SpaceX tavoittelee pörssihistorian suurinta arvostusta, mutta riittääkö sijoittajia?

SpaceX aloittaa listautumisantinsa virallisen markkinoinnin ensi viikolla. Yhtiö tavoittelee vähintään 1,8 biljoonan dollarin arvostusta, mikä nostaisi sen pörssihistorian kärkeen jo ennen ensimmäistä kaupankäyntipäivää.

Pääomaa raavittaisiin kasaan jopa 75 miljardin dollarin edestä. Toteutuessaan kyseessä olisi kaikkien aikojen suurin listautumisanti.

Into ei kuitenkaan ole pohjaton. Siitä muistuttaa varainhoitojätti deVere Groupin toimitusjohtaja Nigel Green, jonka mukaan sijoittajia odottaa yksi modernin markkinahistorian kovimmista kysynnän koetuksista.

”Markkinat ovat pian selvittämässä, onko sijoittajien nälkä tekoälyä ja teknologiaa kohtaan yhtä syvä kuin moni olettaa”, Green sanoo.

Yhtälöön kuuluu muutakin kuin SpaceX. Jos tekoäly-yhtiöt OpenAI ja Anthropic tulevat pörssiin odotetusti, sijoittajien pitäisi sulattaa lyhyessä ajassa biljoonien dollarien edestä tuoretta osakevarallisuutta.

”Innokkaimmillakin markkinoilla on rajansa”, hän toteaa.

Starlink kasvatti liikevaihdon lähes 19 miljardiin

Liiketoiminnan moottori on nykyään satelliittiyhteyksiä myyvä Starlink. Sen ansiosta SpaceX ylsi viime vuonna lähes 19 miljardin dollarin liikevaihtoon, ja palvelulla on jo yli 10 miljoonaa asiakasta eri puolilla maailmaa.

Yhtiön saavutuksia Green ei lähde vähättelemään. ”Kukaan ei voi kiistää sitä, mitä SpaceX on tehnyt”, hän toteaa. Yhtiö on hänen mukaansa mullistanut kaupallisen avaruuslentämisen kustannusrakenteen ja rakentanut maailmanlaajuisen viestintäverkon.

Kannattajille listautuminen tarjoaa pääsyn moneen teemaan kerralla.

”Tukijat näkevät yhdessä sijoituksessa satelliittiyhteydet, tekoälyinfrastruktuurin, puolustusteknologian, laukaisupalvelut ja avaruuden tulevat liiketoimintamahdollisuudet”, Green kuvaa.

Houkutuksen keskellä kannattaisi silti pysyä kurinalaisena. Sen Green nostaa esiin terävästi. ”Hyvä yhtiö ja hyvä osake eivät aina ole sama asia.”

Hinnoittelu mietityttää sijoitusammattilaista. Yhtiö investoi yhä rajusti ja polttaa rahaa tulevan kasvun toivossa.

”Lähes 1,8 biljoonan arvostuksella sijoittajat hinnoittelevat käytännössä vuosien menestyksen jo ennen kuin suuri osa tuloksesta on edes syntynyt”, hän huomauttaa.

Omistus ja valta ovat kaksi eri asiaa

Historia tarjoaa Greenin mukaan tärkeää taustaa. Monet maailman suurimmista listautumisista ovat synnyttäneet valtavaa intoa ennen kuin ensimmäinen pörssivuosi on tuottanut pettymyksen. Sijoittajat lumoutuvat tarinasta, odotukset kohoavat ja todellisuus joutuu lopulta kuromaan eroa kiinni.

SpaceX voi hänen mukaansa olla poikkeus. Elon Musk on toistuvasti tehnyt mahdottomina pidettyjä asioita. ”Mutta arvostusriski pysyy arvostusriskinä”, Green huomauttaa.

Toinen seikka liittyy valtaan. Musk pitää yhtiössä ylivoimaista määräysvaltaa, eikä listautuminen muuta sitä.

”Omistus ja kontrolli ovat kaksi hyvin eri asiaa. Sijoittajat voivat omistaa osakkeita, mutta strateginen päätöksenteko pysyy harvoissa käsissä”, Green sanoo.

Merkitys ulottuu Greenin mielestä SpaceX:ää laajemmalle. Pörssin tuottoja, indeksien kehitystä ja sijoittajien huomiota on pitkään hallinnut yllättävän pieni joukko yhtiöitä.

Raha voi alkaa siirtyä pois teknologiajäteistä

Niin sanottuun mahtiseitsikkoon kuuluvat Nvidia, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet, Apple ja Tesla, eli amerikkalaiset teknojätit, jotka ovat vuosien ajan imeneet valtaosan sijoittajien pääomista ja huomiosta.

Green uskoo, että SpaceX, OpenAI ja Anthropic voivat alkaa horjuttaa tätä asetelmaa.

Institutionaaliset sijoittajat voivat pian joutua vaikeiden valintojen eteen.

”Pääoma on rajallista. Suuret eläkerahastot, valtioiden sijoitusrahastot, ETF:t eli pörssinoteeratut rahastot ja varainhoitajat eivät voi loputtomiin kasvattaa vastuitaan jokaisessa uudessa mahdollisuudessa”, Green sanoo.

Jos useita jättianteja osuu muutaman kuukauden sisään, pääoma on otettava jostakin. Osa siitä pääomasta, joka on virrannut tasaisesti teknologiajätteihin, voisi Greenin mukaan ohjautua uuden avaruus- ja tekoälypolven yhtiöihin.

Antien ryöppy saattaa kieliä myös markkinasyklin käännekohdasta.

”Voimakkaan listautumisaktiivisuuden kaudet osuvat usein yksiin sijoittajaoptimismin huippujen kanssa”, Green sanoo. Jokainen sykli saavuttaa hänen mukaansa ennemmin tai myöhemmin vaiheen, jossa kysyntä vaikuttaa lähes rajattomalta.

Greenen mukaan haaste on arvioida, kuinka suuri osa SpaceX:n tulevasta menestyksestä on jo leivottu lähes 1,8 biljoonan dollarin arvostukseen.