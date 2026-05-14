Terveyssektorin ETF-rahastot alekorissa – sijoitusjohtaja näkee ostopaikan

Yhdysvaltain terveyssektori hinnoitellaan muhkealla alennuksella S&P 500 -indeksiin verrattuna. Sektorin kannattavuus ei silti ole hiipunut.

Varainhoitoyhtiö WisdomTreen Yhdysvaltain osakesijoituksista vastaava johtaja Jeff Weniger nosti tiistaina X-palvelussa esiin arvostuseron, joka pistää silmään. Yhdysvaltain terveyssektori hinnoitellaan nyt liikevaihtokertoimella 58 prosenttia halvemmaksi kuin S&P 500 -indeksi.

Sektorin P/S-luku eli osakekurssin suhde liikevaihtoon on 1,47. S&P 500 -indeksillä sama tunnusluku on 3,50.

Alennukselle on vaikea löytää fundamenteista. Terveyssektorin oman pääoman tuotto eli ROE on 18,5 prosenttia, mikä vastaa yleisindeksin keskimääräistä tasoa.

Kannattavuusprofiili on siis käytännössä sama, mutta hinta alle puolet.

How about an overweight to Healthcare in US equity allocations? This sector has drifted to a 58% discount to the S&P 500 on a price-to-sales ratio basis, even though the sector has the same profitability profile as the market (they both have a Return on Equity of 18.5%). With… pic.twitter.com/VpW665MUMm — Jeff Weniger (@JeffWeniger) May 12, 2026

Pidemmällä aikavälillä trendi on yksisuuntainen. Terveyssektorin liikevaihtokerroin on valunut alaspäin vuosien mittaan, ja Weniger huomauttaa nykytason alittavan jopa elokuun 2008 lukemat eli ajankohdan juuri ennen finanssikriisin kärjistymistä. S&P 500 on kulkenut vastakkaiseen suuntaan ja hinautunut nykyiseen 3,50:een.

Eron leveys on poikkeuksellinen. S&P 500 hinnoitellaan yli kaksinkertaisella kertoimella terveyssektoriin nähden, kun ennen finanssikriisin kärjistymistä luvut olivat selvästi lähempänä toisiaan.

Tekoälyhuuma ja lääkepolitiikka painavat sektoria

Selityksiä alennukseen löytyy useita. Sijoittajien rahat ovat valuneet tekoäly-yhtiöihin ja puolijohteisiin, ja terveydenhuollon orgaaninen kasvu on jäänyt vaisuksi koronarokotteiden vetämän huipun jälkeen.

Myös politiikka painaa terveyssektoria Yhdysvalloissa. Lääkkeiden hinnoittelu on toistuvasti otsikoissa, ja paine suuria lääkeyhtiöitä kohtaan on jatkunut hallintojen vaihtuessakin. Vakuutusyhtiöitä rasittavat Medicare- ja Medicaid-järjestelmien rahoituspaineet.

Patenttikallio uhkaa monia lääkejättejä. Termi viittaa tilanteeseen, jossa avainlääkkeen myyntisuoja päättyy ja rinnakkaisvalmistajat valtaavat markkinaa nopeasti.

GLP-1-luokan painonpudotuslääkkeiden kysyntäbuumi on hyödyttänyt etupäässä kahta yhtiötä, jolloin muut sektorin nimet ovat jääneet sijoittajien varjoon. Biotekniikkayhtiöiden arvostuksia tuki aiemmin matala korkotaso, mutta korkojen nousu pakotti markkinan arvioimaan kertoimet uusiksi.

Hajautettu pääsy onnistuu ETF-rahastoilla

Suomalainen piensijoittaja pääsee terveyssektorille ilman osakepoimintaa UCITS-säänneltyjen ETF-rahastojen kautta. Vaihtoehtoja löytyy globaaliin, yhdysvaltalaiseen ja eurooppalaiseen hajautukseen, ja kulut ovat painuneet matalalle.

Laajimmin hajauttaa Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C, joka seuraa MSCI World Health Care -indeksiä ja kattaa kehittyneiden markkinoiden terveyssektorin. Rahaston hallinnointipalkkio on 0,25 prosenttia vuodessa, varat 2,7 miljardia euroa ja kotipaikka Irlanti.

Pelkästään Yhdysvaltain markkinaan keskittyy iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF (Acc). Rahasto seuraa S&P 500 Capped 35/20 Health Care -indeksiä, jossa suurimman yhtiön paino on rajattu 35 prosenttiin ja muiden 20 prosenttiin. Hallinnointipalkkio jää 0,15 prosenttiin vuodessa, mikä on sektorirahastoksi poikkeuksellisen alhainen. Varat ovat noin kaksi miljardia euroa.

Euroopan terveysjättejä seuraa Amundi STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc. Vertailuindeksinä toimii STOXX Europe 600 Health Care, hallinnointipalkkio on 0,30 prosenttia vuodessa ja varat 883 miljoonaa euroa. Rahasto replikoi indeksiä synteettisesti swap-rakenteella, kun kaksi muuta käyttää täysreplikointia.

Kaikissa kolmessa ETF-rahastossa osingot sijoitetaan uudelleen rahastoon.

Arvostusero ei pysy ikuisesti yhtä leveänä, jos terveyssektorin kannattavuus säilyy yleisindeksin tasolla.