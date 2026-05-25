Tulosennusteet nousevat, mutta kurssinousu on nostanut arvostustasoa

Pörssiyhtiöiden tämän vuoden tulosennusteita on nostettu etenkin Yhdysvalloissa, mutta nousu näkyy myös Euroopan ja Helsingin indekseissä.

Yhdysvaltain vuoden 2026 ensimmäisen neljänneksen tulokset nousivat 28,4 prosenttia, kun vain pieni osa yhtiöistä on enää raportoimatta. Seitsemän mahtiyhtiötä nosti tulostaan ensimmäisellä neljänneksellä 63,2 prosenttia, ja muut 493 yhtiötä saavutti 17,4 prosentin tuloskasvun.

Ensimmäisen neljänneksen päättyessä mahtiseitsikon tulosparannusennuste oli 22,5 prosenttia ja muilla yhtiöillä 10,1 prosenttia. Tuloskausi ylitti siis ennusteet selvästi.

Koko vuodelle 2026 S&P 500 -yhtiöiden tulosten ennustetaan kasvavan 22,1 prosenttia ja liikevaihdon 10,4 prosenttia.

Indeksin arvostustaso on nyt 21,1, kun se lasketaan seuraavan 12 kuukauden tulosennusteista. Viiden viimeisen vuoden keskiarvo on ollut 19,9 ja kymmenen vuoden 18,9. Arvostus on siten historiaan nähden hieman koholla.

Markkinoita huolettavat inflaatio ja erityisesti pitkien korkojen nopea nousu. Yhdysvaltain 30 vuoden korko on viimeksi ollut näin korkealla vuonna 2007.

Euroopassa kaikki on toisin

Euroopan Stoxx 600 -yhtiöiden tulosten ennustetaan kasvavan tänä vuonna 14,6 prosenttia. Ensimmäisellä neljänneksellä tuloskasvua kertyi 11,5 prosenttia, energiayhtiöt pois lukien 7,0 prosenttia. Liikevaihdon arvioidaan samaan aikaan supistuneen 0,4 prosenttia ja energiayhtiöitä lukuun ottamatta 0,7 prosenttia.

Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden tuloskasvuksi ennustetaan kuluvana vuonna 21,3 prosenttia. Ensimmäisellä neljänneksellä liikevoitto kasvoi 18,2 prosenttia.

Neste, Orion, Fortum ja Nokia pois lukien ensimmäisen neljänneksen liikevaihto laski 0,1 prosenttia ja vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi vain 2,7 prosenttia. Toki nämä neljä yhtiötä pelastivat alkuvuoden tuloksen. Koko vuonna samaa ei ole odotettavissa, sillä viime vuoden jälkimmäinen vuosipuolisko oli varsin hyvä.

Vuoden 2025 ensimmäinen neljännes oli heikoin sitten koronavuoden 2020. Ei ihme, että media uutisoi lauantaina näkyvästi Suomen talouskasvun olleen OECD-maiden kärjessä tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Neste kannattelee Helsingin tuloskasvua

Analyytikot ovat nostaneet päälistan tulosennusteita noin kahdella prosenttiyksiköllä 21,3 prosenttiin maalis-huhtikuussa. Lähes puolella pörssiyhtiöistä ennusteita on samaan aikaan alennettu, mutta tuntuvia korotuksia on tehty etenkin Nesteelle ja muutamalle muulle yhtiölle.

Tuoreiden ennusteiden mukaan päälistan yhtiöiden yhteenlaskettu tulos nousee kuluvana vuonna 20,8 miljardiin euroon viime vuoden 17,2 miljardista. Suurimman tuloksentekijän Nordean osuus pois lukien tulosparannus on peräti 30 prosenttia.

Toimialojen erot ovat suuret. Konepajojen tuloksen ennustetaan paranevan 12 prosenttia eli 378 miljoonaa euroa ja metsäyhtiöiden 21 prosenttia eli 214 miljoonaa euroa. Perusmetalliyhtiöiden tulos kohenee ennusteissa peräti 133 prosenttia eli 432 miljoonaa euroa.

Telealan tuloskasvuksi ennakoidaan 26 prosenttia eli 655 miljoonaa euroa ja Fortumin 27 prosenttia eli 196 miljoonaa euroa. Selvästi suurin yksittäinen tekijä on Neste, jonka tulos kasvaa ennusteen mukaan 1 206 prosenttia eli 1 736 miljoonaa euroa. Yksin Nesteen osuus koko pörssin tulosparannuksesta on 47 prosenttia.

Kaupan ja liikenteen yhtiöiden tulosten arvioidaan kohoavan 23 prosenttia eli 128 miljoonaa euroa ja terveydenhuollon 10 prosenttia eli 60 miljoonaa euroa. Vaisuimmaksi jää pankkisektori, jonka tuloskasvu jää ennusteissa yhteen prosenttiin eli 32 miljoonaan euroon.

Arvostus kohosi yli pitkän aikavälin

Helsingin pörssin arvostus on huhtikuun lopun markkina-arvoilla ja vuoden 2026 tulosennusteilla 18x, kun pitkän aikavälin taso on ollut noin 16x.

Nordea on markkina-arvoltaan ja tulokseltaan suuri, mutta sen P/E-luku eli osakkeen hinnan suhde tulokseen on vain noin 12x. Ilman Nordeaa pörssin P/E-luku on 23,4x eli selvästi S&P 500 -yhtiöitä korkeampi.

Jos päälistan yhtiöt parantaisivat tulostaan tänä vuonna vaikkapa vain 15 prosenttia, nykyinen P/E-luku olisi 19x eli hieman S&P 500 -indeksiä matalampi.

Euroopan Stoxx 600 -yhtiöiden P/E-luku on 14,8x eli noin viidenneksen matalampi kuin Helsingin päälistan yhtiöillä.