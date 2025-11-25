Murtaako Musk myös teleoperaattoreiden liiketoiminnan?

Yksi miljardööri Elon Muskin imperiumin yhtiöistä on Starlink. Sen yli 8000 satelliittia kiertävät maapalloa ja tarjoavat Internetyhteyden miltei maailmanlaajuisesti. Starlinkin yli kolme miljoonaa asiakasta nappaa signaalin päätelaitteella, ja joillakin alueilla suoraan puhelimeen, aivan viimeisimpänä Ukrainassa.

Starlinkin omistaa avaruusrakettiyhtiö SpaceX, joka on palvelun tärkeä mahdollistaja. SpaceX toimittaa satelliitit kustannustehokkaasti avaruuteen ja tuo raketit takaisin maapallolle uudelleen käyttöä varten.

Starlinkin satelliitit ovat sarjatuotannossa, ja se on tuomassa taivaalle uuden kolmannen sukupolven satelliitin, joka mahdollistaa suuremmat nopeudet ja käyttäjämäärät. Niiden kapasiteetti on monikymmenkertainen suhteessa edelliseen sukupolveen.

Edellä mainittu yhdistelmä antanee Starlinkille kustannusedun suoria kilpailijoita vastaan. Ark Investin mukaan satelliitti-internet yhteyden kustannus on laskenut dramaattisesti, ja se ennustaa, että kustannus toimitettua gigabittiä kohden voi vielä laskea 1/40-osaan vuoteen 2028 mennessä.

Avaruudesta tavoittaa koko maailman

Viisi vuotta sitten Musk sanoi, ettei se ole merkittävä uhka teleoperaattoreille, vaan palvelu on tarkoitettu alueille, joiden väestöntiheys on matala. Useassa maassa kuituyhteyksiä rakennetaan kilvan myös syrjäseuduille, usein valtion tukemana. Tuolloin Musk totesi myös, että Starlink tulee olemaan pikemminkin hyödyllinen teleoperaattoreille.

Sittemmin Starlink on tehnyt lukuisia yhteistyösopimuksia teleoperaattoreiden kanssa. Lokakuussa se teki sopimuksen englantilaisen Virgin Media O2:n kanssa. Starlink mahdollistaa operaattorin asiakkaille pääsyn pikaviestipalveluihin syrjäseuduilla ilman erillistä päätelaitetta. Sopimus nostaa O2:n kattavuuden maassa 88 prosentista 95 prosenttiin.

Starlink on laajentunut yli 40 maahan viimeisen vuoden aikana. Starlink on saatavilla koko Pohjois-Amerikassa, Etelä-Amerikassa muutamaa maata lukuunottamatta, lähes koko Euroopassa, kaikissa Afrikan väkirikkaimmissa maissa sekä Australiassa, Indonesiassa, Filippiineillä ja Japanissa.

Syrjäalueiden lisäksi Starlink tuo Internetin lentokoneisiin, laivoihin ja risteilyaluksiin sekä kriisialueille. Se tuo Internetin moniin käyttötilanteisiin, joissa sitä ei aikaisemmin ole ollut saatavilla. Esimerkiksi maatalouskonevalmistaja Deere tekee yhteistyötä Starlinkin kanssa tuodakseen ohjausteknologiaa koneisiin, jotka toimivat matkapuhelinverkon ulottumattomissa.

Alkuun Starlinkia kritisoitiin hitaista nopeuksista, mutta tätä nykyä yhtiö ilmoittaa kahden miljoonan käyttäjän mediaaniyhteysnopeudeksi 200 megabittiä per sekunti, joka on riittävä kaikkiin tavanomaisiin tekemiseen Internetissä. Vaikka signaali kulkee muutaman tuhat kilometriä myös niin kutsuttu yhteysviive on keskimäärin riittävän alhainen.

Kilpailu kiristyy kun signaali tulee suoraan kännykkään

Starlink ei ole suinkaan ensimmäinen eikä ainoa yritys, joka tarjoaa Internetyhteyksiä satelliittien välityksellä. Esimerkiksi HughesNet, Viasat ja eurooppalaisen Eutelnetin Oneweb ovat tarjonneet satelliitti-internetiä vuosikausia. Myös Amazon aikoo pian lanseerata aiemmin Project Kuiperina tunnetun satelliitti-internetin.

