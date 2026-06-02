Savox hakeutuu pörssiin puolustusbuumin imussa

Savox Communications ei olisi voinut valita listautumisajankohtaa paremmin. Helsingin pörssi on kivunnut vuoden aikana voimalla, ja yhtiö astuu pörssipolulle aikana, jolloin puolustusalan yhtiöiden arvostukset ovat saaneet vetoapua geopolitiikan kiristymisestä.

Yhtiö valmistaa kriittisen viestinnän laitteita ja ratkaisuja puolustus-, turvallisuus- ja suojausmarkkinoille, ja sen loppuasiakkaita ovat muun muassa puolustusvoimat, lainvalvonta sekä palo- ja pelastusorganisaatiot.

Tuoteportfolio kattaa taktiset viestintälaitteet, kuulonsuojaimet, vaativiin olosuhteisiin suunnitellut ICT-laitteet, rauniopelastusjärjestelmät sekä uuden sukupolven intercom- ja tilannekuvaratkaisut. Käytännössä kyse on laitteista, joiden on toimittava silloin kun muu ei toimi, eli kentällä, melussa ja paineen alla.

Liiketoiminta jakautuu kolmeen lohkoon. Puolustukseen luetaan esimerkiksi jalkautuneen sotilaan ja ajoneuvojen viestintäratkaisut sekä aktiivinen kuulonsuojaus. Turvallisuuden ja suojauksen alueelle kuuluvat palo- ja pelastuslaitosten sekä lainvalvonnan ratkaisut, ja teollisuuslohko pitää sisällään muun muassa mekaanisen suunnittelun ja teollisuustietokoneet.

Yhtiön tuotanto tapahtuu pääosin Suomessa, vaikka asiakkaita on ympäri maailman. Toimitusjohtaja Jerry Kettunen nostaa tämän esiin kilpailuetuna.

”Vaikka toimimme globaalisti, tuotantomme tapahtuu pääosin Suomessa, mikä tukee laadunhallintaa ja toimitusvarmuutta”, Kettunen toteaa yhtiön tiedotteessa.

Puolustus on viime vuosina kasvanut Savoxin selkeästi suurimmaksi jalaksi. Kettusen mukaan sektori kattoi jo noin 51 prosenttia liikevaihdosta viime vuonna, kun yhtiö on tietoisesti laajentanut toimintaansa juuri sotilaspuolella.

Antivarat taseen vahvistamiseen, Ehrnrooth jää suuromistajaksi

Listautumisen ydin on noin 30 miljoonan euron osakeanti, jolla yhtiö kerää uutta pääomaa. Sen rinnalla osakkeitaan myy suurin omistaja Savox S.A., joka on hallituksen puheenjohtajan Paul Ehrnroothin määräysvaltayhtiö.

Ehrnrooth ei kuitenkaan ole irtautumassa. Pääomistaja kertoo pysyvänsä pitkäjänteisenä omistajana myös listautumisen jälkeen, eräiden muiden omistajien ja yhtiön johdon kanssa. Tämä on listautumisissa tavallinen signaali, jolla sisäpiiri viestii uskovansa yhtiön tulevaisuuteen myös oman lompakkonsa kautta.

Antivarojen käyttötarkoitus on perinteinen kasvuyhtiön lista. Rahaa ohjataan taseen vahvistamiseen, käyttöpääoman ja vaihto-omaisuuden rahoittamiseen sekä rahoituskulujen alentamiseen. Lisäksi varoja kohdistetaan asiakas- ja ohjelmahankkeisiin sekä tuotekehitykseen.

Taseen vahvistaminen ei ole Savoxin kohdalla pelkkä muodollisuus. Yhtiön nettovelka oli vuoden 2025 lopussa noin 36,6 miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 20 prosenttia, joten antivaroille on kysyntää myös rahoitusrakenteen keventäjänä.

Viisi ankkurisijoittajaa, joukossa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Tesi sekä rahastotaloja kuten Danske Invest Finnish Equity Fund ja DNB Asset Management, on sitoutunut merkitsemään osakkeita yhteensä noin 26 miljoonalla eurolla. Ehto on, että yhtiön koko osakekannan arvostus ennen antia on enintään 160 miljoonaa euroa.

Ankkurisijoittaja tarkoittaa institutionaalista sijoittajaa, joka lupautuu mukaan ennen antia ja tuo siihen uskottavuutta. Kun sitoumukset kattavat valtaosan kerättävästä summasta, listautumisen läpimeno ei jää yksittäisten piensijoittajien varaan.

