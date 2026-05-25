Nightingale Health vie verikokeensa Sveitsin ja Etelä-Afrikan longevity-buumiin, mutta luvut kertovat hitaasta kaupallistumisesta

Nightingale Health tiedotti 22. toukokuuta aiesopimuksesta, jonka myötä yhtiön verikoepalvelu Nightingale Health Check istutetaan sveitsiläisen Formula 100 Healthin pitkäikäisyysohjelmiin Sveitsissä ja Etelä-Afrikassa. Erillistä uutta palvelua ei lanseerata, vaan testi tulee saataville Formula 100 Healthin olemassa olevan kumppaniverkoston kautta.

Käytännössä kyse on jakelusopimuksesta, jossa Nightingale toimittaa diagnostisen sisällön ja kumppani hoitaa asiakaskontaktin. Ensimmäiset asiakkaat Zürichissä saavat testin käyttöönsä yhtiön mukaan tänä kesänä, ja Sveitsistä toiminta on tarkoitus laajentaa muualle maahan.

Etelä-Afrikan osalta tavoite on kunnianhimoisempi. Siellä Formula 100 Health aikoo rakentaa verikokeen varaan kokonaan uuden ennaltaehkäisevän terveydenhuollon toimintamallin, joka nojaa varhaiseen riskien tunnistamiseen ja jatkuvaan elintapaohjaukseen. Keskustelut kumppaneista ovat käynnissä terveydenhuollon, ikääntyneiden asumisen ja hotellialan toimijoiden kanssa.

Longevity eli pitkäikäisyys viittaa terveysalan kasvavaan segmenttiin, jossa pyritään lisäämään terveiden elinvuosien määrää elintapoihin, ravitsemukseen ja liikuntaan puuttumalla. Formula 100 Health toimii Kapkaupungissa, Lontoossa, Zürichissä ja Dubaissa, ja sen perustajiin lukeutuu lääketieteellinen johtaja Anna Erat.

Toimitusjohtaja Teemu Suna korostaa kumppanin nopeaa pääsyä asiakkaisiin kahdella markkinalla. Se on Nightingalelle keskeistä, sillä yhtiön oma kaupallinen ylösajo on edennyt hitaasti.

”Formula 100 Healthillä on verkosto, jonka avulla voimme saavuttaa asiakkaita nopeasti Sveitsissä ja Etelä-Afrikassa. Heidän palvelunsa on rakennettu juuri sellaisen mitattavan, näyttöön perustuvan ennaltaehkäisyn ympärille, jota Nightingale Health Check on suunniteltu tukemaan. Odotamme innolla, että ensimmäiset asiakkaat Zürichissä saavat Health Checkin käyttöönsä tänä kesänä”, Suni kertoo.

Yhdestä verinäytteestä riskiprofiili viidelle sairaudelle

Nightingalen liiketoiminnan ydin on verianalyysiteknologia, joka tunnistaa sairastumisriskejä laajan biomarkkerimittauksen avulla. Prosessi alkaa verinäytteen NMR-mittauksesta, jossa hyödynnetään skaalautuvaa laboratorioautomaatiota. Mittauksesta syntyvä spektridata muunnetaan biomarkkereiden pitoisuuksiksi koneoppimisalgoritmien ja muiden ohjelmistojen avulla.

Health Check tuottaa yhdestä verinäytteestä kymmenen vuoden riskiprofiilin viidelle krooniselle sairaudelle, joita ovat sydäninfarkti, aivohalvaus, tyypin 2 diabetes, krooninen munuaistauti ja rasvamaksatauti. Lisäksi testi antaa 40 kliinisesti validoitua veriarvoa.

Skaalautuvuus on yhtiön myyntiargumentti. Krooniset sairaudet aiheuttavat yhtiön mukaan noin 75 prosenttia maailman kuolemista, mutta väestötason riskien tunnistamiseen ei ole aiemmin ollut edullista työkalua. Nightingale tähtää juuri tähän aukkoon.