Ankarin kilpailu todennäköisesti käydään suoraan matkapuhelimeen tuotavissa yhteyksissä. Maapallon maapinta-alasta noin puolet on vielä perinteisen matkapuhelinverkon ulkopuolella. Ark Invest arvioi, että pitkällä aikavälillä markkinan koko voi olla noin 48 miljardia dollaria Yhdysvalloissa.

Yksi Starlinkin kilpailijoista on pörssilistattu AST SpaceMobile (ASTS). Sen liikeideana on tarjota laajakaistayhteys suoraan älypuhelimiin ilman erillistä päätelaitetta. Yhtiön omistajiin lukeutuvat tunnetut jätit kuten AT&T, Verizon, Vodafone, Google, American Tower ja Bell Canada.

ASTS lähetti ensimmäiset satelliitit avaruuteen SpaceX:n kyydissä ja tarvitsee vielä kymmeniä satelliitteja kattaakseen Yhdysvallat. Kokonaistavoitteena on noin 250 satelliitin verkosto. Sillä on lukuisia kumppanuussopimuksia ympäri maailmaa eri teleoperaattoreiden kanssa. Niiden kautta ASTS:llä on mahdollisuus tavoittaa noin kolme miljardia käyttäjää.

Kun AT&T ja Verizone ovat ASTS:n kelkassa Yhdysvalloissa, Starlink tekee yhteistyötä T-Mobilen kanssa. Syyskuussa Starlinkin emoyhtiö SpaceX hankki Yhdysvalloissa Echostarilta verkkotaajuuksia ja toimilupia mahdollistaakseen satelliitti-internetin suoraan matkapuhelimiin. Kauppahinta oli 17 miljardia dollaria.

Starlinkilla on yli 650 suoran yhteyden mahdollistavaa satelliittia. Se on laukaisemassa uusia satelliitteja, joiden kapasiteetti on satakertainen ensimmäiseen sukupolveen verrattuna, ja tarjoaa Starlinkin mukaan 5G-tason yhteyden.

Kenen investoinnit valuvat hukkaan?

Starlinkin tulevaisuus on salaperäinen. Se on maailmanlaajuinen Internet-yhteyksien tarjoaja, joka pian muistuttaa entistä enemmän matkapuhelinoperaattoria. Perinteiset toimijat ovat tehneet mittavat investoinnit lisensseihin ja verkkoon, ja nyt Starlink ohittaa ne avaruudesta.

Alkuvaiheessa se tuskin saavuttaa merkittävää markkinaosuutta yksittäisessä maassa, mutta etu piilee maailmanlaajuisessa kattavuudessa. Satelliitti-internet voi leikata puhelinmastoja teleoperaattoreille vuokraavien yhtiöiden, esimerkiksi edellä mainitun American Towerin, markkinaa. Operaattoreilta Starlink tarvitsee toistaiseksi ainakin taajuudet matkapuhelinyhteyksiä varten.

Yksi skenaario on se, että kehittyvillä markkinoilla nähdään teknologinen loikka samaan tapaan kuin aurinkopaneelien kanssa. Koska sähkön tuotannon ja siirtolinjojen rakentaminen on kallista, aurinkopaneeleista on tullut verraton energianlähde syrjäalueilla. Kuituverkkojen rakentaminen on yhtälailla kallista.

Kehittyvillä markkinoilla väestötiheys voi olla yksi haasteista. Kun satelliitti-internetistä tulee edullisempi ja kapasiteetti riittää suuremmalle määrälle käyttäjiä, voi kiinteä yhteys käydä tarpeettomaksi.

Esimerkiksi suuressa osaa Afrikkaa Starlinkin yhteysnopeudet ovat korkeampia kuin muiden yritysten tarjoamat yhteydet. Nigeriassa Starlinkista tuli kolmanneksi suurin Internetyhteyksien tarjoaja kahdessa vuodessa. Tilaajamäärät mitataan kuitenkin kymmenissä tuhansissa.

Kun teleoperaattorit ja muut Internetyhteyksien tarjoajat taistelevat markkinaosuuksista tyypillisesti yhdessä tai muutamassa maassa, Starlinkin kohdemarkkina on prosentti tai pari kustakin maasta sekä erikoissovellukset yrityksille ja viranomaisille.

Kilpajuoksu avaruuteen on kallista ja riskialtista, kun esimerkiksi sääntely hakee vielä muotoaan ja teknologia kehittyy vauhdilla. Yksityisomisteisena Starlink ei kohtaa samoja taloudellisia paineita kuin sen moni pörssilistattu kilpailija.