Tavoitteena yli 20 prosentin marginaali vuoteen 2030 mennessä

Savoxin strategia ulottuu vuoteen 2030 ja rakentuu kolmen kokonaisuuden varaan. Yhtiö aikoo kehittää asemaansa kriittisen viestinnän markkinoilla, kiihdyttää kasvua puolustussektorilla ja laajentaa markkina-asemaansa valituilla maantieteellisillä alueilla, etenkin Yhdysvalloissa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.

Keskeinen ajatus on kasvattaa osuutta nykyisten asiakkaiden ostoista. Savox pyrkii myymään olemassa oleville asiakkuuksilleen laajempia järjestelmäkokonaisuuksia ja hyödyntää modulaarista teknologia-alustaansa uusien ratkaisujen kaupallistamisessa.

Samalla yhtiö tavoittelee uusasiakashankintaa vahvistamalla myyntiä ja markkinointia.

Johto arvioi, ettei kasvu vaadi välittömästi raskaita lisäinvestointeja. Yhtiön mukaan nykyinen tuotantokapasiteetti riittää kasvavien volyymien täysimääräiseen valmistukseen ilman merkittäviä uusia investointeja, mikä on kannattavuuden kannalta olennainen viesti.

Ehrnrooth perustelee ajoitusta toimialan rakennemuutoksella.

”Puolustus- sekä turvallisuus- ja suojausalat ovat rakenteellisessa murroksessa, ja markkinoiden odotetaan kasvavan tulevina vuosina. Savoxilla on vahva asema sekä puolustus- että turvallisuus- ja suojaussektoreilla, perustuen pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin, korkeaan luottamukseen ja kykyyn vastata asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin”, hallituksen puheenjohtaja kommentoi.

Kettunen puolestaan asettaa kasvulle konkreettisen riman.

”Tavoitteenamme on kasvattaa liikevaihtoamme keskimäärin vähintään 20 prosenttia vuosittain vuoden 2030 loppuun ulottuvalla jaksolla sekä saavuttaa yli 20 prosentin liiketulosmarginaali ajan kuluessa”, toimitusjohtaja sanoo.

Tilikausi vahvistui, mutta alkuvuosi paljastaa kausivaihtelun

Numerot tukevat kasvutarinaa tilikausitasolla. Liikevaihto nousi vuonna 2025 noin 56,1 miljoonaan euroon edellisvuoden runsaasta 52,5 miljoonasta. Oikaistu liiketulos koheni 7,7 miljoonaan euroon noin 5,9 miljoonasta, ja oikaistu liiketulosmarginaali parani 14 prosenttiin edellisvuoden 11 prosentista.

Myös bruttokate kehittyi suotuisaan suuntaan. Bruttokatemarginaali nousi 45 prosenttiin, kun se vuotta aiemmin oli 40 prosenttia, mikä viittaa tuotevalikoiman ja skaalaetujen vaikutukseen.

Alkuvuoden luvut kertovat toisenlaisen, muttei yllättävän tarinan. Tammi-maaliskuussa liikevaihto kasvoi 10,2 miljoonaan euroon vertailukauden 9,4 miljoonasta, mutta oikaistu liiketulos painui 0,8 miljoonaa euroa tappiolle. Vuotta aiemmin tappio oli vielä syvempi, 1,3 miljoonaa euroa.

Ensimmäisen neljänneksen tappiollisuus on syytä lukea kausivaihtelun valossa eikä hälytysmerkkinä, sillä toimitusvetoisessa laiteliiketoiminnassa tulos painottuu tyypillisesti loppuvuoteen. Tämän puolesta kertoo se, että alkuvuoden bruttokate kohosi 40 prosenttiin vertailukauden 32 prosentista, eli kannattavuuden pohja parani selvästi.

Näkyvyyttä loppuvuoteen tuo tilauskanta, joka on vahvistunut huomattavasti. Maaliskuun lopussa tilauskanta oli noin 61 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli noin 41 miljoonaa euroa. Vahvistettujen tilausten osuus oli noin 35 miljoonaa euroa.

Yhtiö antoi listautumisen yhteydessä myös ohjeistuksen kuluvalle vuodelle. Savox arvioi liikevaihdon kasvavan vuonna 2026 välille 65–75 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketulosmarginaalin asettuvan 14–18 prosenttiin.

Ohjeistuksen alalaita tarkoittaisi noin 16 prosentin liikevaihdon kasvua ja ylälaita noin kolmanneksen loikkaa.