Vuosisadan listautuminen tulee hinnalla, joka herättää kysymyksiä

SpaceX hakee pörssistä jopa kahden biljoonan dollarin arvoa. Listautumisasiakirja paljasti yhtiön, joka kasvaa nopeasti ja polttaa rahaa yhtä lujaa.

Elon Musk jätti 20. toukokuuta paperit, jotka tekevät hänen avaruusyhtiöstään historian suurimman pörssitulokkaan. SpaceX listautuu Nasdaqiin tunnuksella SPCX, ja yhtiö tavoittelee jopa 75 miljardin dollarin osakeantia. Hinnoittelun odotetaan asettuvan kesäkuun 11. päivälle, ja kaupankäynti alkaisi seuraavana päivänä.

Listautumisen suuruus on päätähuimaava.

Pelkkä annin koko ylittäisi Saudi Aramcon vuoden 2019 ennätyksen lähes kolminkertaisesti. Tavoiteltu 1,75 biljoonan dollarin arvostus nostaisi yhtiön maailman yhdeksänneksi arvokkaimmaksi, ohi Teslan 1,57 biljoonan dollarin.

Listautumisasiakirja avasi yhtiön tunnusluvut. Liikevaihto oli viime vuonna 18,7 miljardia dollaria, mutta tappiota kertyi lähes 4,9 miljardia.

Kannattavuuskuva ei siis ole se, jolla massiivista arvostusta perustellaan.

Kasvun moottori on Starlink. Satelliittinettiliiketoiminta vastasi viime vuonna lähes 70 prosentista yhtiön liikevaihdosta, ja sillä oli alkuvuoden aikana noin 10,3 miljoonaa tilaajaa 164 maassa ja yli 9 600 satelliittia kiertoradalla. Raketit, joista SpaceX tunnetaan, jäävät tuloksessa sivurooliin.

Toinen puoli tarinasta on yhtiön kassa, joka palaa. Asiakirjan mukaan yli puolet yhtiön viimevuotisista investoinneista suuntautui tekoälyinfraan, joka liittyy Muskin xAI-yhtiöön ja sen Grok-chatbottiin. TechCrunchin mukaan tekoälyyn ohjattiin viime vuonna noin 20 miljardia dollaria, ja silti divisioona teki miljardien tappiot ja kasvoi hitaammin kuin osa kilpailevista tekoälyfirmoista.

Alkuvuoden luvut alleviivaavat saman jännitteen. Vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö teki 4,28 miljardin dollarin nettotappion 4,69 miljardin liikevaihdolla.

Mitä yhtiö maksaisi suhteessa siihen, mitä se tienaa?

SpaceX kertoi tehneensä viime vuonna noin 15,6 miljardin dollarin liikevaihdon, mikä on häviävän pieni suhteessa noin 112-kertaiseen liikevaihtokertoimeen, jolla osaketta kaupataan.

Vertailu auttaa hahmottamaan suuruusluokan. Intian suurimman monialayhtiön Reliance Industriesin markkina-arvo on toukokuussa 2026 noin 190 miljardia dollaria. SpaceX:n tavoittelema arvostus on 9,2-kertainen tähän nähden.

Tunnetuin kriittinen ääni on Aswath Damodaran, New Yorkin yliopiston rahoituksen professori, jota kutsutaan arvonmäärityksen oppi-isäksi. Hän rakensi oman arvionsa pala palalta ilman esitettä.

Damodaran jakoi yhtiön kolmeen liiketoimintaan, eli rakettilaukaisuihin, Starlinkiin ja xAI:hin, ja lisäsi mukaan optioarvon esimerkiksi avaruusmatkailulle. Hänen mallissaan liikevaihto kiipeää 15,6 miljardista noin 320 miljardiin dollariin kymmenessä vuodessa, ja liikevoittomarginaali lähestyy 50:tä prosenttia.

Optimismia siis riittää. Silti lopputulos jää kauas tavoitehinnasta. Diskontattuaan kassavirrat kahdeksan prosentin pääoman kustannuksella Damodaran päätyi 1,22 biljoonan dollarin arvoon.

Ero on siis listautumisarvoon verrattuna noin kolmannes. Hänen mukaansa luku asettui noin 10 prosenttia yksityismarkkinahinnoittelun alapuolelle ja kolmanneksen alle sen, mitä listautumiselta odotetaan.

