Sijoitussalkun hajauttamisessa kannattaa hyödyntää faktoreita – mistä on kyse?

Finanssitalo SoFi:n päästrategi Liz Thomas korostaa hajauttamisen merkitystä sijoittamisessa.

”Aina kun salkkuun kasaantuu liikaa sijoituksia yhteen kohteeseen, hajauttaminen on erityisen tärkeää pitää mielessä. Mutta kun markkinat tekevät uusia huippuja lähes päivittäin, tämä korostuu entisestään”, Thomas kertoo artikkelissaan.

Yhdysvalloissa osakeindeksit ovat löytäneet jälleen uudet huiput.

Usein hajauttaminen mielletään useiden osakkeiden ostamista salkkuun. Thomasin mukaan kyse ei kuitenkiaan ole pelkästään erilaisten osakkeiden lisäämisestä salkkuun, vaan erilaisten ajureiden eli tuottojen taustatekijöiden huomioimisesta.

”Yksi tapa arvioida sitä, mitkä tekijät markkinoita ohjaavat, on tarkastella faktoreita – nämä ovat arvopapereiden erityispiirteitä, jotka vaikuttavat niiden tuottoihin erilaisissa markkinatilanteissa”, Thomas kertoo.

Sijoittajalle hyvä tapa hajauttaa osakesijoitusten riskiä on siis myös hajauttaa faktoririskiä, Thomas toteaa.

Sijoittamisen faktorit ovat ominaisuuksia tai mitattavia attribuutteja, kuten arvo, koko tai volatiliteetti, jotka selittävät riskien ja tuottojen eroja arvopaperiryhmien välillä. Faktorit auttavat sijoittajia ymmärtämään, miksi jotkin omaisuuserät tuottavat paremmin tai heikommin ajan myötä, ja niiden perusteella voidaan rakentaa systemaattisia sijoitusstrategioita.

Faktorit voivat olla yrityksen tai omaisuuserän dataan perustuvia fundamentteja tai laajempiin taloudellisiin olosuhteisiin liittyviä makrotaloudellisia tekijöitä. Käytännössä sijoittajat hyödyntävät usein tyylifaktoreita, kuten arvo, koko, momentum ja kasvu, joilla on havaittu olevan pysyvä yhteys tuottoihin eri markkinoilla ja aikakausina.

Momentum- ja kasvufaktorit vievät markkinoita

Thomasin mukaan viime vuosina markkinoita ovat yhä voimakkaammin ohjanneet momentum- ja kasvufaktorit.

”Kun tarkastellaan lähemmin, päädytään sektoreihin, jotka altistuvat eniten juuri näille faktoreille – eli niin sanottujen suurten teknologiayhtiöiden vaikutuspiiriin: teknologia, viestintä ja harkinnanvarainen kulutus. Ei ole yllättävää, että nämä sektorit ovat tällä hetkellä markkinoiden kalleimpia.”

Momentum-faktori perustuu siihen, että arvopaperit, jotka ovat tuottaneet hyvin viime aikoina, tuottavat todennäköisesti hyvin jatkossakin. Vastaavasti ne arvopaperit, jotka ovat jääneet jälkeen, jatkavat yleensä heikkoa kehitystään.

Momentum-faktori kuvaa ilmiötä, jossa viimeaikaiset menestyjät houkuttelevat lisää sijoituksia esimerkiksi sijoittajakäyttäytymisen tai markkinadynamiikan vuoksi, ja se on dokumentoitu tuottolähde pitkällä aikavälillä. Momentum-painottunut salkku korostaa viime aikojen vahvaa tuottokehitystä omaavien yhtiöiden tai omaisuuserien osuutta.

USA:n S&P 500 -osakeindeksin kehitys viimeisen viiden vuoden aikana. Kuva: Koyfin.

Kasvufaktori tarkoittaa puolestaan ominaisuutta, joka liittyy yrityksiin, joiden tulos tai liikevaihto kasvaa keskimääräistä nopeammin. Kasvufaktori-sijoittaminen suosii omaisuuseriä, joilla on vahvoja toteutuneita tai ennustettuja kasvulukemia, oletuksena että nämä yhtiöt ylittävät laajemman markkinan kehityksen.

Kasvufaktori painottaa vähemmän arvostustekijöitä ja enemmän liiketoiminnan kasvumahdollisuuksia ja tulevan kannattavuuden potentiaalia.

Kaksi sektoria tarjoaa hyvää hajautushyötyä

Jos sijoittaja hajauttaa ajureita, kannattaa lisäksi omistaa sektoreita, jotka eivät ole yhtä herkkiä kasvulle ja momentumin tuottotekijöille, Thomas neuvoo.

Mitä ovat tällaiset faktorit? Thomasin mukaan sykliset ja defensiiviset sektorit sisältävät vähemmän momentum- ja kasvufaktoreiden vaikutusta.

Markkinoiden ollessa ennätyskorkealla, on myös tärkeää hajauttaa arvostusriskiä, eli nii sanottua arvostuskertoimien nousun riskiä, Thomas kertoo.

”Tämä tarkoittaa, että tulee välttää myös muita sektoreita, joiden arvostustaso on historiallisesti – ja suhteessa koko S&P 500:aan – poikkeuksellisen korkea.”

Lisäksi nykyinen makroympäristö ja geopoliittiset riskit on syytä huomioida. Thomasin mukaan esimerkiksi teollisuussektoriin liittyy tällä hetkellä paljon epävarmuutta tullien vuoksi, minkä vuoksi hän pidä sitä erityisen houkuttelevana.

Thomas löytää muutamia sektoreita, jotka tarjoavat faktoreiden näkökulmasta nyt hyvää hajautushyötyä.

”Kaikkia riskejä sijoittaja ei toki voi välttää, mutta sektorit, jotka vaikuttavat tarjoavan hajautushyötyä ilman voimakasta altistumista makro-, poliittiselle tai arvostusriskille, ovat terveydenhuolto ja energia. Kaksi muuta harkittavaa ovat rahoitus ja kiinteistöt – molemmat voivat hyötyä korkojen laskusta eri syistä kuin teknologiajätit.”

Thomas korostaa, että sijoittajan tehtävä on rakentaa mahdollisuuksia tuottoon samalla kun ottaa huomioon keskeisimmät riskit.

”Nykyisessä markkinatilanteessa, vaikka olenkin edelleen optimistinen ja uskon nousumarkkinaan, pidän erittäin tärkeänä hajauttaa salkkua ja kokeilla muitakin vaihtoehtoja”, hän neuvoo.