannattavuutta parantavina 2026 jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Yhtiö varoittaa, että mikäli se ei saa suunniteltua rahoitusta ja kannattavuuden parannusta toteutettua suunnitellusti tai riittävässä laajuudessa, sillä voi olla olennainen haitallinen vaikutus yhtiön liiketoimintaan, rahoitussopimusehtojen täyttämiseen, taloudelliseen asemaan, kannattavuuteen, maksuvalmiuden menettämiseen ja toiminnan jatkuvuuteen.

Maksuvalmiuden menettäminen voi johtaa yhtiön selvitystilaan joutumiseen tai yrityssaneeraukseen tai konkurssiin asettamiseen.

Mikä on Summa Defence?

Summa Defence on suomalainen puolustus- ja turvallisuusteknologiakonserni, joka syntyi kesäkuussa 2024 pohjoispohjalaisten sijoittajien Aktiiviomistajat-yhteenliittymän aloitteesta. Yhtiön strategia on yksinkertainen mutta kunnianhimoinen: koota suomalaisia puolustus- ja kaksikäyttöteknologian yrityksiä saman katon alle ja rakentaa niistä kansainvälisesti skaalautuva toimija.

Konserni listautui Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalle Helsinkiin ja Tukholmaan keväällä 2025 yhdistymällä energiayhtiö Meriaura Groupin kanssa. Järjestelyssä Meriauran merilogistiikkaliiketoiminta myytiin takaisin entiselle emoyhtiölle, ja uuden konsernin toimitusjohtajaksi nousi Jussi Holopainen.

Liiketoiminta pyörii tytäryhtiöiden kautta. Niihin lukeutuvat viranomaisveneitä ja pieniä laivoja rakentava Uudenkaupungin Työvene, imuruoppaajia valmistava Aquamec, monitoimityökoneita tekevä Lännen Tractors, erikoiskontteja ja tilamoduuleita tuottava IntLog sekä lisätyn todellisuuden älylaseihin keskittyvä latvialainen Lightspace Group.

Lisäksi konserni on perustanut Summa Dronesin, joka kehittää miehittämättömiä ilma-, maa- ja meridrooniratkaisuja yhdessä ukrainalaiskumppanin kanssa.

Mukana kulkee myös Meriaura-fuusion perintönä uusiutuvan energian liiketoiminta Summa Energy, joka toimittaa aurinkolämpö- ja aurinkosähköjärjestelmiä. Tämä on ollut konsernin tappiollisin osa, ja yhtiö on ilmoittanut arvioivansa sen strategisia vaihtoehtoja.

Strateginen ydin on niin sanottu dual-use- eli kaksikäyttöteknologia: tuotteita ja järjestelmiä, joilla on käyttöä sekä siviili- että puolustussektorilla. Konserni on määritellyt itselleen viisi painopistealuetta, jotka ovat maa, meri, ilma, avaruus ja kyber. Keskipitkän aikavälin liikevaihtotavoite on 500 miljoonaa euroa, mikä on moninkertainen verrattuna nykyiseen tasoon.

Pörssitaival on ollut kaikkea muuta kuin mutkaton.

Yhtiö on kärsinyt korkeasta johdon vaihtuvuudesta, sen ohjeistuksen lykkäämisestä seurasi syksyllä 2025 osakkeen romahdus, ja nyt akuutti käyttöpääomavaje uhkaa kasvuyhtiön etenemistä.

Tilauskannan voimakas kasvu on samalla sekä konsernin keskeinen vahvuus että rahoituspaineen lähde.

Yhtiön johtoryhmän jäsen Hanna Kyrki on ilmoittanut jättävänsä tehtävänsä yhtiössä henkilökohtaisista syistä. Hän on toiminut yhtiön johtoryhmän jäsenenä elokuusta 2025 lähtien. Kyrki jättää yhtiön viimeistään 13. marraskuuta tänä vuonna ja hänen vastuualueensa hoidetaan jatkossa yhtiön johdon toimesta.