Tieteellinen pohja on poikkeuksellisen vahva suomalaiselle kasvuyhtiölle. Teknologia on validoitu yli 900 vertaisarvioidussa julkaisussa, ja sitä käytetään esimerkiksi brittiläisessä UK Biobank -tutkimuksessa. Suomessa testi on jo kansallisessa käytössä, ja yli 200 000 ihmistä on saanut tuloksensa.

Asiakkaita yhtiöllä on yli 34 maassa, ja tytäryhtiöt sijaitsevat muun muassa Japanissa, Yhdysvalloissa, Singaporessa ja Iso-Britanniassa. Yhtiön B-sarjan osake on listattu Nasdaq Helsingin päälistalle.

Ansaintalogiikka jakautuu käytännössä kahteen jalkaan. Toisen muodostavat tutkimusasiakkaat, jotka ostavat näytteiden analysointia laajoihin terveyshankkeisiin, ja toisen terveydenhuollon kumppanuudet, joissa testi pyritään tuomaan kliiniseen käyttöön. Formula 100 Health -sopimus kuuluu jälkimmäiseen luokkaan.

Liikevaihto junnaa, kassa kuluu

Tuore puolivuotiskatsaus paljastaa, miksi kaupallisen läpimurron tahti kiinnostaa sijoittajia. Tilikauden 2026 ensimmäisellä puoliskolla, joka kattaa heinä-joulukuun 2025, yhtiön liikevaihto kasvoi neljä prosenttia 2,4 miljoonaan euroon. Vuotta aiemmalla vastaavalla jaksolla luku oli 2,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön suuret tutkimushankkeet, kuten Aalborgin yliopiston 2,4 miljoonan euron ja italialaisen Moli-Sani-hankkeen 0,7 miljoonan euron projektit, tuloutuvat vasta tilikauden jälkimmäisellä vuosipuoliskolla.

Tappio pysyi syvänä. Puolivuotiskauden oikaistu liiketulos painui 8,8 miljoonaa euroa miinukselle, kun vertailukaudella luku oli 9,1 miljoonaa euroa pakkasella.

Huomiota herättää kassan kuluminen. Yhtiön nettokassa oli katsauskauden lopussa 38 miljoonaa euroa, mutta puolen vuoden aikana kassa hupeni noin 9,7 miljoonaa euroa. Tahti on korkea suhteessa siihen, kuinka hitaasti liikevaihto on kasvanut.

Vahva tase antaa pelivaraa, mutta nykyisellä kulutusvauhdilla aikaikkuna kaupalliseen käänteeseen ei ole rajaton.

Kasvutavoite nojaa loppuvuoteen ja tutkimukseen

Yhtiön oma tavoite koko tilikaudelle 2026 on kasvattaa liikevaihtoa vähintään 50 prosenttia edellisvuodesta. Tavoite vaatii voimakasta loppuvuotta, sillä alkupuolisko jäi kauas siitä.

Terveydenhuollon kaupallistuminen on yhtiön akilleenkantapää. Pisimmälle edennyt asiakkuus on yhteistyö Terveystalon kanssa, kun taas muut kumppanuudet ovat yhä pilotti- tai hyvin varhaisessa kaupallisessa vaiheessa. Asiakkuuksien ylösajo vie nykytiedon valossa vähintään muutamia vuosia.

Tätä taustaa vasten Formula 100 Health -kumppanuus asettuu mittakaavaansa. Aiesopimus ei ole sitova kauppasopimus, eikä tiedotteessa mainita euromääräisiä tavoitteita, näytemääriä tai aikataulua Zürichin kesää pidemmälle. Yhtiö ei myöskään kerro, paljonko se itse laskuttaa kumppanin kautta myydyistä testeistä.

Sveitsin ja Etelä-Afrikan avaukset ovat juuri sellaisia kaupallisia siemeniä, joita Nightingale tarvitsee muuttaakseen tieteellisen meriittinsä myynniksi.