Damodaran ei silti tyrmää yhtiötä. Hän on omistanut Teslaa vuodesta 2019 ja kutsui SpaceX:ää Muskin vaikuttavimmaksi panokseksi. Kyse ei ole epäuskosta yhtiöön vaan epäuskosta hintaan.

Kun hinta irtoaa arvosta

Markkinoiden ja mallien välinen kuilu on poikkeuksellisen leveä. Damodaran tiivisti sen itse osuvasti. Listautumisissa yhtiöitä hinnoitellaan, ei arvosteta, mikä tarkoittaa että hypevetoinen anti voi mennä läpi reilusti käyvän arvon yläpuolella ilman että fundamenttipohjainen arvio menee pieleen.

Ennakkomarkkinat kertovat saman tarinan numeroina. Polymarketissa 1,75 biljoonan ja kahden biljoonan dollarin haarukkaa hinnoiteltiin 48 prosentin todennäköisyydellä, kun taas Damodaranin osuma 1,25 biljoonan ja 1,5 biljoonan väliin sai vain 11 prosenttia.

Listautumisen rakenne tekee hinnasta entistä herkemmän. Annissa tarjolle tulee vain noin neljä prosenttia osakkeista. Ohut vaihdettava osakemäärä tarkoittaa, että pienikin kysynnän heilahdus liikuttaa kurssia rajusti.

Tämän huomasi myös sijoitustutkimusyhtiö Morningstar. Analyytikko Franco Granda ennakoi osakkeelle 20-30 prosentin heilahteluja, kun Teslalla vastaava on 10-15 prosenttia, juuri ohuen 3-4 prosentin vaihtovapaan osuuden takia.

Indeksimekaniikka lisää oman kierteensä. Pörssiin tultuaan osake täyttäisi Nasdaqin uuden pikasäännön ehdot ja liittyisi Nasdaq-100-indeksiin jo 15 kaupankäyntipäivän jälkeen, mikä pakottaisi indeksiä seuraavat rahastot ostamaan osaketta hinnasta piittaamatta.

Kaikki eivät ole vakuuttuneita edes Starlinkin voimasta. TMF Associatesin Tim Farrar arvioi, ettei edes satelliittinetti yksin oikeuta biljoonan dollarin arvostusta, ja että koko arvostus riippuu täysin siitä, kuinka vahvasti ihmiset uskovat Muskiin.

Yhden miehen yhtiö menee pörssiin

Sijoittajalle jää epätavallisen vähän valtaa. Musk säilyttää yhtiön enemmistömääräysvallan kaksiluokkaisen osakerakenteen kautta ja pitää hallussaan yli 85 prosenttia äänivallasta.

Rakenne on suoraviivainen. A-sarjan tavallisilla osakkeilla on yksi ääni, B-sarjan osakkeilla kymmenen, ja Musk omistaa valtaosan korkean äänivallan B-osakkeista.

Pörssiosakkeen ostaja saa siis osuuden tuloksesta, mutta ei juuri sananvaltaa.

Myyntipaineen riski lymyää myös lockup-jakson takana. Varhaiset sijoittajat kuten Alphabet haluavat todennäköisesti realisoida osakkeitaan heti rajoitusjakson päätyttyä, mikä voi tuoda osakkeelle huomattavaa myyntipainetta.

Listautumisen logiikkaa kannattaa katsoa myös siitä, mihin rahat menevät. Yhtiö on kertonut valmistautuvansa rahoittamaan Starshipin lentotahtia, avaruuteen sijoitettavia tekoälykonesaleja ja kuuhun rakennettavaa tukikohtaa.

Pääomaa siis kerätään hankkeisiin, joiden tuotot ovat vasta kaukana horisontissa.

Esitteen kunnianhimoisin luku liittyy juuri kiertoradan tekoälyyn. SpaceX hahmottelee 100 gigawatin vuotuista tekoälylaskentakapasiteettia aurinkovoimalla toimivissa satelliiteissa, mikä vastaisi noin viidennestä Yhdysvaltain koko sähköntuotannosta vuonna 2025. Kokonaismarkkinaksi yhtiö arvioi 28,5 biljoonaa dollaria.

