Stoxx 600 -yhtiöille ennustetaan tuloslaskua 2025 viimeisellä neljänneksellä

Stoxx 600 (virallisesti STOXX Europe 600) on laaja eurooppalainen osakeindeksi, joka seuraa 600 suurimman ja vaihdetuimman pörssiyhtiön kurssikehitystä Euroopan kehittyneillä markkinoilla ja kattaa noin 90 prosenttia alueen sijoituskelpoisesta markkina-arvosta.
Tuoreiden (15.1.2025) analyytikkoennusteiden mukaan Stoxx 600 -indeksiyhtiöiden tulosten ennustetaan laskeneen 4,1 prosenttia vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä verrattuna vuoden takaiseen neljännekseen. Pois lukien energiasektori, tulosten ennustetaan laskeneen 4,9 prosenttia.
Analyytikot ovat laskeneet vuoden 2025 viimeisen neljänneksen tulosennusteita vuoden 2025 marraskuun loppupuolen -2,7 prosentista tammikuun puolen välissä olevaan -4,1 prosenttiin.
Koko vuodelta 2025 Stoxx 600-indeksiyhtiöiden tulosten ennustetaan laskeneen 1,4 prosenttia vuoden 2024 tuloksiin verrattuna. Vuodelle 2026 tuloskasvuennuste analyytikoilla on noin +6 prosenttia.
Vuoden 2025 viimeisen neljänneksen liikevaihtojen ennustetaan laskeneen 2,9 prosenttia ja pois lukien energiasektori, liikevaihtojen ennustetaan nousseen 1,1 prosenttia. Koko vuodelta 2025 viimeisen neljänneksen liikevaihtojen ennustetaan laskeneen 1,0 prosenttia.
Maakohtaiset tulosennusteet ovat yllättäviä, sillä analyytikot ennustavat Stoxx 600-yhtiöistä suomalaisten yhtiöiden tulosten kasvaneen vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä 13,5 prosenttia, kun esimerkiksi ruotsalaisten yhtiöiden tulosten ennustetaan laskeneen 1,1 prosenttia ja saksalaisten yhtiöiden tulosten laskeneen 9,7 prosenttia.
Oma ennusteeni Helsingin pörssin vuoden 2025 viimeisen neljänneksen liikevaihdon kasvuksi on +2 prosenttia ja vertailukelpoisen liikevoittosumman +14 prosentin kasvulle.
Mielenkiintoisesti Stoxx 600-suomalaisten indeksiyhtiöiden tuloskasvuennuste viimeiselle neljännekselle on +13,5 prosenttia. Toki suomalaisia yhtiöistä on Stoxx 600-indeksissä vain noin kymmenkunta.
Stoxx 600-yhtöiden arvostustaso perustuen analyytikoiden seuraavien 12 kuukauden tuloksiin, on edelleen varsin matala. Tuoreimpien (15.1.2026) ennusteiden mukaan Stoxx 600-indeksiyhtiöiden keskimääräinen P/E-luku on 15,4x, kun 10 viimeisen vuoden keskiarvo on 14,2x kertainen.
Analyytikoiden konsensusennuste Helsingin pörssin päälistan yhtiöille on noin 17x eli hieman Stoxx 600-yhtiöitä korkeampi. Analyytikot ennustavan Helsingin pörssin päälistan yhtiöiden kasvattavan tuloksia noin 15 prosenttia vuonna 2026.
Stoxx 600-yhtiöiden arvostustaso perustuen vuoden 2025 tuloksiin on noin 38x, eli korkea, mikä johtuu osittain energiayhtiöiden heikosta tuloksesta ja viime vuoden kaksinumeroisesta kurssinoususta.
Oma ennusteeni Helsingin pörssin P/E-luvusta vuoden 2025 tuloksilla on noin 20x ja 3-5 prosenttia laskevilla tuloksilla.